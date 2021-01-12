В КОНЦЕ 2021 ГОДА В ТЕЛЕВИЗОРАХ LG SMART TV ПОЯВИТСЯ ОБЛАЧНЫЙ ИГРОВОЙ СЕРВИС STADIA

Потрясающие игровые возможности Stadia

в комплекте с иммерсивным объемным звуком 5.1 для игроков Stadia Pro будут представлены в смарт-телевизорах LG во второй половине года

СЕУЛ,12 января 2021 года– LG Electronics (LG) объявляет о планах партнерства с Google для внедрения Stadia в новых смарт-телевизорах на базе webOS во второй половине этого года. После перехода Stadia на Google TV, LG станет первым производителем телевизоров, который по умолчанию поддерживает игровой процесс Stadia через webOS.





LG демонстрирует намерение поддерживать игры премиум-класса на своих ультрасовременных дисплеях, этому способствует поддержка 4K и наличие объемного звука 5.1 для пользователей Stadia Pro. Stadia на телевизорах LG позволит пользователям играть в популярные игры Stadia, такие как Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin’s Creed: Valhalla и Watch Dogs: Legion, используя только контроллер Stadia, без необходимости в использовании дополнительного оборудования или загрузки игр.

LG планирует запустить новый сервис во второй половине 2021 года на телевизорах LG Smart TV в качестве загружаемого приложения из магазина LG Content Store в странах, где доступна Stadia. Сейчас Stadia предлагает более 130 игр, и их количество регулярно увеличивается. Геймеры смогут приобретать игры в индивидуальном порядке или же оформить подписку к регулярно обновляемой базе Stadia Pro, которая предоставляет эксклюзивные скидки и разрешение до 4K. Захватывающие игры с невероятным объемным звуком 5.1 и поддержкой до 4K HDR и воспроизведением 60 кадров в секунду делают платформу Stadia более привлекательной для тех, кто ищет расширенные игровые возможности без необходимости приобретать специальную и дорогую игровую консоль.

Когда дело доходит до игр, передовой комбинации телевизоров LG OLED и Stadia нет равных. Самосветящиеся пиксели LG OLED обеспечивают лучшее в своем классе качество HDR-изображения с глубоким черным цветом и чрезвычайно точной цветопередачей. LG стала первой компанией, выпустившей телевизоры 4K OLED с поддержкой HDR в 2015 году. Контент на телевизорах LG OLED, как потоковый, так и внешний, лидирует за счет быстрого отклика дисплея в 1 миллисекунду и исключительно низкой задержки ввода без потери качества изображения.

«Поддержка Stadia на телевизорах LG – наше обязательство перед клиентами, так как поддержка игрового контента становится все более важной функцией, которую ожидают владельцы телевизоров LG», – сказал Ли Сан-ву, старший вице-президент по корпоративной бизнес-стратегии LG Electronics Home Entertainment Company. «Stadia меняет способ доступа пользователей к своим любимым играм. Обеспечивая совместимость с webOS, мы берем на себя обязательство поддерживать платформу».

Идеально подходящие для игр телевизоры LG OLED, новые телевизоры LG QNED Mini LED (с уникальной квантовой технологией цветопередачи и мини-светодиодной подсветкой NanoCell), а также модернизированные телевизоры LG NanoCell будут представлены на виртуальном выставочном стенде LG на выставке CES 2021, начиная с 11 января.

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* На момент запуска Stadia доступна только на смарт-телевизорах LG под управлением webOS 6.0. Телевизоры LGwebOS 5.0 получат эту услугу позже в этом году.