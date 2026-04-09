Notebook gram Book 15.6", Windows 11 Pro, Processore Intel® Core™ i5, 16GB RAM, Tasto Copilot, Silver

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Per funzionare correttamente, installare l'applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili, con iOS versione 15.2 o successiva e Android versione 9 o successiva.

*Per installare l'app LG gram link, è possibile utilizzare il [programma LG Update] per trovare e installare automaticamente l'app LG Update adatta al proprio sistema. (Si applica ai modelli rilasciati nel 2024 e successivi).

*I tablet e i dispositivi mobili di cui sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).