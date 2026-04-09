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Notebook gram Book 15.6", Windows 11 Pro, Processore Intel® Core™ i5, 16GB RAM, Tasto Copilot, Silver
Notebook gram Book 15.6", Windows 11 Pro, Processore Intel® Core™ i5, 16GB RAM, Tasto Copilot, Silver
15UB50T-G
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Funzionalità principali
- Ampio display IPS Full HD da 15,6” anti‑riflesso, per immagini nitide e confortevoli
- Windows 11 Pro con Copilot, il tuo assistente intelligente sempre pronto
- Processore AI Intel® Core™, RAM DDR4x e Dual SSD NVMe
- Leggero per lavorare ovunque: solo 1700 grammi
- Webcam HD con otturatore privacy, sicurezza immediata quando ne hai bisogno
- Batteria a lunga durata da 51Wh
Nuovo LG gram Book.
Ora con tasto Copilot.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Dai uno slancio al tuo talento
Performance elevate e tasto Copilot: LG gram Book è l'alleato perfetto per esprimere al massimo le tue capacità.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Il tablet e lo smartphone non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
Stile e sostanza in un unico notebook
Con un design robusto ma elegante che si distingue in ogni ambiente, LG gram Book ha uno stile unico, pronto a sorprenderti.
L'immagine mostra la vista posteriore di un sottile computer portatile grigio “gram”. Lo sfondo è caratterizzato da una sfumatura morbida che passa dal rosa al verde. La parola “SLEEK” è visualizzata in grande, con testo bianco semitrasparente.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Otturatore webcam
Proteggi la tua privacy
Mantieniti al sicuro con l'otturatore della webcam.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Intel®, il logo Intel e Intel core sono marchi di Intel Corporation o delle sue consociate.
Tasto Copilot
Scatena la potenza dell'AI
Clicca sul tasto Copilot e tuffati nel mondo dell'intelligenza artificiale su Windows 11.
Ottieni risposte, ispirazioni e soluzioni reali per le tue domande o per i tuoi progetti e genera immagini dalle tue idee.
|*Schermo simulato. Le funzioni e la disponibilità dell'app possono variare a seconda della regione. Richiede un account Microsoft e una connessione a Internet per funzionare correttamente.
*Copilot in Windows 11 viene distribuito gradualmente in anteprima all'interno dell'ultimo aggiornamento di Windows 11 in mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.
*Le funzioni AI con Copilot in Windows 11 possono variare in termini di prestazioni a seconda delle esigenze degli utenti e degli ambienti di utilizzo e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d'uso.
Attiva Copilot con un clic
Grazie al tasto dedicato, puoi lanciare Copilot con un semplice clic. Inolte, lo puoi avviare tramite l'icona sulla barra delle applicazioni, oppure cliccando Windows + C.
Pronto a chattare con Bing Chat
Fai di Bing Chat il tuo assistente personale. Fagli domande, chiedigli suggerimenti o idee.
Semplifica contenuti complessi
Copilot è in grado di riassumere contenuti complessi, comprese le mail, elaborando in modo efficiente le informazioni e facendoti risparmiare tempo prezioso.
La nuova frontiera dell'editing
Da semplici richieste come la regolazione delle dimensioni e della luminosità dell'immagine, a operazioni più complesse come la rimozione dello sfondo e l'upscaling, con Copilot l'editing è un gioco da ragazzi.
|*Schermo simulato. Le funzioni e la disponibilità dell'app possono variare a seconda della regione. Richiede un account Microsoft e una connessione a Internet per funzionare correttamente.
*Copilot in Windows 11 viene distribuito gradualmente in anteprima all'interno dell'ultimo aggiornamento di Windows 11 in mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.
*Le funzioni AI con Copilot in Windows 11 possono variare in termini di prestazioni a seconda delle esigenze degli utenti e degli ambienti di utilizzo e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d'uso.
Veloce, potente, espandibile
16GB di RAM DDR4x e 512GB di spazio di archiviazione SSD assicurano rapidità e fluidità anche nelle operazioni più complesse. E se vuoi ancora più potenza, puoi espanderle secondo le tue esigenze.
L'immagine mostra un computer portatile grigio con varie finestre di applicazioni fluttuanti intorno ad esso, evidenziando le sue capacità multitasking. Le applicazioni includono l'analisi dei dati, la codifica, il fotoritocco e la riproduzione di video, indicando il supporto per diverse attività come la produttività, il lavoro creativo e lo sviluppo.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Intel®, il logo Intel e Intel core sono marchi di fabbrica di Intel Corporation o delle sue consociate.
*I vari programmi di cui sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*Le opzioni di memoria e SSD di cui sopra (prezzi al dettaglio) possono variare a seconda del paese e del modello.
LG gram Book, sempre al tuo fianco.
gram Link: collega fino a 10 device
Un nuovo livello di connettività
|Con LG gram Link puoi collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, di qualsiasi sistema operativo, inclusi iOS e Android. Condividi, collega e crea trasformando lo spazio di lavoro in un'area di condivisione senza limiti.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Per funzionare correttamente, installare l'applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili, con iOS versione 15.2 o successiva e Android versione 9 o successiva.
*Per installare l'app LG gram link, è possibile utilizzare il [programma LG Update] per trovare e installare automaticamente l'app LG Update adatta al proprio sistema. (Si applica ai modelli rilasciati nel 2024 e successivi).
*I tablet e i dispositivi mobili di cui sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Per funzionare correttamente, installare l'applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili, con la versione iOS 15.2 o successiva e Android versione 9 o successiva.
*Il tablet e i dispositivi mobili di cui sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
Display 15.6" IPS Full HD
Immagini nitide, colori brillanti
LG gram Book rende le tue idee più chiare e il flusso di lavoro più fluido, aggiungendo precisione e profondità a tutte le immagini con il display IPS Full HD.
L'immagine presenta un computer portatile grigio con lo schermo che visualizza una vivace scena di windsurf sull'oceano. Le onde luminose e dinamiche sembrano estendersi oltre lo schermo, creando un effetto 3D che fonde il contenuto del display con l'ambiente di sfondo.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*La luminosità è 300nit (tipica).
Display opaco
Display lucido
Comfort visivo anche all'aperto
Il pannello con trattamento antiriflesso elimina i riflessi e le interferenze sullo schermo, per un'esperienza visiva eccezionale anche in condizioni di forte luce ambientale.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*La luminosità è 300nit (tipica).
Dolby Atmos
Lasciati avvolgere da un suono immersivo
Gli speaker con tecnologia Dolby Atmos ti avvolgono in una grande avventura sonora a 360 gradi.
L'immagine mostra una vista dall'alto di un computer portatile grigio con una grafica vivace a tema viola sullo schermo. Intorno al portatile sono presenti immagini di onde sonore dinamiche, che indicano un'esperienza audio coinvolgente. Il logo “Dolby Atmos” è visualizzato nell'angolo in basso a destra.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Elevata autonomia
Mobilità in libertà. Lascia il caricabatterie a casa e goditi LG gram Book ovunque tu sia: la batteria da 51Wh garantisce un'elevata autonomia con una sola carica.
L'immagine mostra un giovane uomo seduto su gradini di cemento all'aperto, che utilizza un computer portatile grigio. L'uomo sembra concentrato sul suo lavoro o sulla navigazione, evidenziando la portabilità del computer portatile e la sua idoneità all'uso in movimento.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*La durata effettiva della batteria varia rispetto alle specifiche a seconda del modello, delle impostazioni e dell'ambiente di utilizzo.
Connettività avanzata
Tante porte per la tua produttività
Crea in libertà con tutte le porte a disposizione: HDMI, 2x Thunderbolt 4, USB-A.
L'immagine mostra la vista laterale di un computer portatile grigio, con le sue porte. La vista superiore evidenzia una porta USB di tipo A. La vista inferiore include una porta HDMI, una porta USB di tipo A, una porta USB di tipo C con supporto PD (Power Delivery) e un jack per le cuffie.
*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
Tutte le specifiche
GENERALI
Categoria di Prodotto
gram book
DISPLAY
Luminosità
300nit
Color gamut
NTSC 45%
Contrasto
700:1
Tipologia di Pannello
IPS
Trattamento della Superficie
Antiriflesso
Formato
16:9
Refresh Rate
60Hz
Risoluzione
FHD 1920x1080
Dimensioni Schermo (Pollici)
15.6" (39.6 cm)
SISTEMA
Grafica
Intel Iris Xe Graphics
Memoria
16GB DDR4 (Dual Channel, 3200MHz) Espandibile
Sistema Operativo
Windows 11 Pro
Processore
Intel® Core™ i5-1334U (10 Core: 2P + 8E, P: 1.3 fino a 4.6 GHz / E: 0.9 fino a 3.4 GHz, L3 Cache 12MB)
ARCHIVIAZIONE
SSD
512GB NVMe M.2 Dual SSD Slot, Gen4 (espandibile a 2TB in configurazione 1TB + 1TB)
CONNETTIVITÀ
Bluetooth
BT 5.2
Interfaccia
2x USB Type C 3.2 Gen 2x1 (Power Delivery), 1x USB Type A 3.2 Gen1x1, 1x USB Type A 2.0, 1x HDMI, Uscita Cuffie
Webcam
Webcam HD con otturatore per la privacy
Wireless
Intel Wireless-AX203 (Wi-Fi 6, 2x2, BT Combo)
AUDIO
Speaker
Speaker Stereo 1.5W x2
SICUREZZA
Slim Kensington lock
Sì
SSD Security
Sì
BATTERIA
Batteria
51 Wh Li-Ion
ACCENSIONE
Adattatore AC
65W
GESTIONE TERMICA
Gestione termica
Fan cooling system
TASTI
Tasti
Tasto Copilot
LED
LED
Accensione, DC-IN
DIMENSIONI / PESO
Dimensioni (mm)
359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm
Dimensioni con Imballo (mm)
552 x 345 x 69 mm
Peso con Imballo (kg)
2.67 Kg
Peso (kg)
1.7 Kg
DESIGN
Colore
Titan Silver
SOFTWARE PRE-INSTALLATI
Dolby Atmos
Sì
Intel® Connectivity Performance Suite
Sì
LG Display Extension
Sì
LG On Screen Display 3
Sì
LG Security Guard
Sì
LG Update & Recovery
Sì
McAfee Live Safe (30gg di prova)
Sì
Microsoft 365 (30gg di prova)
Sì
DEVICE IN INGRESSO
Tastiera
Misura standard, retroilluminata, con tastierino numerico
Touchpad
TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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