ИГРЫ НА ПРЕМИАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗОРАХ LG С ПОСЛЕДНИМ ОБНОВЛЕНИЕМ DOLBY VISION ДОСТИГАЮТ НОВЫХ ВЫСОТ

Телевизоры LG OLED предоставляют новый уровень удовольствия с поддержкой Dolby Vision для игр с разрешением 4K и частотой 120 Гц







СЕУЛ, 29 июня 2021 г.– LG Electronics (LG) с гордостью объявляет, что стала первым производителем телевизоров, которые поддерживают Dolby Vision® HDR с разрешением 4K и частотой 120 Гц для игр на совместимых платформах, подтверждая свою приверженность предоставлению лучшего игрового опыта на большом экране. Благодаря расширенным игровым возможностям и интуитивно понятному управлению, телевизоры LG премиум-класса предоставляют превосходные игровые возможности следующего поколения.







Версия прошивки 03.15.27, выпущенная в настоящее время, делает телевизоры LG OLED серий C1 и G1 первыми в мире, способными поддерживать невероятный Dolby Vision® HDR 4K с частотой 120 Гц на совместимых игровых платформах. Дополнительные модели премиум-класса в линейке телевизоров LG 2021 года, такие как OLED Z1, QNED Mini LED QNED99 и телевизоры серии NanoCell NANO96, также получат обновление в июле. Отдельные модели телевизоров 2021 и 2020 годов также тестируются для игр Dolby Vision с частотой 60 Гц или 120 Гц.



Программное обеспечение представляет еще одну новую функцию, которая выводит игровой процесс на новый уровень удобства. Game Dashboard, доступный на всех телевизорах LG 2021 года, оснащенных Game Optimizer, представляет собой плавающее экранное меню, аналогичное проекционному дисплею (HUD), который используется во многих играх. Эта функция позволяет пользователям быстро просматривать настройки телевизора и переключаться между различными жанрами – стандартным, FPS, RPG или RTS – без остановки действия. На панели также отображается состояние других режимов, таких как стабилизатор черного, низкая задержка и переменная частота обновления (VRR). Чтобы получить доступ к дополнительным опциям, пользователи могут запустить Game Optimizer прямо с панели Game Dashboard.

Признанные лучшими телевизорами для игр авторитетными изданиями и геймерами во всем мире, телевизоры LG OLED обладают функциями, которые делают игры любого жанра невероятно быстрыми и плавными. Телевизоры LG обеспечивают потрясающий игровой процесс с уровнем отклика, сводящим задержки к минимуму, что может помочь пользователям подняться на вершину таблицы лидеров в своих любимых играх на консолях и ПК нового поколения.