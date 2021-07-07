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В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ LG HVAC В ВИРТУАЛЬНОМ, ИНТЕРАКТИВНОМ ШОУРУМЕ.
Виртуальное пространство познакомит посетителей с широким спектром решений LG для жилых и коммерческих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
АЛМАТЫ, 07 июля 2021 — LG Electronics (LG) запускает LG HVAC Virtual Experience. Это интерактивный онлайн-шоурум, который познакомит и поможет разобраться в обширной линейке первоклассных решений в области Отопления Вентиляции и Кондиционирования (ОВиК) в любом месте и в любое время. Онлайн-пространство полностью воссоздает реальные условия и позволяет виртуально протестировать многочисленные преимущества технологий: повышенный комфорт, улучшенное качество воздуха в помещении, бесперебойность работы и удобный интерфейс. Компания создала шоурум, чтобы помочь своим клиентам принимать более обоснованные решения в выборе и покупке оборудования.
На виртуальной платформе LG HVAC Virtual Experience посетители могут выбрать разные категории деловых и жилых помещений: квартиры, виллы, офисы, офисы в высотных зданиях, магазины и гостиницы. С помощью клика мыши или сенсорного экрана клиенты могут свободно перемещаться по выбранной трехмерной среде. Удобное и понятное меню поможет получить дополнительную информацию о спецификациях, функциях, и посмотреть видеоролики о продуктах и опыте внедрения у клиентов для каждой модели. Доступная навигация виртуальной платформы LG — отличный инструмент для потребителей, профессионалов отрасли и партнеров, стремящихся создавать более здоровые и комфортные внутренние помещения.
Более того, виртуальный шоурум позволяет посетителям увидеть внутреннее устройство систем и работу всех деталей и технологий. Нажав на экране кнопки «Воздушный поток» и «Трубопровод», можно узнать, как воздух движется в кондиционере или очистителе воздуха, или как трубы направляют воду и хладагент через систему.
Также есть возможность переключать режимы работы и наблюдать, как воздушный поток меняется в зависимости от модели кондиционера. Помимо высоких технологий и научных решений, шоурум дает возможность оценить стильный дизайн всех продуктов и увидеть, как они сочетаются с различными виртуальными интерьерами.
LG HVAC Virtual Experience — это интересный и познавательный онлайн-ресурс, демонстрирующий посетителям подробное представление об актуальных решениях компании в области ОВиК для различных типов помещений. Шоурум также демонстрирует приверженность LG к обеспечению устойчивого будущего, подчеркивая инновационные технологии LG, энергоэффективный компрессор R1 и раннее внедрение компанией экологически чистого хладагента R32.
LG уже много лет поставляет свои высокоэффективные и экологически безопасные продукты ОВиК и продолжает радовать клиентов во всем мире своими передовыми, экологически безопасными решениями для домашнего и коммерческого использования. Любой, кто хочет познакомиться с новейшими решениями компании в области ОВиК, может посетить и испытать лично LG Virtual HVAC Experience на ПК или смартфоне по ссылке: https://hvac-virtual-experience.lg.com/
«LG Virtual HVAC Experience предоставляет увлекательный способ испытать наши новейшие решения в любое время и в любом месте, — прокомментировал Джеймс Ли (James Lee), руководитель бизнес-подразделения Air Solution в компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы продолжим неустанно работать над созданием продуктов ОВиК, которые не только делают дома и бизнес более комфортными, но и помогают окружающей среде и будущему нашей планеты».
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-hvac-companys-latest-solutions.html isCopied
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