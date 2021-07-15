СТАРТ ПРОДАЖ НОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА LG INSTAVIEW™ DOOR-IN-DOOR® В КАЗАХСТАНЕ

Алматы, 15 июля 2021 г.– LG Electronics (LG) объявляет о старте продаж нового холодильника LG InstaView™ Door-in-Door®. Разработчики LG из года в год представляют рынку инновационные продукты, которые отвечают меняющимся потребностям покупателей. Этот год не стал исключением, и в серии холодильников LG появилась новая модель – GR–X24FMKBL в черном цвете с объемом 705л.

Благодаря технологии InstaViewТМ Door-in-Door вы можете просматривать содержимое холодильника не открывая его. Для этого достаточно дважды постучать по тонированному стеклу дверцы, чтобы включилась подсветка и осветила камеру холодильника. Дополнительное отделение в двери холодильника облегчает доступ к продуктам и уменьшает потерю холодного воздуха внутри камеры, что положительно влияет и на сохранность продуктов, и на экономию электроэнергии.

Увеличение объема холодильника не всегда подразумевает изменения габаритов. Усовершенствованная складная полка холодильника LG InstaView теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные продукты и посуду больших размеров. А специальное отделение для хранения небольших порций, таких как мясная и сырная нарезки, позволит изолировать ароматные продукты в отдельном пространстве полки, не занимая места в основной камере.

Основное отличие холодильников DoorCooling+™ в том, что если в большинстве холодильников холодный воздух подается с задней панели, из-за чего температура охлаждения в разных зонах отличается, то в DoorCooling+ холод подается не только сзади, а еще и сверху. Так он попадает на дверные полки и обдувает переднюю часть камеры. Благодаря этому, охлаждение зон и продуктов происходит на 32% быстрее и равномернее1. Результат: продукты охлаждаются равномернее и дольше остаются свежими даже в отделениях на дверце. Помимо технических преимуществ, вы можете дистанционно контролировать работоспособность холодильника через умное приложение LG ThinQ на смартфоне. Приложение даст вам возможность отслеживать информацию о температуре внутри холодильной камеры, задавать новые режимы, активировать или отключить режим экспресс-заморозки и запускать систему диагностики.

Чтобы дольше сохранить продукты свежими, в холодильнике LG InstaView встроена технология Hygiene Fresh+, которая с помощью 5-этапного фильтра устраняет до 99,9% содержащихся в воздухе веществ2, таких как пыль, грибковые споры и бактерии, загрязняющие пищу.

Если говорить не о продуктах, а о воде, то за ее чистоту отвечает фильтр UV-Nano. Его двойные фильтры с фотокатализатором и использованием свойств ультрафиолета, удаляющего бактерии и грибки, позволяют вам в любое время пить очищенную питьевую воду из встроенного диспенсера. В дополнение к UV-Nano, в LG InstaView установлен сменный фильтр для воды на 900 литров, который рекомендуется менять раз в полгода. Он удаляет привкус и запах хлора, снижает содержание свинца, ртути, асбеста и бензола, делая воду чистой. А если вам захочется воды со льдом, то в этом поможет встроенная система приготовления льда Slim Space Plus3, которая выдает лед в виде крошки или крупных кусков.

Новые модели холодильников LG InstaView™ Door-in-Door® будут доступны в крупных торговых сетях бытовой техники.

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1 На основе данных UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению затрат времени на охлаждение с 24,8°С до 8°С у моделей LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг) и модели GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

2 Хайджин Фреш Плюс (Протестировано: Интертек ЕТЛ СЕМКО Корея ЛТД Ас Техно Тауэр III, 197-48, Гуро-онг, Гуро-у, Сеул 152-779 Корея, Отчёт № IF13-RE00671 от 18.02.2014.

3Слим Спейс Плюс.