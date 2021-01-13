НОВЕЙШИЕ МОНИТОРЫ LG СЕРИИ ULTRA ПРЕВОСХОДЯТ ВСЕ ОЖИДАНИЯ

С технологией отображения премиум-класса и множеством возможностей для повышения производительности, новый модельный ряд способен удовлетворить потребности даже самых требовательных профессиональных пользователей

СЕУЛ, 13 января 2021 года– LG Electronics (LG) стремится еще больше укрепить свои позиции в сегменте мониторов премиум-класса, представив на выставке CES® 2021 новые мониторы Ultra. Мониторы серии UltraGear™, UltraWide™ и UltraFine™ разработаны для геймеров, цифровых художников и профессионалов в области технологий. Они обеспечивают превосходную производительность, предоставляют развлекательные возможности и идеально подходят как для домашнего, так и для офисного использования.

Игровые мониторы LG UltraGear 2021 года





Новые игровые мониторы LG UltraGear (модели 27GP950, 32GP850 и 34GP950G) с дисплеями Nano IPS со временем отклика от серого к серому (GTG) в 1 миллисекунду обеспечивают невероятные впечатления от игр. Все три модели 2021 года делают игры любого жанра более захватывающими благодаря присущей бренду скорости и качеству изображения, высокому разрешению экрана и широкой цветовой гамме (DCI-P3 98 процентов).

27-дюймовый монитор UltraGear 4K UHD (модель 27GP950) обеспечивает быстрый и плавный игровой процесс с быстрой частотой обновления 144 Гц и возможностью ускорения до 160 Гц. Он также поддерживает HDMI 2.1 с переменной частотой обновления (VRR) для плавных изображений и позволяет пользователям наслаждаться захватывающими играми в разрешении 4K с частотой до 120 Гц как на персональных компьютерах, так и на консолях последнего поколения. К превосходной игровой производительности 27GP950 добавляется аппаратная калибровка LG, которая позволяет дисплею Nano IPS очень точно и ярко воспроизводить цвета.

Монитор LG 32GP850 – достойный преемник нашумевшей прошлогодней модели 27GL850. 31,5-дюймовый монитор Quad High Definition (QHD) Nano IPS обеспечивает новый уровень воспроизведения игр благодаря сверхбыстрой жидкокристаллической панели с частотой обновления 165 Гц и возможностью ускорения до 180 Гц. Совместимый с NVIDIA G-SYNC®, монитор UltraGear позволяет геймерам максимально погрузиться в их любимые игры, создавая насыщенные, яркие изображения, не беспокоясь о зависаниях и разрывах.

Обладатель награды CES Innovation Award 2021 года, LG 34GP950G обеспечивает кинематографическое качество воспроизведения игр благодаря 34-дюймовому дисплею UltraWide QHD Nano IPS с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 144 Гц (с возможностью ускорения до 180 Гц). Этот монитор оснащен NVIDIA G-SYNC® ULTIMATE, с высочайшим уровнем производительности G-SYNC, официально сертифицированным NVIDIA1, для обеспечения наилучшего качества изображения с минимальным визуальным зависанием и разрывами в изображении для максимального погружения в игровой процесс.

Кроме того, модели 27GP950 и 34GP950G сертифицированы VESA DisplayHDR 6002, а монитор 32GP850 поддерживает HDR10, делая динамичные игры еще лучше. Каждая модель оснащена экраном с матовым покрытием для уменьшения бликов и привлекательным обтекаемым дизайном задней панели, который является частью отличительного футуристического внешнего вида LG UltraGear.

Ультраширокий монитор LG 2021 года













Благодаря большому экрану, монитор поможет пользователям повысить продуктивность, позволяя производить больше действий с экраном, чем прежде. Что является более привлекательным для создателей и разработчиков цифрового контента, а также для тех, кто регулярно выполняет несколько задач одновременно. Потрясающе четкое качество изображения с 98-процентным (стандартным) охватом цветового пространства DCI-P3 и 135-процентным цветовым пространством sRGB обеспечивает точность, необходимую для наиболее детальной работы, а поддержка HDR 10 гарантирует безупречную производительность HDR. LG UltraWide способен удовлетворить потребности современных профессионалов в подключении благодаря множеству опций, включая Thunderbolt™ 4, который одновременно обеспечивает быструю передачу данных и подачу питания по одному кабелю. У этого монитора эргономичный дизайн с возможностью регулировки наклона, высоты и поворота, обеспечивая комфорт для всех пользователей. Еще один обладатель награды CES Innovation Award, монитор LG UltraWide 40WP95C, представляет собой многофункциональный монитор с 40-дюймовым изогнутым дисплеем Nano IPS с разрешением 5K2K UltraWide (5120 x 2160) и соотношением сторон 21:9.Благодаря большому экрану, монитор поможет пользователям повысить продуктивность, позволяя производить больше действий с экраном, чем прежде. Что является более привлекательным для создателей и разработчиков цифрового контента, а также для тех, кто регулярно выполняет несколько задач одновременно. Потрясающе четкое качество изображения с 98-процентным (стандартным) охватом цветового пространства DCI-P3 и 135-процентным цветовым пространством sRGB обеспечивает точность, необходимую для наиболее детальной работы, а поддержка HDR 10 гарантирует безупречную производительность HDR. LG UltraWide способен удовлетворить потребности современных профессионалов в подключении благодаря множеству опций, включая Thunderbolt™ 4, который одновременно обеспечивает быструю передачу данных и подачу питания по одному кабелю. У этого монитора эргономичный дизайн с возможностью регулировки наклона, высоты и поворота, обеспечивая комфорт для всех пользователей.

Дисплей LG UltraFine OLED Pro 2021 года





UltraFine Display OLED Pro от LG (модель 32EP950) с точной цветопередачей и выдающимся качеством изображения HDR и SDR – идеальное решение для профессионалов творческой индустрии, таких как художники, создающие визуальные эффекты и продюсеры, работающие на кино или анимационных студиях. OLED-дисплей с учетом параметров освещения обеспечивает 31,5-дюймовому 4K-монитору коэффициент контрастности 1000000:1, а независимое управление затемнением более восьми миллионов пикселей помогает устранить отвлекающий эффект ореола, свойственный ЖК-дисплеям HDR. UltraFine Display OLED Pro также обеспечивает превосходную точность цветопередачи, охватывая 99 процентов (стандартно) цветового пространства DCI-P3 и Adobe RGB.

LG UltraFine Display OLED Pro отвечает требованиям цифровых художников благодаря точности цветопередачи и 10-битному 4K OLED-дисплею и LG Calibration Studio. Технологическое решение LG для аппаратной калибровки позволяет пользователям устанавливать прямые настройки для обеспечения высочайшей степени точности и гармоничности цветов. А для удобного подключения к широкому спектру устройств монитор оснащен множеством портов: один USB Type-C с зарядкой 90 Вт, два DisplayPort, один HDMI и три USB.

«От иммерсивных игр до продуктивности и производительности профессионального уровня – ультрасовременные мониторы LG Ultra имеют все необходимое, чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных потребителей», – сказал Чан Ик-хван, старший вице-президент и глава IT-подразделения компании LG Electronics Business Solutions Company. «Наше лидирующее положение в сегменте мониторов премиум-класса будет устойчивым только в том случае, если мы продолжим внедрять инновации, предлагая разнообразные новые предложения, предназначенные как для постоянных, так и для новых клиентов».

Мониторы LG 2021 Ultra будут демонстрироваться на виртуальном стенде LG на выставке CES 2021 на выставке CES 2021, начиная с 11 января. Следите за всеми новостями LG с выставки CES, подписавшись на # LGCES2021 в социальных сетях.

Характеристики:





