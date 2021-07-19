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ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ И ФИЛЬМОВ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ МИРА СМОГУТ НАСЛАДИТЬСЯ ОБЪЕМНЫМ ЗВУКОМ САМОГО КОМПАКТНОГО САУНДБАРА LG
LGEclair идеально подходит для небольших помещений: иммерсивный звук DolbyAtmos с мощными басами и низким уровнем вибрации
СЕУЛ, 19 июля 2021 г.— LG Electronics (LG) объявляет о выпуске саундбара LG Eclair (модель QP5) – самой компактной на сегодняшний день модели. Первыми купить новый саундбар смогут клиенты в Северной Америке, в других странах мира он поступит в продажу чуть позже. Этот саундбар был удостоен награды CES Innovation Award 2021. Он идеально подходит под образ жизни современных людей, благодаря тонкому и компактному дизайну, который хорошо вписывается в небольшие пространства, сохраняя при этом иммерсивный звук.
Несмотря на компактные размеры, LG Eclair обеспечивает высокую производительность с помощью поддержки Dolby Atmos® и DTS:X, не доставляя неудобств соседям своего владельца, благодаря низкочастотному сабвуферу с мощными басами и низким уровнем вибрации. Имея размеры всего 296x59,9x126 мм (это лишь одна треть ширины самой компактной 3.1.2-канальной звуковой панели LG Atmos SP8YA), LG Eclair отличается шикарным обтекаемым дизайном с отделкой из классического черного и белого трикотажа, которые будут гармонично сочетаться с любым современным декором.
В усовершенствованной 3.1.2-канальной системе LG Eclair с беспроводным сабвуфером используются настройки и технологии Meridian Audio, обеспечивающие исключительную детализацию и пространственность. Технология Horizon от компании Meridian преобразует двухканальный стереоконтент в иммерсивный, многоканальный звук, чтобы создавать впечатление полного звукового погружения с тональным балансом, который остается аутентичным для исходной записи.
LG Eclair предлагает потребителям испытать более яркие впечатления от просмотра с помощью поддержки сквозной передачи 4K, которая позволит зрителям наслаждаться потрясающим контентом 4K и HDR (включая Dolby Vision) в своих любимых потоковых сервисах. Более того, адаптивная система искусственного интеллекта LG AI Sound Pro анализирует воспроизводимый контент и автоматически применяет оптимальные настройки звука в зависимости от жанра контента, который нравится пользователю, будь то новости, музыка или кино.
LG Eclair не только делает звук более живым – он спроектирован для обеспечения максимального комфорта пользователей и нуждается в меньшем количестве кабелей без ущерба для качества звука. Это возможно благодаря поддержке улучшенного возвратного аудиоканала (eARC), который позволяет передавать без потерь 5.1-канальное, 7.1-канальное и иммерсивное звучание, как Dolby Atmos и DTS:X, на совместимых телевизорах. Владельцы телевизоров LG 2021 года также получат аутентичный и чистый звук с технологией TV Sound Mode Share, которая сочетает в себе вычислительную мощность новейших процессоров LG α (Alpha) AI и AI Sound Pro и позволяет раскрыть все изобилие нюансов источника контента.1
При разработке Eclair компания LG учитывала не только важность наличия качественного звука для более комфортного домашнего просмотра, а также необходимость уменьшения воздействия продукта на окружающую среду. Благодаря этим усилиям швейцарская компания SGS Société Générale de Surveillance SA признала LG Eclair экологичным продуктом.2
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1Наличие TV Sound Mode Share и определенной версия процессора AI зависят от модели телевизора.
2 Сертификация SGSEco-Product основана на нескольких категориях, включая использование переработанных материалов в упаковке. Звуковая панель поставляется в экологически чистой упаковке с внутренним упаковочным материалом, изготовленным из переработанной формованной целлюлозы, в качестве альтернативы пенополистиролу и пластику.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-eclair-soundbar-rollout.html isCopied
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