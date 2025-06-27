We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR
Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR
Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K + Soundbar Home Cinema LG S95TR
OLED77C5E.S95TR
()
Funzionalità principali
- [TV] Nero perfetto: i pixel autoilluminanti regalano neri profondi per un contrasto straordinario e immagini più dettagliate e profonde
- [TV] Tecnologia Brightness Booster: goditi immagini luminose grazie alla nuova struttura di emissione della luce
- [TV] Telecomando Puntatore con AI: il nuovo tasto AI ti permette di interagire col TV direttamente con i comandi vocali in maniera più intuitiva
- [Soundbar] Dolby Atmos con triplo speaker up-firing: immergiti completamente in ciò che guardi grazie all'audio spaziale Dolby
- [Soundbar] Casse posteriori wireless a 6 canali: goditi il massimo del coinvolgimento, in cui i suoni arrivano dappertutto come al cinema
- [Soundbar] Audio spaziale su 3 livelli: goditi un'esperienza audio più immersiva grazie alla creazione di un piano d'ascolto virtuale intermedio
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Alpha 9 AI Gen8: un processore che percepisce ciò che stai guardando
L'Intelligenza Artificiale del nostro processore migliora analizza nel dettaglio ogni fotogramma, riconoscendo i volti e le espressioni del viso per darti immagini in 4K dalla profondità eccezionale.
*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.
Immagini più luminose con Brightness Booster
Il nostro processore α9 AI Gen8 integra un nuovo algoritmo di potenziamento della luce per offrirti immagini più luminose.
*La luminosità nominale può variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo.
Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.
Non importa che stia guardando un film al buio o in una stanza luminosa. Le immagini saranno profonde, i dettagli straordinari e il contrasto infinito. E il nero sarà davvero nero, garantito.
*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
Colori perfetti
I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci e realistiche, in ambienti bui ma anche ben illuminati.
*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita
L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore percepisce i singoli elementi di ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.
*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.
*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.
La nuova generazione dei TV LG con AI
*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.
*Il Voice ID è disponibile per le app LG, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Musica, Gaming e Pay Per View.
Ti basta chiedere. Al resto ci pensa l'AI.
Quando ti serve qualcosa, puoi chiederlo direttamente all'Intelligenza Artificiale integrata nel TV. Grazie alle ultime tecnologie, è in grado di comprendere le tue richieste e darti consigli personalizzati e ricerche approfondite. E se vuoi di più, puoi anche ottenere ulteriori risultati e soluzioni con Copilot, l'AI generativa di Microsoft.
Schermo di un TV LG OLED che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei diversi contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.
*La ricerca con AI è disponibile sui TV OLED, QNED, NanoCell e UHD lanciati dal 2024 in poi.
*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM, mentre nelle altre nazioni (compresa l'Italia) viene utilizzato il linguaggio naturale NLP.
Il suono ti circonda
*Immagini a scopo illustrativo
Il suono ti persuade
Canale centrale up-firing
Dialoghi più udibili
Oltre che frontalmente, la soundbar emette i suoni dedicati al canale centrale anche verso l'alto. In questo modo i dialoghi arriveranno alle tue orecchie in maniera più diretta, senza ritardi né disturbi.
*Test interni LG.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Le Soundbar LG completano l’esperienza dei TV LG
Dolby Atmos
Il suono del cinema, a casa tua
Proprio come al cinema, l'audio Dolby Atmos ti stupisce per la sua spazialità, nitidezza e realismo. E con un TV LG con Dolby Vision i tuoi contenuti saranno ancora più coinvolgenti!
Un film viene riprodotto su un TV OLED LG e su una soundbar LG in un moderno appartamento di città con vista laterale. Perline bianche raffiguranti onde sonore si proiettano verso l'alto e verso il basso dalla soundbar e dalla TV, creando una cupola sonora nello spazio. Logo Dolby Atmos Logo DTS X
*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Audio spaziale su tre livelli
Uno strato virtuale che rende tutto più realistico
Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.
*Il “Triple Level Spatial Sound"" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.
**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.
***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)
Audio surround a 15 canali
Immersione totale
Ecco la soundbar più immersiva che abbiamo realizzato: ben 810W di potenza totale, 5 canali up-firing e casse posteriori con 6 canali totali, per sentirti letteralmente dentro al film che stai guardando.
*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Altoparlanti posteriori a 2 canali
Gli altoparlanti posteriori abbracciano la libertà del wireless
Per installare gli altoparlanti posteriori è sufficiente collegare il cavo di alimentazione. Gli altoparlanti posteriori si collegano in modalità wireless alla soundbar principale.
*Immagini dello schermo simulate.
*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.
**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.
***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato
****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.
*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.
- TV 77 pollici LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
- Soundbar Home Cinema LG S95TR con altoparlanti posteriori e suono surround a 9.1.5 canali
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
estensione
estensione
Caratteristiche principali
Dolby Atmos
Sì
DTS:X
Sì
Unità principale
1.250 x 63 x 135 mm
Subwoofer
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
Tutte le specifiche
EFFETTI AUDIO
AI Sound Pro
Sì
Standard
Sì
Musica
Sì
Cinema
Sì
Clear Voice Pro
Sì
Sport
Sì
Gaming
Sì
Bass Blast / Bass Blast +
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
Upbit / Upsampling
24bit / 96kHz
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
Dolby Digital
Sì
DTS:X
Sì
DTS Digital Surround
Sì
AAC
Sì
AAC+
Sì
CONNETTIVITÀ
Ottico
1
Ingresso HDMI
1
Uscita HDMI
1
USB
1
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Sì
Wi-Fi
Sì
Predisposizione per diffusori posteriori
Sì
Works with Alexa
Sì
Spotify Connect
Sì
Tidal Connect
Sì
AirPlay 2
Sì
Chromecast
Sì
Works with Google Home
Sì
SUPPORTO HDMI
Pass-through
Sì
Pass-through 4K
Sì
VRR / ALLM
Sì
120Hz
Sì
HDR10
Sì
Dolby Vision
Sì
Audio Return Channel (ARC)
Sì
Audio Return Channel (e-ARC)
Sì
CEC (Simplink)
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
AI Room Calibration Pro (tramite app)
Sì
Soundbar Mode Control
Sì
TV Sound Mode Share
Sì
WOW Interface
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
1.250 x 63 x 135 mm
Diffusori posteriori
159 x 223 x 142 mm
Subwoofer
201,7 x 407,0 x 403,0 mm
PESO
Unità principale
5,65 kg
Diffusori posteriori (2)
4,08 kg
Subwoofer
10,0 kg
Peso con imballo
26,4 kg
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Cavo HDMI
Sì
Staffe per installazione a muro
Sì
Telecomando
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806091959805
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.
Prodotto Consigliato