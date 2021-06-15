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LG ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В РАЗРАБОТКЕ 6G
LG возглавит рабочую группу по приложениям Альянса Next G
СЕУЛ, 15 июня 2021 г.– LG Electronics (LG) объявляет об избрании доктора Ли Ки-донга, главного инженера-исследователя Лаборатории исследований и стандартов в LG США, председателем Рабочей группы по приложениям Альянса Next G до 2023 года. Данная отраслевая инициатива Альянса по решениям для телекоммуникационной отрасли (ATIS), направленна на продвижение лидерства в области мобильных технологий в 6G в течение следующего десятилетия в Северной Америке.
Подготавливая почву для будущей коммерциализации 6G, альянс Next G, объединяющий порядка 50 ведущих информационных и коммуникационных компаний, работающих над продвижением технологии 6G, будет охватывать весь жизненный цикл исследований, разработок, производства, стандартизации и подготовки выхода продукта на рынок. В рамках альянса Next G рабочая группа по приложениям отвечает за идентификацию, оценку и управление средой и сценариями использования технологии 6G, координируя свои действия с другими группами альянса Next G для продвижения дорожной карты 6G в Северной Америке.
В альянсе Next G доктор Ли сможет поделиться лидерским опытом LG, ведь он уже более 20 лет активно участвует в исследованиях и стандартизации систем мобильной и спутниковой связи в различных организациях, включая IEEE и 3GPP. Ранее он занимал должность заместителя председателя Рабочей группы по архитектуре системы 3GPP с 2015 по 2019 год и расширил свою специализацию до автомобильной промышленности. Доктор Ли имеет докторскую степень магистра в области исследования операций, промышленного производства и системной инженерии Корейского передового института науки и технологий (KAIST).
«Работа Альянса Next G прокладывает путь для 6G, и в определении будущего телекоммуникаций Рабочая группа по приложениям будет играть ключевую роль», – сказал доктор Ли. «LG имеет долгую и легендарную историю лидера в области беспроводных технологий, и для меня большая честь иметь возможность представлять LG в этой важной инициативе».
Будучи пионером в инновациях «автомобиль-ко-всему» (V2X), LG видит важность 6G для мобильного будущего. Мобильная система, которая передает информацию на высокой скорости через сверхчувствительное и сверхнадежное соединение с низкой задержкой, имеет важное значение для успеха автономных автомобилей следующего поколения. Низкая задержка имеет решающее значение, когда автомобили движутся на высоких скоростях, и связь транспортного средства с инфраструктурой или пешеходом через 6G может предотвратить аварию и повысить безопасность на дорогах.
LG Electronics уже активно участвует в исследованиях 6G, запустив в 2019 году исследовательский центр LG-KAIST 6G в Южной Корее, а также сотрудничает с Корейским научно-исследовательским институтом стандартов и науки для изучения новых технологий 6G. Ранее в этом году LG и KAIST привлекли Keysight Technologies Inc., глобального производителя оборудования для тестирования и измерения беспроводной связи, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень.
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