TV 55 pollici LG Mini RGB MRGB88 Pro 4K Smart TV 2026

La tecnologia Mini RGB evo riproduce i colori primari - ovvero il rosso, il verde e il blu - con una precisione migliorata grazie all’avanzata tecnologia cromatica che abbiamo implementato. Questa maggiore precisione fa sì che i tuoi contenuti mostrino dei colori più brillanti e sfumature più realistiche. I TV LG Mini RGB non si accontentano di una sola certificazione del colore. Ne hanno infatti ben 2: sono certificati per la copertura del 100% dello spettro cromatico degli standard DCI-P3 - usato nel cinema - e Adobe RGB - ideale per gli appassionati di fotografia e grafica digitale.