LG УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ В ОТРАСЛИ C НОВЕЙШЕЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

В 2021 году LG представляет телевизоры премиум-класса, оснащенные новой OLED ЖК-панелью с улучшенной структурой, обновленным процессором, и модели UX c еще большим размером экрана





СЕУЛ, 11 января 2021 года – LG Electronics (LG) устанавливает новые стандарты в телевизионной индустрии с новой линейкой телевизоров премиум-класса, в которую входят телевизоры OLED, QNED Mini LED и NanoCell. На выставке Consumer Electronics Show (CES®) 2021 модель 48C1 получила награду «Лучшая инновация» (Best of Innovation Award), а также стала лауреатом премии «Инновация» (Innovation Award honorees) по нескольким продуктам.1 Флагманская линейка телевизоров LG была улучшена с помощью новой OLED-панели, с усовершенствованной конструкцией ЖК-панели, которая теперь сочетает в себе технологию отображения цветов Quantum NanoCell с светодиодной подсветкой mini LED для повышения точности цветопередачи и большей контрастности, также был установлен обновленный ИИ процессор (AI processor) и проведен редизайн webOS.



LG Electronics (LG) устанавливает новые стандарты в телевизионной индустрии с новой линейкой телевизоров премиум-класса, в которую входят телевизоры OLED, QNED Mini LED и NanoCell. На выставке Consumer Electronics Show (CES®) 2021 модель 48C1 получила награду «Лучшая инновация» (Best of Innovation Award), а также стала лауреатом премии «Инновация» (Innovation Award honorees) по нескольким продуктам.Флагманская линейка телевизоров LG была улучшена с помощью новой OLED-панели, с усовершенствованной конструкцией ЖК-панели, которая теперь сочетает в себе технологию отображения цветов Quantum NanoCell с светодиодной подсветкой mini LED для повышения точности цветопередачи и большей контрастности, также был установлен обновленный ИИ процессор (AI processor) и проведен редизайн webOS.

Линейка телевизоров LG OLED 2021 года – это самый широкий ассортимент новых моделей телевизоров OLED, которые выпущены в еще больших размерах и обеспечивают превосходное качество изображения. Новая серия LG G1 оснащена OLED evo – это шаг вперед в эволюции технологий телевизоров OLED, которая обеспечивает наибольшую яркость и более реалистичную и детальную четкость изображения.

Новые дисплеи из линейки LG OLED предлагают еще больше возможностей, чем прежде. Серия LG C1 предлагает огромный диапазон размеров от 48-дюймовой версии, которой отдают предпочтение геймеры, до 83-дюймовой модели, которая позволит вам пригласить соседей на настоящий киносеанс у себя дома. А новая подставка Gallery Stand2– более привлекательная альтернатива гладкому настенному креплению Gallery Design для тех, кто нуждается в большей гибкости креплений для создания своего интерьера.

Интеллектуальный процессор the α (Alpha) 9 Gen 4 AI повышает производительность новых моделей телевизоров LG OLED серий Z1, G1 и C1, LG QNED Mini LED, QNED99, QNED95 и телевизоров моделей NanoCell, NANO99 и NANO95. Для улучшения изображения процессор использует функцию глубокого обучения для улучшения масштабирования картинки при отображении на больших самоизлучающих дисплеях. В новых процессорах LG установлена функция AI Picture Pro, которая распознает объекты на экране (лица и тела)3, различает передний и задний план и фон, обрабатывает каждый объект независимо от других, чтобы сделать изображение трехмерным. Благодаря возможности определять жанры контента, процессор α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует качество изображения, количество света в отдельных сценах, учитывая окружающие условия.









Помимо других преимуществ, процессор включает в себя новую версию LG AI Sound Pro, которая в 2021 году получила два основных преимущества: повышенное микширование Virtual 5.1.2 surround, которое обеспечивает невероятно объемное звучание через встроенные динамики телевизора, а автоматическое регулирование громкости позволяет удерживать постоянный уровень громкости при переключении каналов и приложений. Это идеальное решение проблемы, с которой часто сталкиваются телезрители.

Новейшие телевизоры LG предлагают интуитивно понятный интерфейс благодаря усовершенствованной платформе для Smart TV webOS 6.0. Обновленный главный экран и увеличение производительности и улучшение функций webOS обеспечивают более быстрый доступ к приложениям и упрощают поиск контента с персонализированными рекомендациями. В сочетании с усовершенствованным пультом Magic Remote, который содержит «горячие» клавиши для поставщиков популярного контента, а новая версия webOS предоставляет пользователям возможность лекго управлять телевизорами LG нового поколения и приложениями из растущей экосистема webOS.

4, как продукция, имеющая 100-процентную точность цветопередачи. Помимо непревзойденного качества цветопередачи и контрастности телевизоры LG поддерживают Dolby Vision IQ и Dolby Atmos®, обеспечивая зрителям совершенно новый уровень впечатлений.



Телевизоры LG OLED, признанные потребителями и ведущими экспертами и представителями киноиндустрии как телевизоры с лучшими дисплеями, продолжают повышать планку качества изображения. Благодаря уникальной технологии светочувствительных пикселей, представленной в линейке 2021 года, продукция получила идеальный черный цвет и была сертифицирована международным агентством Intertek, как продукция, имеющая 100-процентную точность цветопередачи. Помимо непревзойденного качества цветопередачи и контрастности телевизоры LG поддерживают Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, обеспечивая зрителям совершенно новый уровень впечатлений.

OLED-телевизоры LG также заслужили репутацию лучших телевизоров для консольных и компьютерных игр. OLED-телевизоры LG 2021 года оснащены новыми функциями, такими как Game Optimizer, а также временем отклика в 1 миллисекунду, низкой задержкой ввода и четырьмя портами, поддерживающими новейшие спецификации HDMI.5 Он не только позволяет пользователям получить доступ ко всем настройкам, связанным с игрой, в одном удобном месте: Game Optimizer, представленный во всех телевизорах LG 2021 webOS, включая QNED Mini LED и телевизоры NanoCell, автоматически применяет наилучшие настройки изображения в зависимости от типа игр, будь то шутер от первого лица, ролевая игра или стратегия в реальном времени. OLED-телевизоры LG совместимы с G-SYNC®, поддерживают технологию FreeSync™ Premium и поддерживают переменную частоту обновления (VRR),6 которой можно управлять с помощью Game Optimizer, чтобы обеспечить захватывающие игры на большом экране с изображением без зависаний и разрывов.

Также в 2021 году LG расширила количество моделей телевизоров, которые будут поддерживать функции HDMI 2.1 с улучшенным каналом возврата звука (eARC) и автоматическим режимом низкой задержки звука (ALLM), которые будут присутствовать во всей линейке. Телевизоры LG QNED90 Mimi LED, NANO90 и NANO85 NanoCell тоже будут поддерживать переменную частоту обновления (VRR), обеспечивая незабываемые впечатления для любителей игр.

LG ответственно относится к производству, все телевизоры OLED хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации. Панели из линейки телевизоров OLED 2021 года были сертифицированы швейцарской компанией Societe Generale de Surveillance (SGS) как оказывающие минимальное воздействие на окружающею среду, выделяющие низкое количество вредных веществ и пригодные для вторичной переработки. Согласно результатам оценки SGS, телевизоры LG OLED выделяют на 50 процентов меньше летучих органических соединений (ЛОС), чем жидкокристаллические телевизоры того же размера.

Телевизоры LG OLED не оказывают негативное влияние на зрение, не теряя при этом качество изображения. В дополнение к распознаванию низкого уровня синего света TÜV Rheinland и сертификату отсутствия мерцания на дисплее, который соответствует требованиям американского агентства по стандартам здравоохранения Eyesafe в отношении уровня синего света. Результаты тестирований показали, что телевизоры LG OLED излучают на 50 процентов меньше синего света, чем жидкокристаллические телевизоры премиум-класса аналогичного размера.

Обновленные звуковые панели LG идеально сочетаются с новыми моделями телевизоров OLED и демонстрируют экологически осознанный подход компании к производству. В дизайне использованы панели из переработанных материалов, а защитная упаковка создана без использования пенополистирольных блоков.

«Наше стремление поднять планку качества в отрасли и повысить ценность продукции для потребителей отражается в линейке телевизоров LG OLED 2021 года» – сказан Пак Хён-сэй, президент LG Home Entertaintment Company. «Благодаря LG OLED evo, нашей самой передовой технологии, новые телевизоры OLED занимают свою нишу, обеспечивая совершенно новый уровень впечатлений от просмотра, который, мы уверены, не имеет равных»

виртуальном выставочном стенде LG Вся линейка телевизоров LG 2021 года, включая телевизоры OLED с автоматической подсветкой и новые премиальные телевизоры LG QNED Mini LED и NanoCell с невероятно большими экранами, будут представлены нана выставке CES 2021 уже 11 января.

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1 В число лауреатов премии CESInnovationAwards 2021 входят модели 77Z1, 55G1, 65G1, 77G1, 83C1 и 86NANO90P.

2 Идеально подходит для моделей серий G1, C1, B1, A1 с диагональю 55/65 дюймов.

3 Функция анализа изображений тела и лица доступна на моделях 8KOLEDZ1, 8KQNED99, QNED95, NANO99P и NANO95P.

4 Панели LGOLED сертифицированы Intertek со 100-процентной точностью цветопередачи, согласно измерениям CIEDE2000 с 18-цветными узорами Macbeth с углом обзора ± 30 градусов.

5 Относится к включению четырех портов HDMI 2.1 и применяется к моделям серий Z1, G1, C1.

6 Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®, FreeSync™ Premium и VRR и применяется к моделям серий Z1, G1, C1 и B1.





