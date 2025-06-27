We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W
OLED77C55.SC9S
()
Funzionalità principali
- [TV] Processore α9 Gen8: le immagini diventano più realistiche e i suoni più immersivi grazie all'Intelligenza Artificiale
- [TV] Nero perfetto: i pixel autoilluminanti regalano neri profondi per un contrasto straordinario e immagini più dettagliate e profonde
- [TV] Tecnologia Brightness Booster: goditi immagini luminose grazie alla nuova struttura di emissione della luce
- [Soundbar] WOW Orchestra: sfrutta l'audio del TV in sinergia con quello della soundbar per amplificare l'effetto di spazialità del suono
- [Soundbar] Triplo canale up-firing con Dolby Atmos: il canale centrale up-firing rende le voci e i dialoghi dei film più chiari e udibili
- [Soundbar] Gaming fluido e immersivo: grazie al 4K pass-through al supporto del VRR fino a 120Hz puoi collegare direttamente la tua console e goderti i tuoi videogiochi next-gen
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Alpha 9 AI Gen8: un processore che percepisce ciò che stai guardando
L'Intelligenza Artificiale del nostro processore migliora analizza nel dettaglio ogni fotogramma, riconoscendo i volti e le espressioni del viso per darti immagini in 4K dalla profondità eccezionale.
*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.
Immagini più luminose con Brightness Booster
Il nostro processore α9 AI Gen8 integra un nuovo algoritmo di potenziamento della luce per offrirti immagini più luminose.
*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.
Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.
Non importa che stia guardando un film al buio o in una stanza luminosa. Le immagini saranno profonde, i dettagli straordinari e il contrasto infinito. E il nero sarà davvero nero, garantito.
*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
Colori perfetti
I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci e realistiche, in ambienti bui ma anche ben illuminati.
*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita
L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore percepisce i singoli elementi di ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.
*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.
*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.
La nuova generazione dei TV LG con AI
*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.
*Il Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.
La sinergia fra TV e soundbar rinnova la tua esperienza
Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.
*Le immagini presentate hanno scopo puramente illustrativo.
**Dispone di una staffa esclusiva compatibile con LG OLED eco serie C5/C4/C3/C2 da 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.
**L’aspetto e il design del prodotto variano in base all’uso, alle impostazioni, alle connessioni internet, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.
Staffa per i TV LG OLED evo della serie C inclusa
Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.
Un video è disponibile sopra. Qui sotto vengono mostrate 3 immagini filtrate in grigio, una staffa, un supporto e una TV a parete da sinistra.
*Staffa compatibile con i TV LG OLED evo della serie C2/C3/C4 da 77'' (195cm), 65'' (164cm) e 55'' (139cm)
WOW Orchestra: insieme per un suono che ti ammalia
Se abbini la nostra soundbar con uno dei nostri TV potrai ottenere un suono perfetto e armonioso, derivante dalla riproduzione simultanea da entrambi i dispositivi come fossero parte di un'orchestra. Così riuscirai a sentire ogni dettaglio del suono.
'Dalla Sound Bar e dal televisore vengono emesse onde sonore di vari colori blu.
*Immagini dello schermo simulate.
*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.
*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.
*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.
WOW Interface: pieno controllo nelle tue mani
Finalmente potrai vedere l'interfaccia per il controllo della soundbar direttamente sullo schermo del tuo TV LG, in modo da poterla controllare con un unico telecomando. Basta un clic per vedere il menu e le impostazioni della soundbar, ad esempio il volume, lo stato della connessione e la modalità audio. Il controllo è nelle tue mani, ed è ancora più semplice.
*Immagini dello schermo simulate.
*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.
*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.
*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.
Goditi un audio straordinario senza fili dal TV alla soundbar
Per un'installazione ancora più pulita, puoi eliminare anche il cavo che va dal TV alla soundbar utilizzando l'accessorio LG WOWCAST*. WOWCAST si collega alla porta ARC/eARC del TV e trasmette l'audio non compresso direttamente alla soundbar, eliminando il fastidio dei fili. Un film in Dolby Atmos sarà ancora più coinvolgente!
*Immagini dello schermo simulate.
*TV compatibili con WOWCAST: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3, QNED 99/95/90/85. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita.
*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.
*WOWCAST Ready può variare in base al modello della soundbar.
- TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
- Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W | Triplo speaker up-firing, Staffe per OLED C2 e C3, Meridian, Dolby Atmos, Wi-Fi
Caratteristiche principali
Tipologia dello schermo
OLED 4K
Refresh rate
120Hz nativo (144Hz con VRR)
Gamma colore
OLED Color
Processore
α9 Gen8 4K con AI
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Compatibilità NVIDIA G-Sync
Sì
Compatibilità AMD FreeSync
Sì
Potenza audio
40W
Diffusori
2.2 canali
Dolby Atmos
Sì
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
1.711 x 982 x 47,1
Peso senza base (kg)
23,5
Tutte le specifiche
CONNETTIVITÀ
Simplink (HDMI CEC)
Sì
Ingressi HDMI
4 con supporto di 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM e QMS
ARC (Audio Return Channel via HDMI)
eARC (ingresso HDMI 2)
Ingressi USB
3 (USB 2.0)
Wi-Fi
Wi-Fi 6
Bluetooth
Sì (v 5.3)
LAN
1
Slot modulo CAM
1 (esclusi UK e Irlanda)
Ingressi TV antenna / TV via cavo
2
Uscita audio ottica SPDIF
1
DIMENSIONI E PESO
Dimensioni senza base (L x A x P mm)
1.711 x 982 x 47,1
Dimensioni con la base (L x A x P mm)
1.711 x 1.035 x 267
Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)
1.879 x 1.130 x 228
Base del TV (L x P mm)
520 x 267
Peso senza base (kg)
23,5
Peso con la base (kg)
27,1
Peso con l'imballo (kg)
38,5
Dimensioni VESA (L x A mm)
300 x 200
ACCESSIBILITÀ
Scala di grigi
Sì
Contrasto elevato
Sì
Colori invertiti
Sì
IMMAGINE
Mappatura dinamica dei toni
Sì (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
Processore
α9 Gen8 4K con AI
Upscaling dell'immagine con AI
α9 Super Upscaling 4K con AI
Selezione automatica del genere con AI
Sì (SDR / HDR)
Controllo della luminosità con AI
Sì
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sì
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
Tecnologia di dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modalità immagine
10 preset
Calibrazione automatica
Sì
AI Picture Pro
Sì
QMS (Quick Media Switching)
Sì
GAMING
Game Optimizer
Sì (con Game Dashboard)
Compatibilità NVIDIA G-Sync
Sì
Compatibilità AMD FreeSync
Sì
HGiG
Sì
Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)
Sì
VRR
Sì (fino a 144Hz)
Tempo di risposta
Meno di 0,1ms
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
Sì
AUDIO
Uscita audio simultanea
Sì
Potenza audio
40W
Diffusori
2.2 canali
Direzione dei diffusori
Verso il basso
Dolby Atmos
Sì
AI Sound
AI Sound Pro α9 (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)
Nitidezza voce
Sì (con AI Voice Remastering)
Regolazione dell'acustica con AI
Sì
Predisposizione per diffusori WiSA
Sì (fino a 2.1 canali)
LG Sound Sync
Sì
Sound Mode Share
Sì
Bluetooth Surround Ready
Sì (Riproduzione a 2 vie)
Codec Audio
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)
WOW Orchestra
Sì
CODICE EAN
CODICE EAN
8806096363621
ALIMENTAZIONE
Alimentazione (Tensione, Hz)
100~240V, 50-60Hz
Consumo in standby
Meno di 0,5W
SINTONIZZATORE
Ricevitore TV digitale
DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)
Ricevitore TV analogica
Sì
ACCESSORI INCLUSI
Telecomando
Telecomando puntatore (MR25GB)
Cavo di alimentazione
Sì (non rimovibile)
SCHERMO
Tipologia dello schermo
OLED 4K
Risoluzione
4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)
Refresh rate
120Hz nativo (144Hz con VRR)
Gamma colore
OLED Color
SMART TV
Sistema operativo
webOS 25
Riconoscimento vocale intelligente
Sì
Telecomando puntatore
Incluso
App per smartphone
Sì (LG ThinQ)
Riconoscimento vocale in vivavoce
Sì
Browser Internet
Sì
LG Channels
Sì
Multi View
Sì
Always Ready
Sì
Compatibile con webcam USB
Sì
Compatibile con Apple Home
Sì
Home Hub
Sì
AI Chatbot
Sì
Voice ID
Sì
Google Home / Hub
Sì
Works with Apple Airplay
Sì
Google Cast
Sì
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
