TV 55 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED86B 4K Smart TV 2026

*Dynamic QNED Pro: i TV QNED evo riproducono una gamma colori più ampia rispetto ai TV QNED.
*100% Volume Colore: Verificato da Intertek. La gamma volume colore (CGV) è equivalente o superiore di quella dello spazio colore DCI-P3.
*Processore 5 volte più intelligente: Incremento misurato rispetto al processore 2025 α8 Gen2.
*AI Picture Pro: AI Picture Pro funziona con qualsiasi contenuto protetto da copyright sui servizi OTT.
Le immagini vengono ottimizzate fino a raggiungere una qualità simile al 4K. I risultati possono variare a seconda della risoluzione della sorgente.
*AI Object Remastering Pro: La funzione di audio surround virtuale deve essere attivato tramite il menu della modalità audio e il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
*Audio a 11.1.2 canali virtuali: Il suono può variare a seconda dell’ambiente di ascolto.
*AI Search e funzioni Multi AI: AI Search (Copilot) è disponibile sui modelli OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD abilitati webOS Re:New Program, compresi quelli rilasciati dal 2022.
È necessaria una connessione a Internet e i servizi AI dei partner potrebbero essere soggetti a modifiche o richiedere un abbonamento.
Questa funzione può variare a seconda della regione e del modello.
*AI Concierge: Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere supportate in determinate regioni o modelli.
I menu visualizzati potrebbero essere diversi al momento del rilascio.
I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’ora del giorno.
La scheda “In This Scene” sfrutta le informazioni contenute nell'EPG (Guida elettronica dei programmi).
La scheda “On Now” non è disponibile su Netflix e altre app di streaming. In questi casi la scheda non verrà visualizzata.
La scheda “Generative AI” è disponibile in alcune regioni o modelli.
*AI Voice ID: A seconda della regione e della connettività di rete, potrebbero essere visualizzati contenuti ridotti o limitati.
Il supporto Voice ID può variare in base alla regione e al Paese ed è disponibile sui TV OLED, QNED, NANO 4K UHD lanciati dal 2024 in poi, sui TV MRGB e FHD lanciati dal 2026.
Funziona solo con le app che supportano l’account Voice ID.
Una persona con una voce simile potrebbe accedere al profilo Voice ID. Il riconoscimento del profilo potrebbe non funzionare se la voce cambia a causa di motivi di salute o altri fattori.
I widget forniti possono variare a seconda del Paese e sono soggetti a modifiche o interruzioni senza preavviso.
My Page si applica ai TV OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD 2026.
*AI Chatbot: È necessaria una connessione internet.
È possibile collegare l’AI Chatbot al servizio clienti.
*webOS Re:New program con aggiornamenti per 5 anni: webOS Re:New è un programma di aggiornamento software ed è disponibile solo su modelli selezionati. Il numero di aggiornamenti e la durata del supporto Re:New possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
Il programma di aggiornamento, così come le caratteristiche, le applicazioni e i servizi possono variare in base al modello e alla regione.
Le funzionalità, i contenuti e i servizi disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare in base al prodotto, al modello o alla regione.
*Telecomando puntatore AI Magic Remote: Il telecomando puntatore permette di accedere alle funzioni AI del TV. Non integra funzioni AI.
Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.
Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.
*Scheda In This Scene di AI Concierge: La scheda “In This Scene” è disponibile nei Paesi che supportano l’EPG.
L’ambito del supporto può variare a seconda del Paese.
Le informazioni fornite da AI Concierge sono solo a scopo informativo generale e potrebbero non essere accurate. LG non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni o decisioni prese sulla base di tali informazioni.
Pronostici generati da intelligenza artificiale. Contenuti a solo scopo informativo e di intrattenimento: nessuna garanzia di accuratezza né di esito. Non costituiscono consulenza né invito a scommettere. L’utente mantiene la piena autonomia decisionale e si assume ogni responsabilità per l’uso che fa dei contenuti.
*Validazione AMD FreeSync, gaming 144Hz e Motion Booster 288: La convalida di AMD FreeSync Premium si basa su basso input lag, riduzione dello stuttering e prestazioni prive di sfarfallio.
144Hz è la frequenza di aggiornamento massima basata sulla frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e funziona solo con ingressi che supportano 144Hz.
L’HGiG è un gruppo di aziende volontarie nel settore dei videogiochi e dei display televisivi, che si riunisce per specificare e rendere disponibili al pubblico le linee guida per migliorare le esperienze di gioco dei consumatori in HDR.
Il supporto per HGiG può variare a seconda del Paese.
In modalità Motion Booster, la risoluzione può diminuire per garantire prestazioni ottimali.
Motion Booster 288 offre una frequenza di aggiornamento fino a 288Hz con risoluzione Full HD ottimizzata per un gameplay ultrafluido.
*Compatibilità controller Bluetooth Ultra Low Latency: Bluetooth Ultra Low Latency è supportato solo da TV LG 2026 selezionati. La funzionalità del controller ULL è supportata solo quando è collegata a dispositivi compatibili.
In modalità ULL, è possibile collegare un solo controller. L’uso di altri dispositivi Bluetooth potrebbe essere influenzato.
Per prestazioni ottimali, consigliamo la connessione Ethernet o Wi-Fi a 5GHz.
Il controller è venduto separatamente.
*Servizi Cloud Gaming Xbox, GeForce NOW e altri servizi: Il supporto per i servizi cloud gaming potrebbe variare.
Alcuni servizi necessitano un abbonamento e un controller.
Il controller è venduto separatamente.
*Ambient FILMMAKER MODE: Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc.
Il TV supporta Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision.
Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.
Ambient FILMMAKER MODE funziona solo con i modelli dotati di sensore di luminosità.
*Servizio LG Gallery+: I contenuti disponibili possono variare a seconda della regione e sono soggetti a modifiche.
Il servizio è disponibile tramite un abbonamento a pagamento. Prova gratuita di un mese disponibile previa registrazione dell’account e del metodo di pagamento. L’abbonamento si rinnova automaticamente con un piano a pagamento, a meno che non venga annullato prima della fine del periodo di prova. L’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento durante il periodo di prova.
*Contenuti curati LG Gallery+ in base ai gusti dell'utente: I contenuti sono curati secondo 16 profili diversi, a cui l'utente viene associato dopo aver risposto alle domande.
*Opere dell'AI generativa nel servizio LG Gallery+: La funzione AI generativa è disponibile solo in alcune regioni o modelli.
L’abbonamento include 20 crediti al mese. Un credito consente di generare un’immagine.
A seconda delle prestazioni del dispositivo, della dimensione del file e della velocità di rete, la velocità di trasferimento dei file di LG Link può variare.
Alcune estensioni di file potrebbero non essere supportate da LG Link a seconda delle specifiche del dispositivo.
LG Link può utilizzare un dispositivo di archiviazione esterno se utilizzato in base alle specifiche di memoria del dispositivo.
*Sincronizzazione LG Gallery+ con Google Foto: La sincronizzazione necessita l'account Google Foto e almeno 10 foto nell’app.
*Funzione Auto Brightness Control di LG Gallery+: I sensori di luminosità possono variare a seconda del modello.
*Servizio LG Channels: Il supporto per alcuni LG Channels varia a seconda della regione.
*Compatibilità con dispositivi IoT Matter: Il TV supporta i dispositivi Wi-Fi Matter. I servizi e le funzionalità supportati da Matter possono variare a seconda dei dispositivi collegati. La connessione iniziale per ThinQ e Matter deve avvenire tramite l’app ThinQ sullo smartphone.
*Abbinamento soundbar LG e funzione WOW Orchestra: Soundbar venduta separatamente.
La funzione Sound Mode Control può variare a seconda del modello.
Queste funzionalità potrebbero necessitare un aggiornamento software del prodotto. Per gli aggiornamenti è necessaria una connessione internet.
L’uso del telecomando dei TV LG è limitato solo ad alcune funzioni.