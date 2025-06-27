Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W

OLED77C55LA EU.pdf

Classe energetica : UE
OLED77C55LA EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W

OLED77C55LA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W

OLED77C55.SC9S
Foto frontale TV e Soundbar OLED77C55.SC9S
Foto frontale TV OLED77C55LA
Foto laterale TV OLED77C55LA
Foto ambientata TV OLED77C55LA
Foto posteriore TV OLED77C55LA
Soundbar SC9S
Soundbar SC9S
Senti il ruggito dei bassi soundbar SC9S
Foto frontale TV e Soundbar OLED77C55.SC9S
Foto frontale TV OLED77C55LA
Foto laterale TV OLED77C55LA
Foto ambientata TV OLED77C55LA
Foto posteriore TV OLED77C55LA
Soundbar SC9S
Soundbar SC9S
Senti il ruggito dei bassi soundbar SC9S

Funzionalità principali

  • [TV] Processore α9 Gen8: le immagini diventano più realistiche e i suoni più immersivi grazie all'Intelligenza Artificiale
  • [TV] Nero perfetto: i pixel autoilluminanti regalano neri profondi per un contrasto straordinario e immagini più dettagliate e profonde
  • [TV] Tecnologia Brightness Booster: goditi immagini luminose grazie alla nuova struttura di emissione della luce
  • [Soundbar] WOW Orchestra: sfrutta l'audio del TV in sinergia con quello della soundbar per amplificare l'effetto di spazialità del suono
  • [Soundbar] Triplo canale up-firing con Dolby Atmos: il canale centrale up-firing rende le voci e i dialoghi dei film più chiari e udibili
  • [Soundbar] Gaming fluido e immersivo: grazie al 4K pass-through al supporto del VRR fino a 120Hz puoi collegare direttamente la tua console e goderti i tuoi videogiochi next-gen
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale di una TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 OLED77C55LA

OLED77C55LA

TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
OLED77C55LA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista angolazione anteriore della soundbar e del Woofer

SC9S

Soundbar SC9S | 3.1.3 canali, 400W | Triplo speaker up-firing, Staffe per OLED C2 e C3, Meridian, Dolby Atmos, Wi-Fi

Alpha 9 AI Gen8: un processore che percepisce ciò che stai guardando

L'Intelligenza Artificiale del nostro processore migliora analizza nel dettaglio ogni fotogramma, riconoscendo i volti e le espressioni del viso per darti immagini in 4K dalla profondità eccezionale.

Il processore alpha 9 AI Gen8 è su uno sfondo scuro. Si accende una luce verde acqua dall’interno, illuminando i circuiti dei microchip che lo circondano. Le statistiche sulle prestazioni sono visibili. Elaborazione neurale dell’IA 1,7 volte superiore, NPU. 1,7 volte più veloce nelle operazioni, CPU. Grafica 2,1 volte migliore, GPU.

*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.

Immagini più luminose con Brightness Booster

Il nostro processore α9 AI Gen8 integra un nuovo algoritmo di potenziamento della luce per offrirti immagini più luminose.

Falò di notte in mezzo alla natura. In lontananza ci sono una foresta e un lago. Il cielo di sera è pieno di stelle. La scena è divisa a metà. Da un lato, mostra l’impressionante brillantezza di Brightness Booster. Dall’altro lato, è più scuro e più grigio.

*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.

Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.

Non importa che stia guardando un film al buio o in una stanza luminosa. Le immagini saranno profonde, i dettagli straordinari e il contrasto infinito. E il nero sarà davvero nero, garantito.

*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

Un salotto con un TV LG OLED montato sulla parete. Lo schermo è diviso in due: da una parte l'immagine è più opaca dell'altra. C'è un logo della certificazione Nero perfetto con valori inferiori o uguali a 0,24 nit fino a 500 lux.

Colori perfetti

I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci e realistiche, in ambienti bui ma anche ben illuminati.

Fuochi d’artificio abbaglianti e dai colori vivaci vengono proiettati su uno schermo televisivo. Si vede il logo della certificazione che attesta la fedeltà colore superiore al 99% fino a 500 lux. Inoltre, sono presenti le altre certificazioni Intertek.

*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita

L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore percepisce i singoli elementi di ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.

Le linee si animano su un’immagine molto opaca e quasi grigia di un leopardo in una foresta, come se un supercomputer stesse analizzando gli elementi nell’inquadratura. Un laser traccia il profilo del leopardo il quale migliora e diventa più brillante, più nitido e più colorato. Anche lo sfondo si trasforma da sinistra a destra, con contrasto, profondità e colori migliori.

*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.

*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.

La nuova generazione dei TV LG con AI

Sullo schermo di un LG OLED TV viene visualizzata la pagina iniziale di webOS 25, ricca di app e contenuti di intrattenimento. Accanto alla TV c’è il telecomando puntatore AI, il cui pulsante AI è messo in evidenza come se fosse attivato dalla voce dell’utente. Accanto ad essa c'è un fumetto, che passa al mio account.

TI riconosce già dalla voce

L’AI Voice ID LG conosce la tua impronta vocale quando accendi il TV e imposta il tuo profilo personalizzato per consigliarti cosa guardare e sfruttare al meglio tutte le possibilità.

*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.

*Il Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.

La sinergia fra TV e soundbar rinnova la tua esperienza

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

Un video che mostra la staffa esclusiva per il TV LG OLED della serie C2 e C3. Clicca per riprodurlo.

*Le immagini presentate hanno scopo puramente illustrativo.

**Dispone di una staffa esclusiva compatibile con LG OLED eco serie C5/C4/C3/C2 da 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.

**L’aspetto e il design del prodotto variano in base all’uso, alle impostazioni, alle connessioni internet, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

Staffa per i TV LG OLED evo della serie C inclusa

Le nostre soundbar sono perfette per i nostri TV, perché sfruttano ciascuna le caratteristiche dell'altro per offrirti un'esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata. Così potrai controllare tutto con un solo telecomando mentre ti godi i tuoi contenuti.

 

Un video è disponibile sopra. Qui sotto vengono mostrate 3 immagini filtrate in grigio, una staffa, un supporto e una TV a parete da sinistra.

*Staffa compatibile con i TV LG OLED evo della serie C2/C3/C4 da 77'' (195cm), 65'' (164cm) e 55'' (139cm)

WOW Orchestra: insieme per un suono che ti ammalia

Se abbini la nostra soundbar con uno dei nostri TV potrai ottenere un suono perfetto e armonioso, derivante dalla riproduzione simultanea da entrambi i dispositivi come fossero parte di un'orchestra. Così riuscirai a sentire ogni dettaglio del suono.

'Dalla Sound Bar e dal televisore vengono emesse onde sonore di vari colori blu.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

WOW Interface: pieno controllo nelle tue mani

Finalmente potrai vedere l'interfaccia per il controllo della soundbar direttamente sullo schermo del tuo TV LG, in modo da poterla controllare con un unico telecomando. Basta un clic per vedere il menu e le impostazioni della soundbar, ad esempio il volume, lo stato della connessione e la modalità audio. Il controllo è nelle tue mani, ed è ancora più semplice.

*Immagini dello schermo simulate. 

*Televisori compatibili con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita. Supporto QNED 80 limitato ai modelli del 2022 e del 2023.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*La WOW Orchestra può variare a seconda del modello della soundbar.

Goditi un audio straordinario senza fili dal TV alla soundbar

Per un'installazione ancora più pulita, puoi eliminare anche il cavo che va dal TV alla soundbar utilizzando l'accessorio LG WOWCAST*. WOWCAST si collega alla porta ARC/eARC del TV e trasmette l'audio non compresso direttamente alla soundbar, eliminando il fastidio dei fili. Un film in Dolby Atmos sarà ancora più coinvolgente!

*Immagini dello schermo simulate. 

*TV compatibili con WOWCAST: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3, QNED 99/95/90/85. I televisori compatibili possono variare in base all’anno di vendita.

*I servizi potrebbero non essere disponibili al momento dell’acquisto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.

*WOWCAST Ready può variare in base al modello della soundbar.

Stampa

Caratteristiche principali

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Refresh rate

120Hz nativo (144Hz con VRR)

Gamma colore

OLED Color

Processore

α9 Gen8 4K con AI

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Compatibilità AMD FreeSync

Potenza audio

40W

Diffusori

2.2 canali

Dolby Atmos

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.711 x 982 x 47,1

Peso senza base (kg)

23,5

Tutte le specifiche

CONNETTIVITÀ

Simplink (HDMI CEC)

Ingressi HDMI

4 con supporto di 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM e QMS

ARC (Audio Return Channel via HDMI)

eARC (ingresso HDMI 2)

Ingressi USB

3 (USB 2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi 6

Bluetooth

Sì (v 5.3)

LAN

1

Slot modulo CAM

1 (esclusi UK e Irlanda)

Ingressi TV antenna / TV via cavo

2

Uscita audio ottica SPDIF

1

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni senza base (L x A x P mm)

1.711 x 982 x 47,1

Dimensioni con la base (L x A x P mm)

1.711 x 1.035 x 267

Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

1.879 x 1.130 x 228

Base del TV (L x P mm)

520 x 267

Peso senza base (kg)

23,5

Peso con la base (kg)

27,1

Peso con l'imballo (kg)

38,5

Dimensioni VESA (L x A mm)

300 x 200

ACCESSIBILITÀ

Scala di grigi

Contrasto elevato

Colori invertiti

IMMAGINE

Mappatura dinamica dei toni

Sì (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

Processore

α9 Gen8 4K con AI

Upscaling dell'immagine con AI

α9 Super Upscaling 4K con AI

Selezione automatica del genere con AI

Sì (SDR / HDR)

Controllo della luminosità con AI

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Tecnologia di dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modalità immagine

10 preset

Calibrazione automatica

AI Picture Pro

QMS (Quick Media Switching)

GAMING

Game Optimizer

Sì (con Game Dashboard)

Compatibilità NVIDIA G-Sync

Compatibilità AMD FreeSync

HGiG

Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

VRR

Sì (fino a 144Hz)

Tempo di risposta

Meno di 0,1ms

Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

AUDIO

Uscita audio simultanea

Potenza audio

40W

Diffusori

2.2 canali

Direzione dei diffusori

Verso il basso

Dolby Atmos

AI Sound

AI Sound Pro α9 (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

Nitidezza voce

Sì (con AI Voice Remastering)

Regolazione dell'acustica con AI

Predisposizione per diffusori WiSA

Sì (fino a 2.1 canali)

LG Sound Sync

Sound Mode Share

Bluetooth Surround Ready

Sì (Riproduzione a 2 vie)

Codec Audio

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

WOW Orchestra

CODICE EAN

CODICE EAN

8806096363621

ALIMENTAZIONE

Alimentazione (Tensione, Hz)

100~240V, 50-60Hz

Consumo in standby

Meno di 0,5W

SINTONIZZATORE

Ricevitore TV digitale

DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

Ricevitore TV analogica

ACCESSORI INCLUSI

Telecomando

Telecomando puntatore (MR25GB)

Cavo di alimentazione

Sì (non rimovibile)

SCHERMO

Tipologia dello schermo

OLED 4K

Risoluzione

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

Refresh rate

120Hz nativo (144Hz con VRR)

Gamma colore

OLED Color

SMART TV

Sistema operativo

webOS 25

Riconoscimento vocale intelligente

Telecomando puntatore

Incluso

App per smartphone

Sì (LG ThinQ)

Riconoscimento vocale in vivavoce

Browser Internet

LG Channels

Multi View

Always Ready

Compatibile con webcam USB

Compatibile con Apple Home

Home Hub

AI Chatbot

Voice ID

Google Home / Hub

Works with Apple Airplay

Google Cast

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED77C55LA)
estensione
EU Energy label 2019(OLED77C55LA)
estensione
Product information sheet (OLED77C55LA)
estensione
GPSR Safety Information(OLED77C55LA)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(SC9S)
estensione
WEB INFO(SC9S)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

