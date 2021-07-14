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НОВАЯ СЕРИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ LG OLED A1 И B1: ПРЕИМУЩЕСТВА OLED ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА A7 4К IV ПОКОЛЕНИЯ
АЛМАТЫ, 14 июля 2021 г. Компания LG Electronics (LG) представила на рынке Казахстана серию OLED телевизоров А1 в трёх диагоналях (от 48 до 65 дюймов) и серию B1 (в диагоналях 55 и 65 дюймов).
Самоподсвечивающиеся дисплеи телевизоров LG OLED 2021 обеспечивают четкое, ультрареалистичное качество изображения, а утонченный дизайн устройств украсит любой интерьер.
В OLED технологии используются миллионы пикселей, каждый из которых светится и способен воспроизводить глубокий черный цвет. Это обеспечивает максимально точную цветопередачу и исключительную реалистичность изображения. Пониженный уровень интенсивности синего свечения и почти полное отсутствие мерцания делает дисплеи OLED более комфортными и безопасными для ваших глаз.
Кроме того, технология Dolby Vision IQ регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и окружающей обстановки, а Dolby Atmos обеспечивает многомерный объемный звук — данная комбинация подарит вам впечатляющий кинематографический опыт.
В основе каждого телевизора LG OLED серии А1 и B1 лежит процессор α7 4К IV поколения, созданный на основе искусственного интеллекта. Революционный чип использует алгоритмы глубинного обучения для анализа и оптимизации контента. Настройка изображения и звука выполняется автоматически — все для того, чтоб вы получали лучшие впечатления от просмотра.
Процессор α7 4К IV поколения сам распознает контент и условия освещения окружающего пространства, а затем оптимизирует настройки экрана. Дисплей становится ярче в условиях хорошего освещения и затемняется в условиях пониженной яркости, повышая четкость изображения.
Автоматический анализ видео контента позволяет изменять картинку и звук в соответствии с жанром – фильмы, спорт, анимация или обычный эфир. Это обеспечивает потрясающе качественное изображение и совершенно новый уровень погружения в происходящее на экране телевизора.
Режим FILMMAKER MODE™ позволяет передать оригинальное видение режиссера, с помощью отключения сглаживания движения, сохраняя при этом исходное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров.
Телевизоры LG OLED серии B1 могут стать отличным выбором для геймеров, благодаря новейшим игровым функциям и дисплею с частотой 120 Гц, обеспечивающему плавность движения во время игры.
LG сотрудничает с ведущими компаниями геймерской индустрии, чтобы подарить своим пользователям первоклассный игровой опыт. Благодаря партнерству с NVIDIA и AMD в телевизорах LG OLED поддерживаются технологии G-SYNC и AMD FreeSync™ Premium.
Потрясающее качество изображения и сверхбыстрый отклик OLED гарантирует пользователям максимум удовольствия от игрового процесса.
Вы также можете переключаться между технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которые снизят задержки и разрывы и сделают все ваши игры более четкими и плавными.
Кроме того, телевизор LG OLED может объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ. Вы можете выбрать любимого голосового помощника и на расстоянии управлять устройством с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль.
Cсылки для скачивания приложения LG ThinQ в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lgeha.nuts и в App Store https://apps.apple.com/ru/app/lg-thinq/id993504342Подробнее о серии А1 https://www.lg.com/kz/televisions/lg-oled55a1rla и В1 https://www.lg.com/kz/televisions/lg-oled55b1rla#
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/b1-2021-tv-lineup.html isCopied
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