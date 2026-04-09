About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

TV 77 pollici LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026

OLED77B6ELC_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV
OLED77B6ELC_EU.pdf
Classe energetica : UE
TV

TV 77 pollici LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026

OLED77B6ELC
Vista frontale di TV 77 pollici LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 OLED77B6ELC
Immagine dimensioni TV OLED77B6ELC 2026
Nero perfetto TV OLED77B6ELC 2026
Intelligenza Artificiale TV OLED77B6ELC 2026
Ricerca multi AI TV OLED77B6ELC 2026
AI Hub TV OLED77B6ELC 2026
LG Shield TV OLED77B6ELC 2026
Compatibilità G-Sync e AMD FreeSync TV OLED77B6ELC 2026
Design ultra-slim TV OLED77B6ELC 2026
Foto inclinata TV OLED77B6ELC 2026
Close up TV OLED77B6ELC 2026
Foto close up TV OLED77B6ELC 2026
Foto TV OLED77B6ELC 2026
LG TV 77 pollici LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026, OLED77B6ELC
Foto posteriore TV OLED77B6ELC 2026
Vista frontale di TV 77 pollici LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 OLED77B6ELC
Immagine dimensioni TV OLED77B6ELC 2026
Nero perfetto TV OLED77B6ELC 2026
Intelligenza Artificiale TV OLED77B6ELC 2026
Ricerca multi AI TV OLED77B6ELC 2026
AI Hub TV OLED77B6ELC 2026
LG Shield TV OLED77B6ELC 2026
Compatibilità G-Sync e AMD FreeSync TV OLED77B6ELC 2026
Design ultra-slim TV OLED77B6ELC 2026
Foto inclinata TV OLED77B6ELC 2026
Close up TV OLED77B6ELC 2026
Foto close up TV OLED77B6ELC 2026
Foto TV OLED77B6ELC 2026
LG TV 77 pollici LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026, OLED77B6ELC
Foto posteriore TV OLED77B6ELC 2026

Funzionalità principali

  • Nero perfetto certificato: grazie a 8,3 milioni di zone di dimming, i tuoi contenuti avranno un contrasto eccezionale e colori vivaci e realistici
  • Processore α8 Gen3: un processore di nuova generazione 5 volte più intelligente per analizzare ciò che guardi e ricostruire i dettagli in 4K
  • webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
  • Gaming next-gen: gioca in 4K fino a 120fps alla massima fluidità e senza tearing, grazie alla compatibilità con VRR, G-Sync e FreeSync Premium
  • Il cinema a casa tua: col Dolby Atmos e Dolby Vision i tuoi film e serie TV diventano ancora più coinvolgenti
  • AI Hub: l'AI riconosce la tua voce, personalizza la tua esperienza in base ai tuoi gusti, ti consiglia contenuti da guardare e ti aiuta a usare il TV
Altro
Badge CES Innovation Awards 2026 di riconoscimento nella categoria Cybersecurity per LG Shield

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

Cybersecurity

Badge CES Innovation Awards 2026, categoria Intelligenza Artificiale per Multi-AI

CES Innovation Awards - 2026 Honoree

Intelligenza Artificiale

Badge AVForums Editor’s Choice come miglior sistema Smart TV per 8 anni consecutivi, incluso il 2025/26

AVForums Editor's Choice - Miglior sistema Smart TV 2025/26

“Il miglior sistema smart TV da 8 anni”

*I CES Innovation Awards si basano su materiali descrittivi sottoposti ai giudici. CTA non verifica l’accuratezza di quanto presentato o di eventuali affermazioni avanzate e non ha testato l’oggetto a cui è stato assegnato il premio.

Perché amerai il nuovo LG OLED B6E?

Il TV LG OLED AI B6E mostra sullo schermo un confronto tra un display opaco antiriflesso e un display Perfect Black, evidenziando una qualità dell’immagine più nitida in qualsiasi condizione di luce.

Nero Perfetto, sempre

Il TV LG OLED AI B6E esalta il gaming in 4K a 120Hz mostrando un gioco di corse ad alta velocità con un’auto sportiva rossa in movimento, supportato dalle tecnologie NVIDIA G‑SYNC e AMD FreeSync Premium per immagini fluide e reattive.

Gameplay in 4K @120fps

Il TV LG OLED AI B6E con sistema Multi AI webOS, pluripremiato, è mostrato su sfondo scuro con i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini, a indicare l’accesso diretto ai principali servizi di intelligenza artificiale tramite l’interfaccia del TV.

Smart TV webOS con Multi AI

Il TV LG OLED AI B6E integra l’AI Hub per la personalizzazione, con un simbolo AI sopra il telecomando e le principali funzioni intelligenti visibili sullo schermo, tra cui Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub personalizzata

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Perché il TV LG OLED B6E ti dà immagini più coinvolgenti?

La serie OLED B6E è ideale per passare dal mondo dei TV LED a quello dei TV OLED, perché sposa immagini con una qualità inarrivabile per i TV tradizionali, caratteristiche cinema e gaming di alto livello e un design super sottile. Grazie a 8,3 milioni di pixel autoilluminanti, potrai goderti il nero perfetto e il contrasto infinito in qualunque condizione di luce, per una visione autentica di film e serie TV. E con il processore α8 Gen3, l'Intelligenza Artificiale ottimizza i dettagli in 4K e rende il suono più avvolgente per darti un'esperienza di visione eccezionale.

Nero Perfetto

Il nero è davvero nero, in qualunque condizione

I nostri TV OLED ti danno il nero perfetto. Lo dice UL, l'azienda di certificazione internazionale che ha verificato la qualità dei nostri TV OLED. A garanzia di un contrasto più profondo, una luminosità migliorata e colori vivaci in qualsiasi condizione di luce. Un cielo stellato sul nostro TV sarà meraviglioso, anche quando sei in una stanza luminosa.1)

Il TV LG OLED AI B6E mostra un confronto a schermo diviso sotto luce intensa tra un display opaco antiriflesso e il display Perfect Black, certificato UL Perfect Black, evidenziando una qualità dell’immagine più nitida e leggibile in qualsiasi condizione di luce.

LG OLED AI B6E features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED AI B6E features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Certificato Eyesafe per le luci blu ridotte. I tuoi occhi sono al sicuro.2)

Processore 4K alpha 8 Gen3 con AI

Il motore AI è ora 5 volte più intelligente

Il nostro processore di nuova generazione migliora le possibilità del tuo TV, grazie all'Intelligenza Artificiale ancora più veloce. Abbiamo rinnovato il motore AI per ottimizzare l’esperienza visiva in base alle tue preferenze, dandoti dettagli 4K più nitidi, un suono più ricco e colori vivaci.3)

Il TV LG OLED AI B6E mette in evidenza il processore alpha 8 AI Processor 4K Gen3 illuminato su una scheda elettronica, sottolineando le prestazioni dell’elaborazione AI con NPU fino a 5 volte più veloce, CPU più rapida del 10% e capacità di memoria aumentata del 20%.

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI avanzata con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.7)

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.8)

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.9)

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro.

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.

I tuoi dati sono al sicuro. Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni12)

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento.13)

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Perché i nostri TV LG OLED sono il top per il gaming?

Gameplay ultrafluido e senza effetto tearing

Gioca in 4K fino a 120fps con compatibilità G-Sync e AMD FreeSync

Se vuoi giocare al top con la tua console di ultima generazione, non c'è niente di meglio! L'azione sarà fluidissima a 120fps e la compatibilità con G-Sync, AMD FreeSync™ Premium e VRR elimina il fastidioso effetto tearing nei giochi più veloci. Aggiungi un input lag ultrabasso e avrai tutto ciò che ti serve per sfruttare al massimo il tuo setup da gaming.14)

Un gioco di corse con il testo WIN in grassetto sullo schermo e i loghi NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium in alto.

Un gioco di corse con il testo WIN in grassetto sullo schermo e i loghi NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium in alto.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.

Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :)16)

Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Game Portal

Il tuo hub all-in-one per giocare, anche senza console né PC

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro. Trovi i giochi in base al controllo - telecomando o joypad - e competi col Challenge Mode.17)

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.

Game Dashboard & Optimizer

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco.

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

Perché LG OLED è la scelta ideale per gli appassionati di design?

Design ultrasottile che arreda il tuo ambiente moderno

Cornici e profilo ultrasottili: dai un tocco di modernità al tuo ambiente grazie al look pulito e uniforme dell'OLED B6E. Il suo schermo senza soluzione di continuità sarà una finestra sulla tua immaginazione.18)

L’LG OLED AI B6E è montato a parete in un salotto arredato con stile. Sullo schermo viene mostrato un paesaggio urbano lungo il fiume al tramonto.

L’LG OLED AI B6E è montato a parete in un salotto arredato con stile. Sullo schermo viene mostrato un paesaggio urbano lungo il fiume al tramonto.

Scopri capolavori illimitati con LG Gallery+.

LG Gallery+

Personalizza il tuo spazio con oltre 5.000 contenuti artistici curati

LG Gallery+ ti consente di accedere a innumerevoli opere d’arte e contenuti dai nostri partner come The National Gallery, MMCA, Magnum e altro ancora. Valorizza e personalizza il tuo spazio con un’arte che riflette il tuo stile.19)

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Le mie foto

Puoi anche sincronizzare il tuo account Google Foto

Se colleghi il tuo account Google Foto al TV puoi rivivere i tuoi ricordi usando il TV come fosse una cornice digitale.23)

LG OLED AI B6E montato su una parete. Mostra una scheda informativa che include meteo, punteggi sportivi, programmi TV e Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Scheda informativa

Crea la tua schermata personale

Meteo, risultati delle partite, Google Calendar, programmi TV, dispositivi connessi e molto altro ancora: puoi impostare la schermata personale in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Gallery Mode

Dai programmi TV alle opere d’arte in un attimo

Quando spegni il TV o non lo usi da un po', sullo schermo puoi vedere le tue opere d’arte o le immagini curate tramite Gallery+, trasformando il TV in una tela digitale.

Auto Brightness Control

Luminosità ottimale in qualsiasi condizione di luce

I sensori integrati nel TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.24)

Sensore di movimento

Il TV sa quando ci sei

I sensori integrati nel TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.25)

LG Channels

Hai tanti contenuti in streaming. Gratis.

Il nostro servizio esclusivo di streaming LG Channels mette a tua disposizione gratuitamente un’ampia selezione di canali live e on-demand. Ovviamente anche in italiano.26)

Interfaccia Home Hub sullo schermo, con le connessioni a Google Home e LG ThinQ, dispositivi e app in un unico layout di controllo.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Connettività smart

Home Hub - la piattaforma completa per la tua casa smart

Home Hub riunisce in un'unica schermata tutti i tuoi dispositivi smart. Gestisci con semplicità i tuoi elettrodomestici LG, quelli Google Home e altri ancora direttamente dallo schermo del tuo TV.27)

Il vero cinema, preservato nei minimi dettagli

  • Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

    Non c'è niente da fare: un film deve essere visto al cinema. E quando sei a casa, è importante che il tuo TV ti dia la migliore esperienza cinematografica. Proprio come i nostri TV OLED, che ti permettono di vivere il cinema come l’ha concepito il regista grazie al Dolby Vision e al FILMMAKER MODE con compensazione della luce ambientale.28)

  • Dolby Atmos

    Il Dolby Atmos è un sistema di audio immersivo che riproduce i suoni come fossero oggetti audio a 360° anziché come canali statici. In questo modo crea un ambiente home cinema più coinvolgente, in cui dettagli e la profondità rimangono fedeli alla scena.

Fa' che ogni partita sia la tua partita

Rendi l'audio ancora più cinematografico abbinando una soundbar LG

WOW Orchestra

Il TV e la soundbar suonano insieme per darti un suono orchestrale

Rendi l'audio ancora più ricco facendo suonare in sinergia la soundbar e il TV: la prima darà corpo al suono grazie a bassi e medi sostenuti, il secondo invece si concentrerà sugli alti.31)

Salotto con un TV LG OLED e una Soundbar LG con una grafica che rappresenta come entrambi i dispositivi riempiano lo spazio con un suono multi-surround.

Salotto con un TV LG OLED e una Soundbar LG con una grafica che rappresenta come entrambi i dispositivi riempiano lo spazio con un suono multi-surround.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Accessibilità

Il nostro contributo per una visione più inclusiva

I nostri TV sono progettati pensando all’accessibilità, grazie a funzioni come il filtro di regolazione del colore, la guida alla lingua dei segni e la connettività diretta per i dispositivi audio assistivi.

Parental control

Imposta le limitazioni d'uso per proteggere i più piccoli

Su questo TV puoi attivare il controllo parentale per migliorare la sicurezza digitale dei tuoi figli, limitando l'accesso ai contenuti in base all'età e al contenuto.

Scopri di più

Esclusione di responsabilità

 

*Le immagini di questa pagina sono solo a scopo illustrativo.

*Le specifiche e le funzionalità possono variare in base alla regione, al modello e alle dimensioni.

*La disponibilità dei singoli servizi può variare a seconda della regione e del Paese.

*I servizi personalizzati possono variare a seconda delle politiche dell’applicazione di terze parti.

*È necessario un Account LG e l’accettazione dei relativi Termini e Condizioni per accedere ai servizi e alle funzionalità smart online, incluse le app di streaming. Senza un Account LG, sono disponibili solo le connessioni a dispositivi esterni (ad es. tramite HDMI) e la TV terrestre/via etere (solo per i TV dotati di sintonizzatore). La creazione di un Account LG è gratuita.

1)*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per il nero perfetto e i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

 

2)*Gli schermi dei TV LG OLED sono stati verificati da UL come "Low Blue Light Platinum"

 

3)*Incremento misurato rispetto al processore 2025 α8 Gen2.

 

4)*AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.

*Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.

 

5)*La funzione di audio surround virtuale deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto. 

 

6)*Il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.

 

7)*AI Search (Copilot) è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022 in poi.

*È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.

*Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.

 

8)*Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.

*I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.

*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.

*La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).

*La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.

*La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.

 

9)*A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.

*Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi, così come sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.

*Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.

*Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.

*I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.

*My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.

 

10)*È necessaria una connessione internet.

*È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.

 

12)*webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

*Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.

*Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.

 

13)*Il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.

*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.

 

14)*Necessita sorgenti video che supportano 120Hz

*NVIDIA G-Sync è compatibile con schede grafiche della serie RTX e con quelle GTX16. Verifica la compatibilità con la tua scheda grafica.

*Gli schermi LG OLED sono stati certificati per "Tempo di risposta 0,1ms" e "Qualified Gaming Performance" da Intertek.

*HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.

 

16)*Bluetooth Ultra Low Latency è supportato solo da TV LG 2026 selezionati. La funzionalità del controller ULL è supportata solo quando è collegata a dispositivi compatibili.

*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.

*Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.

*Il controller è venduto separatamente.

or best performance, Ethernet or 5GHz Wi-Fi connection is recommended.

 

17)*Il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.

*Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.

*Il controller è venduto separatamente.

 

18)*L'installazione a parete richiede una staffa da acquistare separatamente.

 

19)*I contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.

*Il servizio è disponibile tramite un abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile previa registrazione dell’account e del metodo di pagamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente con un piano a pagamento, a meno che non venga annullato prima della fine del periodo di prova. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.

 

21)*I contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.

 

22)*La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.

*L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.

*A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.

*Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.

*LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.

 

23)*La sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app. 

 

24)*I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.

 

25)*I sensori di movimento sono disponibili solo sui modelli W6 e G6.

 

26)*Il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.

 

27)*Il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.

 

28)*Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.

*Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.

*Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità.

 

29)*La scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.

*L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.

*Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.

*Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.

 

31)*Soundbar venduta separatamente. 

*La funzione Sound Mode Control può variare a seconda del modello.

*Queste funzionalità potrebbero necessitare un aggiornamento software del prodotto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.  

*L’uso del telecomando dei TV LG è limitato solo ad alcune funzioni.

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

Cosa dicono i nostri clienti

I nostri consigli

Trova in negozio

Trova questo prodotto presso un rivenditore vicino a te.