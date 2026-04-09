TV 77 pollici LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026

1)*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per il nero perfetto e i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
2)*Gli schermi dei TV LG OLED sono stati verificati da UL come "Low Blue Light Platinum"
3)*Incremento misurato rispetto al processore 2025 α8 Gen2.
4)*AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.
*Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.
5)*La funzione di audio surround virtuale deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
6)*Il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
7)*AI Search (Copilot) è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022 in poi.
*È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.
*Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.
8)*Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.
*I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.
*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.
*La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).
*La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.
*La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.
9)*A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.
*Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi, così come sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.
*Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.
*Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.
*I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.
*My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.
10)*È necessaria una connessione internet.
*È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.
12)*webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
*Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.
*Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
13)*Il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.
*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.
*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.
14)*Necessita sorgenti video che supportano 120Hz
*NVIDIA G-Sync è compatibile con schede grafiche della serie RTX e con quelle GTX16. Verifica la compatibilità con la tua scheda grafica.
*Gli schermi LG OLED sono stati certificati per "Tempo di risposta 0,1ms" e "Qualified Gaming Performance" da Intertek.
*HGiG è un gruppo di aziende volontarie del mondo dei videogiochi e degli schermi TV che mira a scrivere e rendere disponibili al pubblico delle linee guida che migliorino l’esperienza di gioco in HDR.
16)*Bluetooth Ultra Low Latency è supportato solo da TV LG 2026 selezionati. La funzionalità del controller ULL è supportata solo quando è collegata a dispositivi compatibili.
*In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
*Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
*Il controller è venduto separatamente.
or best performance, Ethernet or 5GHz Wi-Fi connection is recommended.
17)*Il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.
*Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.
*Il controller è venduto separatamente.
18)*L'installazione a parete richiede una staffa da acquistare separatamente.
19)*I contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.
*Il servizio è disponibile tramite un abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile previa registrazione dell’account e del metodo di pagamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente con un piano a pagamento, a meno che non venga annullato prima della fine del periodo di prova. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.
21)*I contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.
22)*La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.
*L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.
*A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.
*Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.
*LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.
23)*La sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app.
24)*I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.
25)*I sensori di movimento sono disponibili solo sui modelli W6 e G6.
26)*Il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.
27)*Il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.
28)*Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.
*Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.
*Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.
*Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità.
29)*La scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.
*L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.
*Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.
*Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.
31)*Soundbar venduta separatamente.
*La funzione Sound Mode Control può variare a seconda del modello.
*Queste funzionalità potrebbero necessitare un aggiornamento software del prodotto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.
*L’uso del telecomando dei TV LG è limitato solo ad alcune funzioni.