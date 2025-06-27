Offerta Kit Esclusivo: TV 77 pollici LG OLED evo AI G5 4K + Soundbar SG10TY I 420W su 3.1 canali

*La serie G5 supporta NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC e HGiG.

*La modalità 165Hz si applica ai tagli da 55, 65, 77 e 83" del TV G5 ed è compatibile con i contenuti connessi al PC. I contenuti Dolby Vision sono limitati a 144Hz.

*Il taglio da 97'' supporta il refresh fino a 120Hz.

*HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.

*clearMR è un programma di certificazione ideato da VESA per valutare le prestazioni di nitidezza dei movimenti delle immagini sullo schermo.