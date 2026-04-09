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Notebook gram Book 15.6", Windows 11 Pro, Processore Intel® Core™ i5, 16GB RAM, Tasto Copilot, Silver

Notebook gram Book 15.6", Windows 11 Pro, Processore Intel® Core™ i5, 16GB RAM, Tasto Copilot, Silver

15UB50T-G
Vista frontale di Notebook gram Book 15.6", Windows 11 Pro, Processore Intel® Core™ i5, 16GB RAM, Tasto Copilot, Silver 15UB50T-G
Foto notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Attiva copilot con un clic notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Potenza al tuo servizio notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Immagini nitide e colori brillanti notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Elevata autonomia notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Foto attacchi USB notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Proteggi la tua privacy notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Foto notebook gram book 15.6" chiuso 15U50T-G.AA56D
Foto tastiera del notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Foto notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Vista frontale di Notebook gram Book 15.6", Windows 11 Pro, Processore Intel® Core™ i5, 16GB RAM, Tasto Copilot, Silver 15UB50T-G
Foto notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Attiva copilot con un clic notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Potenza al tuo servizio notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Immagini nitide e colori brillanti notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Elevata autonomia notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Foto attacchi USB notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Proteggi la tua privacy notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Foto notebook gram book 15.6" chiuso 15U50T-G.AA56D
Foto tastiera del notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D
Foto notebook gram book 15.6" 15U50T-G.AA56D

Funzionalità principali

  • Ampio display IPS Full HD da 15,6” anti‑riflesso, per immagini nitide e confortevoli
  • Windows 11 Pro con Copilot, il tuo assistente intelligente sempre pronto
  • Processore AI Intel® Core™, RAM DDR4x e Dual SSD NVMe
  • Leggero per lavorare ovunque: solo 1700 grammi
  • Webcam HD con otturatore privacy, sicurezza immediata quando ne hai bisogno
  • Batteria a lunga durata da 51Wh
Altro
LG gram Book logo.

LG gram Book logo.

Nuovo LG gram Book.
Ora con tasto Copilot.

Questa immagine mostra un computer portatile grigio con lo schermo aperto. Lo sfondo è caratterizzato da una sfumatura morbida, che va dal rosa a sinistra al verde a destra.

Questa immagine mostra un computer portatile grigio con lo schermo aperto. Lo sfondo è caratterizzato da una sfumatura morbida, che va dal rosa a sinistra al verde a destra.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Dai uno slancio al tuo talento

Performance elevate e tasto Copilot: LG gram Book è l'alleato perfetto per esprimere al massimo le tue capacità.

  • L'immagine mostra la vista posteriore di un sottile computer portatile grigio “gram”. Lo sfondo è caratterizzato da una sfumatura morbida che passa dal rosa al verde. La parola “SLEEK” è visualizzata in grande, con testo bianco semitrasparente.
    Design elegante
  • L'immagine presenta un processore Intel Core su uno sfondo vibrante e futuristico con sfumature di viola e blu. Le grandi lettere semitrasparenti “AI” sono ben visibili sullo sfondo, a sottolineare l'attenzione per l'intelligenza artificiale.
    Scatena l' AI
  • L'immagine mostra un primo piano di una tastiera, concentrandosi su un tasto colorato con l'icona di Windows Copilot.
    Tasto Copilot
  • L'immagine mostra una vista divisa della webcam di un computer portatile con due stati: “Aperto” e ‘Chiuso’. A sinistra, la webcam è aperta e attiva; a destra, la webcam è coperta da un otturatore integrato per la privacy, contrassegnato da un punto rosso, che indica lo stato di chiusura.
    Otturatore privacy
  • L'immagine mette in evidenza l'hardware interno del portatile, mostrando due unità SSD M.2 installate fianco a fianco sulla scheda madre. I componenti sono illuminati da una luce verde che sottolinea la configurazione a due SSD.
    RAM/SSD espandibili
  • L'immagine mostra un insieme di dispositivi, tra cui un computer portatile, un tablet e uno smartphone, che visualizzano tutti lo stesso contenuto, sottolineando la connettività cross-device senza soluzione di continuità. Con i loghi di Apple e Android nell'angolo in basso a destra.
    Collega più device

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Il tablet e lo smartphone non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

Stile e sostanza in un unico notebook

Con un design robusto ma elegante che si distingue in ogni ambiente, LG gram Book ha uno stile unico, pronto a sorprenderti.

L'immagine mostra la vista posteriore di un sottile computer portatile grigio “gram”. Lo sfondo è caratterizzato da una sfumatura morbida che passa dal rosa al verde. La parola “SLEEK” è visualizzata in grande, con testo bianco semitrasparente.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Questa immagine mostra un primo piano della tastiera di un computer portatile. L'attenzione si concentra sul caratteristico pulsante di accensione rosso situato nell'angolo superiore destro, evidenziato da un effetto di zoom circolare.

Tasto di accensione retrò

Ogni dettaglio conta. Il tasto di accensione rosso di ispirazione retrò aggiunge un tocco di stile a prima vista.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Otturatore webcam

Proteggi la tua privacy

Mantieniti al sicuro con l'otturatore della webcam.

Il video mostra la funzione di privacy della webcam del portatile. La webcam “aperta” è attiva con una luce accesa che indica che è in uso durante una videochiamata con tre partecipanti. È possibile chiudere subito la webcam facendo scorrere l'otturatore e lo schermo si spegnerà immediatamente.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

L'immagine mette in evidenza l'hardware interno del portatile, mostrando due unità SSD M.2 installate fianco a fianco sulla scheda madre. I componenti sono illuminati da una luce verde che sottolinea la configurazione a due SSD.

Spazio di archiviazione espandibile

Dotato di due slot SSD M.2 espandibili, il gram Book si adatta alle tue esigenze in evoluzione.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

L'immagine presenta un processore Intel Core su uno sfondo vibrante e futuristico con sfumature di viola e blu. Le grandi lettere semitrasparenti “AI” sono ben visibili sullo sfondo, a sottolineare l'attenzione per l'intelligenza artificiale.

Processore Intel® Core™

Tutta la potenza di cui hai bisogno

Il processore Intel® Core™ facilita il lavoro in multitasking con app professionali e con il supporto dell'intelligenza artificiale.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Intel®, il logo Intel e Intel core sono marchi di Intel Corporation o delle sue consociate.

Tasto Copilot

Scatena la potenza dell'AI

Clicca sul tasto Copilot e tuffati nel mondo dell'intelligenza artificiale su Windows 11.

Ottieni risposte, ispirazioni e soluzioni reali per le tue domande o per i tuoi progetti e genera immagini dalle tue idee.

*Schermo simulato. Le funzioni e la disponibilità dell'app possono variare a seconda della regione. Richiede un account Microsoft e una connessione a Internet per funzionare correttamente.
*Copilot in Windows 11 viene distribuito gradualmente in anteprima all'interno dell'ultimo aggiornamento di Windows 11 in mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.
*Le funzioni AI con Copilot in Windows 11 possono variare in termini di prestazioni a seconda delle esigenze degli utenti e degli ambienti di utilizzo e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d'uso.

Attiva Copilot con un clic

Grazie al tasto dedicato, puoi lanciare Copilot con un semplice clic. Inolte, lo puoi avviare tramite l'icona sulla barra delle applicazioni, oppure cliccando Windows + C.

Pronto a chattare con Bing Chat

Fai di Bing Chat il tuo assistente personale. Fagli domande, chiedigli suggerimenti o idee.

Semplifica contenuti complessi

Copilot è in grado di riassumere contenuti complessi, comprese le mail, elaborando in modo efficiente le informazioni e facendoti risparmiare tempo prezioso.

La nuova frontiera dell'editing

Da semplici richieste come la regolazione delle dimensioni e della luminosità dell'immagine, a operazioni più complesse come la rimozione dello sfondo e l'upscaling, con Copilot l'editing è un gioco da ragazzi.

*Schermo simulato. Le funzioni e la disponibilità dell'app possono variare a seconda della regione. Richiede un account Microsoft e una connessione a Internet per funzionare correttamente.
*Copilot in Windows 11 viene distribuito gradualmente in anteprima all'interno dell'ultimo aggiornamento di Windows 11 in mercati globali selezionati. Non tutti gli utenti avranno accesso a Copilot contemporaneamente, poiché i tempi di disponibilità variano a seconda del dispositivo e del mercato.
*Le funzioni AI con Copilot in Windows 11 possono variare in termini di prestazioni a seconda delle esigenze degli utenti e degli ambienti di utilizzo e potrebbero non fornire lo stesso livello di prestazioni in tutti i casi d'uso.

Veloce, potente, espandibile

16GB di RAM DDR4x e 512GB di spazio di archiviazione SSD assicurano rapidità e fluidità anche nelle operazioni più complesse. E se vuoi ancora più potenza, puoi espanderle secondo le tue esigenze.

L'immagine mostra un computer portatile grigio con varie finestre di applicazioni fluttuanti intorno ad esso, evidenziando le sue capacità multitasking. Le applicazioni includono l'analisi dei dati, la codifica, il fotoritocco e la riproduzione di video, indicando il supporto per diverse attività come la produttività, il lavoro creativo e lo sviluppo.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Intel®, il logo Intel e Intel core sono marchi di fabbrica di Intel Corporation o delle sue consociate.
*I vari programmi di cui sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*Le opzioni di memoria e SSD di cui sopra (prezzi al dettaglio) possono variare a seconda del paese e del modello.

LG gram Book, sempre al tuo fianco.

gram Link: collega fino a 10 device

Un nuovo livello di connettività

Con LG gram Link puoi collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, di qualsiasi sistema operativo, inclusi iOS e Android. Condividi, collega e crea trasformando lo spazio di lavoro in un'area di condivisione senza limiti.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Per funzionare correttamente, installare l'applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili, con iOS versione 15.2 o successiva e Android versione 9 o successiva.
*Per installare l'app LG gram link, è possibile utilizzare il [programma LG Update] per trovare e installare automaticamente l'app LG Update adatta al proprio sistema. (Si applica ai modelli rilasciati nel 2024 e successivi).
*I tablet e i dispositivi mobili di cui sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

L'immagine mostra un insieme di dispositivi, tra cui un computer portatile, un tablet e uno smartphone, che visualizzano tutti lo stesso contenuto, sottolineando la connettività cross-device senza soluzione di continuità. Con i loghi di Apple e Android nell'angolo in basso a destra.
Condivisione semplice su più dispositivi

Condividi liberamente foto, video e documenti tra i device collegati. La condivisione dei file diventa realmente senza limiti.

L'immagine mostra un computer portatile grigio e un tablet affiancati, entrambi raffiguranti la stessa vivace opera d'arte con forme e colori astratti. L'immagine suggerisce un'integrazione fluida e una visualizzazione sincronizzata tra i dispositivi, per soddisfare i professionisti della creatività.
Estendi o duplica lo schermo

Usa il tablet o lo smartphone collegato come un secondo schermo.

L'immagine mostra un computer portatile grigio posizionato su una superficie verde chiaro. Lo schermo mostra un'applicazione di galleria fotografica con immagini di frutti rossi, suggerendo un'attività di navigazione o di gestione delle foto.
Organizzazione basata sull'AI

L'AI ordina le tue foto in base all'ora, al luogo o a 38 temi diversi.

L'immagine mostra una persona che tiene in mano uno smartphone di fronte a un computer portatile grigio, entrambi con lo stesso video di una donna che esegue una posizione yoga. La scena mette in evidenza il mirroring dello schermo o la condivisione di contenuti tra dispositivi senza soluzione di continuità.
Screen mirroring

Visualizza lo schermo del tablet o dello smartphone sul gram Book.

L'immagine mostra un computer portatile grigio e un tablet affiancati, entrambi raffiguranti un “Grafico del punto di pareggio” con un grafico a linee dai colori vivaci su uno sfondo scuro. Un mouse wireless è posizionato accanto al laptop.
Controllo universale con LG gram Book

Controlla il tablet o lo smartphone con il mouse e la tastiera del gram Book.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Per funzionare correttamente, installare l'applicazione LG gram Link sui dispositivi mobili, con la versione iOS 15.2 o successiva e Android versione 9 o successiva.
*Il tablet e i dispositivi mobili di cui sopra non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

Display 15.6" IPS Full HD

Immagini nitide, colori brillanti

LG gram Book rende le tue idee più chiare e il flusso di lavoro più fluido, aggiungendo precisione e profondità a tutte le immagini con il display IPS Full HD.

L'immagine presenta un computer portatile grigio con lo schermo che visualizza una vivace scena di windsurf sull'oceano. Le onde luminose e dinamiche sembrano estendersi oltre lo schermo, creando un effetto 3D che fonde il contenuto del display con l'ambiente di sfondo.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*La luminosità è 300nit (tipica).

  • Display opaco

  • Display lucido

Comfort visivo anche all'aperto

Il pannello con trattamento antiriflesso elimina i riflessi e le interferenze sullo schermo, per un'esperienza visiva eccezionale anche in condizioni di forte luce ambientale.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*La luminosità è 300nit (tipica).

Dolby Atmos

Lasciati avvolgere da un suono immersivo

Gli speaker con tecnologia Dolby Atmos ti avvolgono in una grande avventura sonora a 360 gradi.

L'immagine mostra una vista dall'alto di un computer portatile grigio con una grafica vivace a tema viola sullo schermo. Intorno al portatile sono presenti immagini di onde sonore dinamiche, che indicano un'esperienza audio coinvolgente. Il logo “Dolby Atmos” è visualizzato nell'angolo in basso a destra.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Elevata autonomia

Mobilità in libertà. Lascia il caricabatterie a casa e goditi LG gram Book ovunque tu sia: la batteria da 51Wh garantisce un'elevata autonomia con una sola carica.

L'immagine mostra un giovane uomo seduto su gradini di cemento all'aperto, che utilizza un computer portatile grigio. L'uomo sembra concentrato sul suo lavoro o sulla navigazione, evidenziando la portabilità del computer portatile e la sua idoneità all'uso in movimento.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*La durata effettiva della batteria varia rispetto alle specifiche a seconda del modello, delle impostazioni e dell'ambiente di utilizzo.

Connettività avanzata

Tante porte per la tua produttività

Crea in libertà con tutte le porte a disposizione: HDMI, 2x Thunderbolt 4, USB-A.

L'immagine mostra la vista laterale di un computer portatile grigio, con le sue porte. La vista superiore evidenzia una porta USB di tipo A. La vista inferiore include una porta HDMI, una porta USB di tipo A, una porta USB di tipo C con supporto PD (Power Delivery) e un jack per le cuffie.

*Immagini simulate per semplificare la comprensione delle caratteristiche del prodotto, possono differire dall'esperienza d'uso reale.

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Tutte le specifiche

GENERALI

  • Categoria di Prodotto

    gram book

DISPLAY

  • Luminosità

    300nit

  • Color gamut

    NTSC 45%

  • Contrasto

    700:1

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Formato

    16:9

  • Refresh Rate

    60Hz

  • Risoluzione

    FHD 1920x1080

  • Dimensioni Schermo (Pollici)

    15.6" (39.6 cm)

SISTEMA

  • Grafica

    Intel Iris Xe Graphics

  • Memoria

    16GB DDR4 (Dual Channel, 3200MHz) Espandibile

  • Sistema Operativo

    Windows 11 Pro

  • Processore

    Intel® Core™ i5-1334U (10 Core: 2P + 8E, P: 1.3 fino a 4.6 GHz / E: 0.9 fino a 3.4 GHz, L3 Cache 12MB)

ARCHIVIAZIONE

  • SSD

    512GB NVMe M.2 Dual SSD Slot, Gen4 (espandibile a 2TB in configurazione 1TB + 1TB)

CONNETTIVITÀ

  • Bluetooth

    BT 5.2

  • Interfaccia

    2x USB Type C 3.2 Gen 2x1 (Power Delivery), 1x USB Type A 3.2 Gen1x1, 1x USB Type A 2.0, 1x HDMI, Uscita Cuffie

  • Webcam

    Webcam HD con otturatore per la privacy

  • Wireless

    Intel Wireless-AX203 (Wi-Fi 6, 2x2, BT Combo)

AUDIO

  • Speaker

    Speaker Stereo 1.5W x2

SICUREZZA

  • Slim Kensington lock

  • SSD Security

BATTERIA

  • Batteria

    51 Wh Li-Ion

ACCENSIONE

  • Adattatore AC

    65W

GESTIONE TERMICA

  • Gestione termica

    Fan cooling system

TASTI

  • Tasti

    Tasto Copilot

LED

  • LED

    Accensione, DC-IN

DIMENSIONI / PESO

  • Dimensioni (mm)

    359.8 x 237.8 x 18.9~19.4 mm

  • Dimensioni con Imballo (mm)

    552 x 345 x 69 mm

  • Peso con Imballo (kg)

    2.67 Kg

  • Peso (kg)

    1.7 Kg

DESIGN

  • Colore

    Titan Silver

SOFTWARE PRE-INSTALLATI

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • LG Display Extension

  • LG On Screen Display 3

  • LG Security Guard

  • LG Update & Recovery

  • McAfee Live Safe (30gg di prova)

  • Microsoft 365 (30gg di prova)

DEVICE IN INGRESSO

  • Tastiera

    Misura standard, retroilluminata, con tastierino numerico

  • Touchpad

    TouchPad di precisione con funzioni Scroll e Gesture

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

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