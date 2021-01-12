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LG ПРОВЕЛА ВИРТУАЛЬНУЮ ДИСКУССИЮ «РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ» С ЛИДЕРАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ О ЗНАЧИМОСТИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В НОВУЮ ЭПОХУ
Технический директор LG обсуждает стратегию открытых инноваций компании и важность совместной работы над достижением единой цели – сделать жизнь лучше для всех
СЕУЛ, 12 января 2021 года– Доктор И. Парк, президент и технический директор LG Electronics (LG), вышел на виртуальную сцену на полностью цифровой выставке CES® 2021, чтобы поделиться вдохновляющим взглядом на открытые инновации в эпоху социального дистанцирования. Выступив в качестве ведущего LG Future Talk, доктор Парк рассказал, что открытые инновации лежат в основе всех последних технологических достижений компании.
В год беспрецедентных перемен непоколебимая приверженность LG идее улучшения жизни осталась неизменной, как и способность компании удовлетворять меняющиеся запросы потребителей во всем мире. Чтобы продемонстрировать это, доктор Парк выделил новаторские продукты, такие как переносной очиститель воздуха LG PuriCare и интеллектуальную камеру с тепловизором LG, которые с легкостью поддерживают благополучие и обеспечивают безопасность потребителей. LG также адаптирует своих роботов CLOi для работы в различных условиях окружающей среды и выполнения широкого спектра задач – от дезинфекции зон с интенсивным движением в общественных и коммерческих помещениях до доставки от двери до двери и подачи еды в ресторанах, чтобы сделать процесс более гигиеничным и снизить риски для здоровья сотрудников и клиентов.
Открытые инновации были основной темой выступления, в процессе которого к доктору Парку присоединился Гэри Шапиро, президент и генеральный директор Ассоциации потребительских технологий, чтобы рассказать о важности партнерства между дисциплинами и отраслями с целью предоставления услуг, необходимых потребителям. LG Innovation Council – яркий пример множества совместных инициатив LG, объединяющих группу экспертов широкого круга компаний технологического сектора для обучения, сотрудничества, открытия новых возможностей и нахождения новых способов улучшения жизни людей.
«Технологии и дисциплины объединяются, чтобы облегчить работу над множеством цифровых инноваций – искусственным интеллектом, подключением 5G, Интернетом вещей, облачными хранилищами, датчиками, навигацией, аккумуляторами. Они меняют мобильность, которая является огромной частью нашей жизни», – отметил Шапиро. «Мы наблюдаем подобные изменения во многих других областях – транспорте, логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении и даже в сфере продуктов питания».
Этот открытый подход к инновациям обеспечивает основу для всего, над чем работает LG, особенно под своим брендом LG ThinQ, который включает устройства компании с искусственным интеллектом и Интернетом вещей. Доктор Парк поделился грандиозными планами по развитию экосистемы, объединяя все продукты и услуги по категориям, обеспечивая потребителям полноценный пользовательский интерфейс и непревзойденное удобство. «Речь идет не только об отдельных устройствах и устройствах с возможностями искусственного интеллекта и его подключения, мы больше говорим о создании экосистемы, в которой LG и партнеры работают вместе, чтобы расширять, улучшать и обогащать то, что мы предлагаем тем, для кого мы работаем», – сказал д-р Парк.
Вместе с Дэвидом Рэби, генеральным директором Tovala, чьи готовые к употреблению наборы для еды скоро будут доступны для покупки в магазине LG ThinQ Store, доктор Парк изложил идею усовершенствованного приложения ThinQ, которое выходит за рамки функций контроля и мониторинга, чтобы стать полноценной платформой для цифрового образа жизни. Благодаря разнообразным партнерским связям и внедрению новых функций, таких как Scan-to-Cook, которая позволяет пользователям мгновенно применять правильные настройки духовки для приготовления выбранных блюд, просто сканируя штрих-код упаковки. LG упрощает управление домом, чтобы клиенты могли больше сосредоточиться на более важных вещах.
К доктору Парку также присоединился Жан-Франсуа Ганье, генеральный директор Element AI, который в прошлом году помог доктору Парку представить платформу Levels of AI Experience framework (Уровни опыта в области ИИ). Обе компании вместе с другими партнерами работают над новой инновационной платформой AIX Exchange, которая позволит лидерам отрасли, исследователям, политикам и потребителям напрямую взаимодействовать друг с другом, чтобы обсудить, как наилучшим образом внедрить ИИ для всеобщего блага. Доктор Парк также рассказал о некоторых интеллектуальных технологиях, над которыми работает LG, в том числе Vision Pack, который расширит существующие возможности искусственного интеллекта в холодильниках ThinQ и умных зеркалах компании.
Другой ключевой момент выступления касался видения LG по созданию согласованного и взаимосвязанного пользовательского опыта, который распространяется на все сферы жизни потребителей. Вместе с Дмитрием Лощининым, исполнительным вице-президентом DXC Technology, а также президентом и генеральным директором Luxoft, доктор Парк представил новое совместное предприятие LG и DXC Luxoft под названием Alluto, которое переосмыслит возможности работы в автомобиле, используя webOS Auto от LG для беспрепятственного подключения автомобиля к сетям дома и офиса. В качестве иллюстрации потенциала webOS доктор Парк также представил новую концепцию умного салона, который создаст для пассажиров новые интерактивные возможности, в том числе создание облачной мобильной экосистемы, подходящей для множества коммерческих и общедоступных приложений, включая интеллектуальное управление автопарком в умных городах будущего.
«Мы возвращаемся к важности совместной работы в разных отраслях, потому что создание и расширение такой экосистемы – это абсолютно междисциплинарные усилия», – подчеркнул доктор Парк. «Когда речь идет об инновациях для лучшей жизни в эпоху цифровой трансформации, большую роль играет командная работа, сотрудничество и партнерство».
Обсуждение LG Future Talk и все последние инновации LG можно будет увидеть на виртуальном стенде LG на выставке CES 2021.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/cto-future-talk.html isCopied
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