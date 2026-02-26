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Vista frontale del GBBW726AEV
Vista della porta completamente aperta del GBBW726AEV
Zero Clearance
A sinistra è esposta la carne a -3 °C, al centro il pesce a 0 °C e a destra il formaggio a 2 °C.
Frigorifero LG con congelatore inferiore in una zona giorno con vista notturna della città sovrapposta alla grafica della modalità di risparmio “AI Saving Mode” e al grafico energetico fluttuante.
Frigorifero LG con congelatore inferiore installato a filo dell’alta parete beige caldo con frecce bianche che puntano verso la parte superiore, laterale e anteriore del frigorifero.
Primo piano del portabottiglie di un frigorifero combinato LG contenente quattro bottiglie di vino e una scatola di macaron con il design del portabottiglie ingrandito nell’immagine circolare a sinistra.
Vista frontale della bocchetta di ventilazione DoorCooling+™
Vista dall’alto del GBBW726AEV
Vista dal basso del GBBW726AEV
Un ripiano è evidenziato in blu con frecce che puntano verso l’alto e verso il basso. Nell’immagine a destra, il ripiano è piegato per contenere due bottiglie d’acqua.
Vista laterale anteriore del GBBW726AEV
Vista posteriore del GBBW726AEV
Frigorifero GBBW726AEV integrato ai mobili marrone scuro con una finestra e un divano a sinistra e un lavandino a destra.
Dimensioni e installazione del GBBW726AEV
Vista frontale del GBBW726AEV
Vista della porta completamente aperta del GBBW726AEV
Zero Clearance
A sinistra è esposta la carne a -3 °C, al centro il pesce a 0 °C e a destra il formaggio a 2 °C.
Frigorifero LG con congelatore inferiore in una zona giorno con vista notturna della città sovrapposta alla grafica della modalità di risparmio “AI Saving Mode” e al grafico energetico fluttuante.
Frigorifero LG con congelatore inferiore installato a filo dell’alta parete beige caldo con frecce bianche che puntano verso la parte superiore, laterale e anteriore del frigorifero.
Primo piano del portabottiglie di un frigorifero combinato LG contenente quattro bottiglie di vino e una scatola di macaron con il design del portabottiglie ingrandito nell’immagine circolare a sinistra.
Vista frontale della bocchetta di ventilazione DoorCooling+™
Vista dall’alto del GBBW726AEV
Vista dal basso del GBBW726AEV
Un ripiano è evidenziato in blu con frecce che puntano verso l’alto e verso il basso. Nell’immagine a destra, il ripiano è piegato per contenere due bottiglie d’acqua.
Vista laterale anteriore del GBBW726AEV
Vista posteriore del GBBW726AEV
Frigorifero GBBW726AEV integrato ai mobili marrone scuro con una finestra e un divano a sinistra e un lavandino a destra.
Dimensioni e installazione del GBBW726AEV

Funzionalità principali

    Frigorifero LG con congelatore inferiore nero opaco (GBBW726AEV) integrato in mobili grigi accanto al piano di lavoro in marmo con piano cottura a induzione e ampia finestra sulla destra.

    Si adatta al tuo stile di vita, massimizza la freschezza

    Frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) installato a filo dei mobili alti grigi con frecce blu che puntano verso il lato superiore e le superfici anteriori.

    Adattamento perfetto

    Frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) con uno smartphone che mostra l’app ThinQ e un’icona AI azzurra luminosa accanto al frigorifero.

    Funzioni IA

    Vista interna del frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) con ripiani per frutta, verdura, bevande e snack con linee blu che indicano il flusso d’aria dal lato sinistro.

    Massima freschezza

    Frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) completamente aperto con scomparto frigorifero superiore che mostra gli alimenti nei cassetti, con sovrapposizioni grafiche blu e frecce che evidenziano l’ampio spazio interno.

    Massima efficienza dello spazio

    *Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

    Frigorifero combinato LG (GBBW726AEV) con la porta destra aperta a 110 gradi che mostra una cerniera curva nella parte superiore allineata a filo con il fianco grigio del mobile adiacente.

    Zero Clearance

    Progettato per adattarsi ad ogni cucina

    Apertura completa anche vicino alla parete o in spazi ristretti con Zero Clearance

    Vista dall’alto del frigorifero combinato LG (GBBW726AEV) con l’immagine divisa in due: a sinistra il testo “Cerniere convenzionale” che urtano contro la parete, a destra il testo “Cerniere Zero Clearance” che si aprono liberamente.

    *Per garantire il corretto funzionamento della porta, è necessario lasciare uno spazio minimo di 4 mm tra i lati del frigorifero e la parete.
    *Se lo spazio libero è inferiore a 4 mm, la porta potrebbe non aprirsi completamente o potrebbe interferire con la parete, compromettendo potenzialmente le prestazioni del prodotto.
    *Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

    Premium Flat Door

    Aspetto elegante e moderno per un adattamento perfetto

    Goditi il design premium della flat door e gli interni spaziosi che conferiscono raffinata eleganza e praticità alla tua cucina moderna.

    Frigorifero combinato nero opaco LG (GBBW726AEV) integrato ai mobili della cucina grigi con cantinetta per vini a sinistra e piano cottura con utensili a destra.

    Frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) a sinistra con mobili grigio chiaro con paraschizzi in marmo, a destra con mobili scuri accanto a scaffali e pentole

    Funzioni IA

    Raffreddamento più intelligente per un consumo energetico ottimizzato con LG ThinQ™ ¹⁾

    Frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) in una zona giorno con vista notturna della città sovrapposta alla grafica della modalità di risparmio “AI Saving Mode” e al grafico energetico fluttuante.

    Modalità AI Saving

    Raffreddamento ottimizzato durante i periodi di basso utilizzo

    L’AI Saving Mode2) analizza il tuo utilizzo in un periodo di 3 settimane e identifica quando la porta del frigorifero viene aperta meno frequentemente, riducendo il consumo di energia e mantenendo gli alimenti freschi.1)

    Frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) accanto a mobili grigio chiaro nella zona giorno con vista sul fiume sovrapposta al grafico e all’icona AI Fresh.

    AI Fresh

    Raffreddamento proattivo per aperture frequenti delle porte

    Riduce al minimo gli aumenti di temperatura durante le frequenti aperture delle porte grazie all’analisi basata sui dati, intensificando il raffreddamento due ore prima in base a modelli di utilizzo dettagliati.1)

    *Nel caso in cui la temperatura impostata nella cella frigorifera sia di 1 °C o 2 °C, questa funzione non verrà attivata.

    Porta superiore del frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) leggermente aperta con grafica a onda rossa che mostra insieme l’icona della porta aperta e l’icona di avviso.

    Rilevamento di una leggera apertura della porta

    Mantieni la freschezza con avvisi intelligenti sulla porta

    Il Detecting Slight Door Opening¹⁾ (rilevamento di una leggera apertura della porta) garantisce che la spesa rimanga fresca e riduce al minimo lo spreco di energia avvisandoti in caso di chiusura impropria delle porte.

    Massima freschezza

    Raffreddamento preciso, freschezza costante

    LinearCooling™ mantiene il cibo più fresco più a lungo riducendo le fluttuazioni di temperatura e preservandone il gusto e l’aspetto.

    Il grafico del frigorifero combinato LG (GBBW726AEV) che mostra un pomodoro fresco dopo 7 giorni con grafico di fluttuazione blu e testo ±0,5 °C.
    Il grafico del frigorifero combinato LG (GBBW726AEV) che mostra un pomodoro appassito dopo 7 giorni con grafico di fluttuazione rosso e testo ±1,0 °C.
    Frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) aperto con una luce azzurra per indicare l’aria che fluisce dalla bocchetta di ventilazione sinistra verso i cestini della porta che contengono frutta, bottiglie e contenitori.

    DoorCooling+™

    Fornisce freschezza più velocemente al cestino della porta.

    Le bevande e il cibo rimangono freschi grazie alla prestazione rapida del DoorCooling+™ 3).

    *Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

    Frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) con cassetto Fresh Balancer che conserva lattuga, peperoni, arance e mele con frecce su e giù e primo piano della Moist Balance Crisper (griglia salva freschezza).

    FRESHBalancer™

    Controllo dell’umidità per frutta e verdura

    FRESH Balancer™ mantiene l’umidità di frutta e verdura grazie al Moist balance Crisper™, aiutando a conservare la freschezza.

    *In base ai test interni condotti da LG (temperatura ambiente 25 °C, umidità normale, congelatore a -18 °C, frigorifero a 4 °C), perdita di peso dell’acqua misurata dopo 24 ore.
    *Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

    FRESHConverter+™

    Conservazione degli alimenti con impostazioni di temperatura flessibili

    Non dovrai più preoccuparti della temperatura: FRESHConverter™ 4) ti consente di regolare facilmente le impostazioni in base ai diversi tipi di alimenti.

       

       

        

    Massima efficienza dello spazio

    Capacità massima, organizzata in modo intelligente

    Ottimizza l’efficienza dello spazio di conservazione con soluzioni intelligenti e ordinate che mantengono freschi i tuoi alimenti.

    Vista interna del frigorifero combinato LG (GBBW726AEV) con frutta sul ripiano superiore, bottiglie di vino al centro e altra frutta sul ripiano inferiore.

    *Le immagini e i video sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

    Primo piano del portabottiglie del frigorifero combinato LG (GBBW726AEV) con quattro bottiglie e una scatola di macaron con design a griglia ingrandito in un’immagine circolare.

    Portabottiglie

    Usa il tuo spazio in modo intelligente, dal vino ad altro ancora

    Un ripiano per bottiglie e oggetti di uso quotidiano: organizzato in modo efficiente senza sprecare spazio.

    *Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

    Frigorifero combinato LG (GBBW726AEV) con ripiano evidenziato in blu con frecce su e giù. L’immagine a destra mostra il ripiano ripiegato che contiene due bottiglie d’acqua.

    Ripiano retrattile

    Fai spazio quando ne hai bisogno.

    Spazio extra per ingredienti grandi o alti, che migliora l’adattabilità e la facilità di conservazione.

    *Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

    Conservazione adattabile e ordinata

    Ripiani e accessori progettati con cura ti aiutano a mantenere il frigorifero in ordine, adattandolo alle tue esigenze.

    Interno del frigorifero LG (GBBW726AEV) con cinque ripiani e livelli di altezza regolabili, mostrati con frecce blu che indicano il movimento verticale.

    Ripiano regolabile

    Massima efficienza dello spazio con sette livelli di altezza regolabili

    Interno del frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) con cestello mobile contenente confezioni di succhi e contenitore posizionato sopra il cassetto Fresh Balancer.

    Cestello rimovibile

    Utilizzo adattabile in frigorifero o congelatore

    Interno del frigorifero LG con congelatore inferiore (GBBW726AEV) con minicestello della porta scorrevole trasparente contenente sei piccole bottiglie di salsa.

    Minicestello della porta

    Cestello scorrevole per bottiglie di salsa di piccole dimensioni

    L’immagine a sinistra del frigorifero combinato LG (GBBW726AEV) mostra la scatola del filtro chiusa con formaggio e un’icona deodorante in basso a sinistra; l’immagine a destra mostra la scatola aperta che rivela il formaggio.

    My Box

    Filtro al carbone attivo per l’assorbimento degli odori

    *Le immagini del prodotto sono a puro scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

    Vista frontale del frigorifero LG con congelatore inferiore nero opaco LG (GBBW726AEV) in una stanza luminosa con tende verticali, con garanzia del compressore di 10 anni e icone di efficienza energetica A sottostanti.

    Vista frontale del frigorifero LG con congelatore inferiore nero opaco LG (GBBW726AEV) in una stanza luminosa con tende verticali, con garanzia del compressore di 10 anni e icone di efficienza energetica A sottostanti.

    Migliore efficienza energetica

    Si adatta al tuo stile di vita, massimizza la freschezza

    LG Smart Inverter Compressor™ regola la potenza di raffreddamento in base alle necessità, riducendo il consumo di energia e garantendo un funzionamento silenzioso e affidabile. Viene inoltre fornito con una garanzia di 10 anni.

     

    Esclusione di responsabilità

     

    1) LG ThinQ™ 

    - Per utilizzare le funzionalità ThinQ, è necessario installare l’applicazione “LG ThinQ” da Google Play Store o Apple App Store sullo smartphone e connettersi al Wi-Fi. L’app LG ThinQ™ è disponibile su smartphone Android 9.0 o superiori, iOS 16.0 o superiori compatibili. Sono richiesti telefono, connessione dai Wi-Fi domestica e registrazione del prodotto con LG ThinQ™.

    - Le funzionalità di LG ThinQ possono variare a seconda del prodotto e del Paese.

     

    2) Modalità AI Saving

    - La modalità AI Saving può essere regolata in due fasi (fino all’1% per la fase 1 e fino al 5% per la fase 2) e il tasso di risparmio varia a seconda della classe energetica e delle specifiche del prodotto.

    - Il tasso di risparmio dell’AI per ogni fase può variare in base alle effettive condizioni di utilizzo.

    - I dettagli specifici del test per il tasso di risparmio sono i seguenti:

    1. Modello Test: GBBW322CEV

    2. Condizioni del test: Congelatore a -18 °C, frigorifero a 3 °C, senza carico

    3. Condizioni di installazione: Temperatura della stanza 25 °C, umidità 55%

    4. Metodo del test: 8 ore di apertura, 16 ore senza apertura, tempi di apertura totali durante l’orario di apertura: frigorifero 28 volte, congelatore 6 volte I risultati energetici per ogni fase della modalità AI Saving nell’arco di 3 giorni vengono convertiti in consumo energetico nelle 24 ore e confrontati.

    5. Quando si usa la modalità AI Saving, il ciclo di rimozione del ghiaccio e la velocità del compressore possono essere regolati in base all’ambiente circostante. L’applicazione della fase 2 potrebbe comportare un aumento della temperatura interna del congelatore e del frigorifero.

    6. I risultati del test sono stati verificati da TÜV Rheinland Inc. utilizzando il metodo di prova specificato, ma possono variare a seconda dell’ambiente di utilizzo effettivo.

    7. La modalità AI Saving è supportata solo tramite l’app LG ThinQ e quest’ultima potrebbe presentare alcune limitazioni in termini di ambienti supportati e metodi di utilizzo.

     

    3) DoorCooling+™

    - Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di prova interno LG, che misura la velocità di raffreddamento di un contenitore d’acqua posizionato nel cestello superiore da 25 °C a 6 °C, DoorCooling+™ ha mostrato una velocità di raffreddamento più rapida del 15,1% a porta aperta rispetto a porta chiusa.  

    - DoorCooling+™ si ferma quando la porta è aperta.  

    - I risultati possono variare in base all’utilizzo effettivo. Solo per i modelli applicabili.

     

    4) FRESHConverter™ 

    - È possibile modificare l’impostazione della temperatura premendo il pulsante di selezione. Ci sono tre diverse modalità: Carne (-3 ℃), pesce (0 ℃) e formaggio (2 ℃)

    - In base ai risultati dei test interni condotti da LG utilizzando il loro metodo di prova interno per la misurazione della fluttuazione media della temperatura nello scomparto FRESHConverter+™ senza carico e con impostazione a 25 °C. 

    - I risultati possono variare a seconda della variazione della temperatura esterna o dell’impostazione della temperatura interna.

    FAQ

    Q.

    Cosa considerare quando si acquista un frigorifero combinato?

    A.

    Quando si sceglie un frigorifero combinato LG, è necessario considerare fattori chiave come lo spazio di conservazione, l’efficienza energetica e la tecnologia di raffreddamento intelligente.

    Le soluzioni intelligenti e ordinate di LG aiutano a massimizzare l’efficienza di conservazione mantenendo i cibi freschi.*

     

    Cerca innovazioni come LinearCooling™ per aiutare a mantenere temperature più stabili in tutto il frigorifero e DoorCooling+™ per aiutare a raffreddare gli alimenti nella porta.

    Il design premium della flat door di LG e la scelta di colori e finiture moderne aggiungono un tocco di stile alla tua cucina.

     

    *Sulla base dei risultati dei test TÜV Rheinland effettuati utilizzando il metodo di prova interno di LG, che confronta il tasso di riduzione del peso delle verdure tra il modello con raffreddamento lineare (linear cooling) e il modello senza, il modello con raffreddamento lineare ha mostrato un tasso di riduzione del peso inferiore.

    Q.

    Quali dimensioni deve avere il mio frigorifero combinato?

    A.

    La dimensione giusta del frigorifero combinato dipende dalle esigenze della tua famiglia e dallo spazio a disposizione. Una guida generale:

     

    - I frigoriferi combinati alti, con una capacità di 304-387 litri, sono ideali per 1-2 persone.

    - I modelli slim multiporta, con una capacità di 506-530 litri, sono adatti a famiglie di 3-4 persone.

    - Per famiglie numerose, i modelli multiporta o stile americano, con una capacità di 635-750 litri, sono la scelta giusta.

     

    Quando scegli la capacità giusta, pensa a quanto spesso fai la spesa, a quanto cibo fresco e surgelato conservi e allo spazio che hai in cucina.

    Q.

    Come cambio l’impostazione della temperatura sul mio frigorifero combinato LG?

    A.

    Utilizzare il pannello di controllo sulla porta o all’interno del frigorifero per impostare la temperatura desiderata per il frigorifero o il congelatore. Sui modelli supportati, puoi anche utilizzare l’app LG ThinQ sul tuo smartphone per modificare l’impostazione della temperatura da remoto. 

    Q.

    Cosa significa che un frigorifero combinato è no-frost?

    A.

    Il ghiaccio si forma quando il vapore acqueo colpisce le serpentine di raffreddamento ghiacciate, quindi si condensa in acqua congelandosi immediatamente. Un frigorifero no-frost utilizza un timer per accendere regolarmente una serpentina riscaldante attorno a quella di raffreddamento per sciogliere il ghiaccio, impedendo automaticamente la formazione di ghiaccio.

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