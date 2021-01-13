LG И ELEMENT AI СОТРУДНИЧАЮТ В РАМКАХ КОНТЕНТ-ЦЕНТРА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

Ведущие мировые исследователи, политики, дизайнеры, компании делятся разносторонними взглядами на такие темы, как сотрудничество человека и машины, и разнообразие

Сеул, 13 января 2020 г. – На выставке Consumer Electronics Show (CES®) 2021 президент и технический директор компании LG Electronics (LG) доктор И.П. Парк и генеральный директор компании Element AI Жан-Франсуа Ганье (Jean-François Gagné) представят многогранный цифровой отчет «Обмен опытом в области искусственного интеллекта: Будущее искусственного интеллекта и человеческого опыта» (Artificial Intelligence Experience (AIX) Exchange), который включает в себя углубленные интервью с ведущими экспертами в области искусственного интеллекта (ИИ), защиты прав потребителей, дизайна и бизнеса. AIX Exchange основывается на платформе Levels of AIX Framework (Уровни опыта в области ИИ), которая была запущена на выставке CES в 2020 г. и предлагает общее определение прогресса в области потребительского ИИ, сохраняя при этом фокус на проектировании, ориентированном на человека.





В мультимедийном отчете исследуется дизайн AIX по шести основным темам, озаглавленным «Общественное восприятие», «Этика», «Транспарентность», «Пользовательский опыт», «Контекст» и «Отношения». Которые состоят из многочисленных взаимосвязанных подтем, таких как важность пользовательского интерфейса, для построения транспарентности и о том, как четкие задачи продуктов ИИ могут способствовать принятию продуктов конечными пользователями. Для обеспечения привлекательности отчета для всех заинтересованных сторон существует раздел «Понимание ИИ», который помогает широкой аудитории следить за некоторыми техническими аспектами дискуссии.

«Мы чувствовали, что происходит много дискуссий различных заинтересованных сторон на разных платформах, и мы хотели создать доступный для отрасли способ исследовать эти важные темы в одном месте», – объясняет доктор Парк. «Эта работа заключается не в том, чтобы отвечать на вопросы, а в том, чтобы задавать их в рамках конечного пользователя. Мы надеемся, что, поднимая спорные вопросы и возможности, предоставляемые ИИ, мы сможем лучше понять, что поставлено на карту, и поможем сформировать будущее через сотрудничество».

Доклад презентуется в важный момент для технологии, которая все больше и больше используется в наших домах, наших машинах и в наших карманах. По оценкам McKinsey, технологии ИИ способны ежегодно создавать от 3,5 до 5,8 триллионов долларов США1, в то время как, по оценкам PwC, к середине 2030-х годов 30% рабочих мест будут подвержены потенциальному риску

автоматизации 2 .

«AIX Exchange был создан для того, чтобы объединить широкий спектр экспертных взглядов на будущее ИИ и его применения в человеческом пространстве. Например, дома, в машине, на работе и в общественных местах», - говорит Ганье. «Многие в отрасли видят ошеломляющий технологический потенциал и в то же время опасность и необходимость объединиться, чтобы помочь сформировать и сохранить наше будущее».

Интервью были проведены и засняты с помощью Zoom за период с сентября по ноябрь 2020 года и включали в себя переговоры с:

- Йошуа Бенджио, научным директором компании Mila и недавним лауреатом премии Тьюринга

- Родни Брукс, предпринимателем в области робототехники, основавшим корпорацию iRobot, изобретателем робота-пылесоса Roomba

- Доктором Кристиной Дж. Колклаф, политическим деятелем мирового уровня, специализирующейся на правах трудящихся и влиянии технологий

- Дэвидом Фостер, главой Lyft Transit

- Доктором Юко Хараяма, разработавшей «дорожную карту» Японского общества 5.0 (Japan’s Society 5.0 roadmap) в качестве исполнительного члена Совета Японии по науке, технологии и инновациям

- Чарльзом Ли Исбеллом-младшим, деканом факультета вычислительной техники в Технологическом институте Джорджии (Georgia Tech)

- Хеленой Леурент, генеральным директором глобальной группы по правам потребителей Международной организации потребителей (Consumers International)

- Бо Пэн, директором портфолио в известном дизайнерском агентстве IDEO

- Джеффом Погги, со-руководителем McIntosh Group

- Шри Шивананда, старшим вице-президентом и техническим директором в PayPal

- Доктором Максом Веллинг, вице-президентом по технологиям в Qualcomm Нидерланды, и заведующим кафедрой машинного обучения Амстердамского университета

- Алексом Зафироглу, заместителем директора Института 3A (3Ai, Австралийского Национального Университета.

Интервью можно посмотреть или прослушать через канал AIX Exchange YouTube или через сам отчет, который также включает в себя ссылки на последние разработки в отрасли, удобный для потребителя контент, такой как инфографика об истории ИИ и даже отчет об исследовании в рамках проведенных интервью, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором используются обработка естественного языка и глубокое обучение для наблюдения за тем, как группы заинтересованных сторон говорят об ИИ.

Мы рекомендуем клиентам или исследователям посетить веб-сайт www.AIXexchange.com, чтобы узнать точку зрения экспертов по ИИ и лидеров в различных областях, таких как дизайн, антропология, политика, защита прав потребителей и сотрудников. Посетите веб-сайт компании LG на выставке CES, чтобы увидеть, как технический директор LG расскажет о важности открытых инноваций и партнерских отношений на LG Future Talk.

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1 www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning

2 www.pwc.co.uk/services/economics/insights/the-impact-of-automation-on-jobs.html