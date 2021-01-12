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LG ULTRAGEAR РАСШИРЯЕТ МИРОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ КИБЕРСПОРТА С GEN.G
LG обязуется способствовать всемирному развитию индустрии киберспорта и укреплению репутации известных игровых мониторов UltraGearTM
СЕУЛ,12 января 2021 года– LG Electronics (LG) в очередной раз заявляет о своем присутствии в быстрорастущей глобальной индустрии киберспорта благодаря партнерству с Gen.G Esports (Gen.G), одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире. Gen.G и LG будут сотрудничать для дальнейшего развития киберспортивной сцены на международном уровне с помощью лидирующих в своей категории игровых мониторов UltraGearTM.
Занимая шестое место в списке Forbes среди самых ценных киберспортивных компаний 2020 года, Gen.G владеет и управляет восемью профессиональными командами из США, Южной Кореи и Китая, которые считаются важными киберспортивными рынками в мире. Каждая команда специализируется на чрезвычайно популярных многопользовательских играх, таких как League of Legends, Overwatch и PlayerUnknown's Battlegrounds. Gen.G также управляет Глобальной академией Gen.G, которая предоставляет инновационные образовательные программы в области киберспорта и способствует развитию будущих лидеров игровой и киберспортивной индустрии через Gen.G Foundation.
LG уже завоевала прочную репутацию среди геймеров благодаря своей впечатляющей линейке игровых мониторов UltraGear. Партнерство с Gen.G позволяет LG продемонстрировать свою поддержку игрового сообщества, особенно среди миллениалов и поколения Z. Лидирующие на рынке мониторы LG UltraGear предлагают качество изображения, скорость и функции, необходимые для максимально эффективного использования новейших ПК и консолей. с первым в мире дисплеем с разрешением 4K и технологией отображения Nano IPS со временем отклика от серого к серому (GTG) 1 мс.*
«С молодым и динамичным брендом, таким как LG UltraGear, в качестве нашего партнера, мы с нетерпением ждем возможности предоставить непревзойденные игровые возможности не только профессиональным игрокам, но и фанатам игр по всему миру», – сказал Крис Парк, генеральный директор Gen.G Esports. «Исходя из наших общих целей и ценностей, я рад тем разнообразным возможностям, которые это сотрудничество предоставит нашим поклонникам и клиентам».
«Это партнерство дает LG возможность активно поддерживать игровое сообщество, в то время как наша звездная линейка LG UltraGear 2021 года позволит элитным игрокам Gen.G проявить свои лучшие качества», – сказал Чан Ик-хван, старший вице-президент и глава ИТ бизнес-юнита компании LG Electronics Business Solutions. «Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в развитие захватывающего мира киберспорта и обеспечиваем максимальное удовольствие от игр с помощью наших исключительных игровых мониторов».
Линейка игровых мониторов LG UltraGear 2021 года будет представлена на виртуальном выставочном стенде LG на выставке CES 2021, которая началась 11 января.
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* Модель 27GN950
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