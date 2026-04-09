TV 55 pollici LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

2)*La luminosità può variare in base al modello, alle dimensioni schermo e alla regione.
*Il Brightness Booster si applica all’OLED C6 da 66/55/48 pollici. I modelli da 77/83 pollici supportano il Brightness Booster Pro. Il modello da 42 pollici non supporta il Brightness Booster.
3)*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per il nero perfetto e i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
4)*La certificazione Reduced Blue Light (RPF40) si applica solo ai TV LG OLED.
5)*Incremento misurato rispetto al processore OLED evo del 2025 (α9 Gen8).
6)**AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.
*Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.
*Elaborazione delle immagini più veloce comparato al processore α9 Gen8 del 2025, basato su comparazione delle specifiche interne.
7)*Deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
8)*Il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
9)*AI Search (Copilot) è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022 in poi.
*È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.
*Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.
10)*Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.
*I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.
*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.
*La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).
*La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.
*La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.
11)*A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.
*Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi, così come sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.
*Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.
*Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.
*I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.
*My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.
12)*È necessaria una connessione internet.
*È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.
13)*La certificazione LG Shield può variare a seconda del modello.
*La protezione dell’installazione esclude le installazioni di app da fonti insolite diverse da LG Apps.
*Per una protezione continua per 5 anni sono necessari aggiornamenti regolari del software.
*La protezione e la crittografia dei dati sono garantite in condizioni di utilizzo normale.
14)*webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
*Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.
*Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
15)*Il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.
*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.
*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.
16)*Necessita sorgenti video che supportano 165Hz
*La modalità 165Hz si applica ai tagli da 48, 55, 65, 77 e 83" del TV G6. Il taglio da 97'' supporta il refresh fino a 120Hz.
*NVIDIA G-Sync è compatibile con schede grafiche della serie RTX e con quelle GTX16. Verifica la compatibilità con la tua scheda grafica.
17)*Gli schermi LG OLED sono stati certificati da Intertek per Tempi di risposta 0,1ms (Gray-to-Gray) e prestazioni di gioco qualificate.
18)*HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.
*Il supporto per HGiG può variare a seconda del Paese.
*La certificazione ClearMR 10000 si applica ai TV OLED C6 da 83/77/65/55/48/42 pollici.
*ClearMR è un programma di certificazione ideato da VESA per valutare le prestazioni di sfocatura del movimento dello schermo.
19)*È richiesto l’abbonamento al servizio GeForce NOW. I servizi offerti possono variare a seconda del piano di adesione.
*Disponibile solo su LG OLED W6, G6, C6 e MRGB95, MRGB9M.
*La disponibilità di GeForce NOW può variare a seconda del Paese.
*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
*Per prestazioni di streaming ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
20)*Bluetooth Ultra Low Latency è supportato solo da TV LG 2026 selezionati. La funzionalità del controller ULL è supportata solo quando è collegata a dispositivi compatibili.
*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
*Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
*Il controller è venduto separatamente.
21)*Il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.
*Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.
*Il controller è venduto separatamente.
22)*L'installazione a parete richiede una staffa da acquistare separatamente.
23)*I contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.
*Il servizio è disponibile tramite un abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile previa registrazione dell’account e del metodo di pagamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente con un piano a pagamento, a meno che non venga annullato prima della fine del periodo di prova. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.
25)*I contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.
26)*La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.
*L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.
*A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.
*Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.
*LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.
27)*La sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app.
28)*I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.
29)*I sensori di movimento sono disponibili solo sui modelli W6 e G6.
30)*Il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.
31)*Il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.
32)*Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.
*Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.
*Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.
*Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità.
33)*La scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.
*L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.
*Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.
*Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.
35)*Soundbar venduta separatamente.
*La funzione Sound Mode Control può variare a seconda del modello.
*Queste funzionalità potrebbero necessitare un aggiornamento software del prodotto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.
*L’uso del telecomando dei TV LG è limitato solo ad alcune funzioni.