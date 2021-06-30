LG ОБЪЯВЛЯЕТ О ГЛОБАЛЬНОМ ВЫХОДЕ НА РЫНОК ТЕЛЕВИЗОРОВ LG QNED MINI LED, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЖК-ИЗОБРАЖЕНИЯ

Новые телевизоры могут похвастаться эксклюзивной технологией Quantum Dot NanoCell для естественной цветопередачи и максимального погружения зрителя

СЕУЛ, 30 июня 2021 г.– LG Electronics (LG) объявляет о глобальном запуске на рынок новой премиальной линейки ЖК-телевизоров, которые поступят в продажу в июле 2021 года. Благодаря передовой технологии обеспечения цветопередачи Quantum Dot NanoCell и светодиодной подсветке Mini LED, телевизоры 2021 года обеспечивают потрясающие впечатления от просмотра, с более глубокими оттенками черного, более точной цветопередачей и с большей контрастностью и яркостью. Модельный ряд состоит из моделей серий 8K: QNED996PB, а также моделей серии 4K: QNED916PB с диагональю экрана от 65 дюймов до 86 дюймов.1





Благодаря собственной технологии Quantum Dot NanoCell, LG QNED Mini LED открывает новую эру в качестве изображения ЖК-телевизоров с насыщенными и реалистичными цветами для захватывающего просмотра. Сертифицированные международным агентством по тестированию продуктов Intertek, телевизоры LG QNED обеспечивают 100% цветовой объем и устраняют искажения цвета при широком угле обзора, обеспечивая высочайшее качество ЖК-изображения для всех, кто находится в комнате.2





Чем больше экран, тем мельче должны быть детали. Светодиодный телевизор LG QNED Mini LED оснащен светодиодами меньшего размера по сравнению с экранами других телевизоров аналогичного размера, увеличивая при этом яркость и зоны затемнения. Например, 86-дюймовый телевизор LG 8K (модель 86QNED99UPA) имеет подсветку, в которой почти 30 000 светодиодов, расположенных так, чтобы создавать порядка 2 500 зон локального затемнения, обеспечивая в 10 раз лучшую контрастность, чем у обычных ЖК-телевизоров. Более глубокий черный цвет и большая детализация в темных областях создают повышенное ощущение глубины, что делает изображения более реалистичными.

Стремление LG к лучшему будущему проявляется в ее новых телевизионных продуктах. Телевизоры LG QNED Mini LED получили сертификат экологической продукции от швейцарской компании SGS Société Générale de Surveillance SA. Эта сертификация присуждается только тем продуктам, которые соответствуют требованиям SGS к стандартам, включающим низкое воздействие на окружающую среду или пригодность для вторичной переработки.3





«Телевизор LG QNED Mini LED представляет собой эволюционный скачок вперед, используя уникальную технологию цветопередачи LG и светодиодную подсветку mini LED для достижения высочайшего качества ЖК-изображения», – сказал Пак Хён-сэй, президент LG Home Entertainment Company. «Наша новая линейка является свидетельством технологического лидерства LG на рынке телевизоров премиум-класса, которое стало возможным благодаря постоянному совершенствованию наших инновационных телевизоров OLED и QNED Mini LED».

Телевизоры LG QNED Mini LED сначала будут доступны в Северной Америке, а в других странах мира они поступят в продажу в ближайшем будущем.

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1 Доступность телевизоров различной диагонали зависит от рынка.

2Сертифицированные Intertek телевизоры LG QNED Mini LED обеспечивают высокую цветопередачу, зафиксированную CIE DE2000 на 100%, по 18 цветным узорам с углом обзора ± 30 °. Сертифицированные Intertek телевизоры LG QNED Mini LED могут отображать 100% спектра DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает весь диапазон яркости телевизоров.

3 Телевизоры QNED Mini LED признаны экологически чистыми продуктами в соответствии с сертификацией SGS Eco-Product ECO / 21 / CEBEC / 00016 и ECO / 21 / CEBEC / 00017.