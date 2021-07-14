НОВАЯ СЕРИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ LG OLED A1 И B1: ПРЕИМУЩЕСТВА OLED ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА A7 4К IV ПОКОЛЕНИЯ

АЛМАТЫ, 14 июля 2021 г. Компания LG Electronics (LG) представила на рынке Казахстана серию OLED телевизоров А1 в трёх диагоналях (от 48 до 65 дюймов) и серию B1 (в диагоналях 55 и 65 дюймов).









Самоподсвечивающиеся дисплеи телевизоров LG OLED 2021 обеспечивают четкое, ультрареалистичное качество изображения, а утонченный дизайн устройств украсит любой интерьер.

В OLED технологии используются миллионы пикселей, каждый из которых светится и способен воспроизводить глубокий черный цвет. Это обеспечивает максимально точную цветопередачу и исключительную реалистичность изображения. Пониженный уровень интенсивности синего свечения и почти полное отсутствие мерцания делает дисплеи OLED более комфортными и безопасными для ваших глаз.







Кроме того, технология Dolby Vision IQ регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук — данная комбинация подарит вам впечатляющий кинематографический опыт.

В основе каждого телевизора LG OLED серии А1 и B1 лежит процессор α7 4К IV поколения, созданный на основе искусственного интеллекта. Революционный чип использует алгоритмы глубинного обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически — все для того, чтоб вы получали лучшие впечатления от просмотра.





Процессор α7 4К IV поколения сам распознает контент и условия освещения окружающего пространства, а затем оптимизирует настройки экрана. Дисплей становится ярче в условиях хорошего освещения и затемняется в условиях пониженной яркости, повышая четкость изображения.

Автоматический анализ видео контента позволяет изменять картинку и звук в соответствии с жанром – фильмы, спорт, анимация или обычный эфир. Это обеспечивает потрясающе качественное изображение и совершенно новый уровень погружения в происходящее на экране телевизора.

Режим FILMMAKER MODE™ позволяет передать оригинальное видение режиссера, с помощью отключения сглаживания движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров.

Телевизоры LG OLED серии B1 могут стать отличным выбором для геймеров, благодаря новейшим игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры.





LG сотрудничает с ведущими компаниями геймерской индустрии, чтобы подарить своим пользователям первоклассный игровой опыт. Благодаря партнерству с NVIDIA и AMD в телевизорах LG OLED поддерживаются технологии G-SYNC и AMD FreeSync™ Premium.

Потрясающее качество изображения и сверхбыстрый отклик OLED гарантирует пользователям максимум удовольствия от игрового процесса.

Вы также можете переключаться между технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которые снизят задержки и разрывы и сделают все ваши игры более четкими и плавными.

Кроме того, телевизор LG OLED может объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ. Вы можете выбрать любимого голосового помощника и на расстоянии управлять устройством с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.

Cсылки для скачивания приложения LG ThinQ в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lgeha.nuts и в App Store https://apps.apple.com/ru/app/lg-thinq/id993504342