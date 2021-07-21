РАЗГОН ДО 180 ГЦ И 1МС ОТКЛИКА (GtG): НОВАЯ МОДЕЛЬ МОНИТОРА LG ULTRA GEAR™ 27” УЖЕ ДОСТУПНА В КАЗАХСТАНЕ.

АЛМАТЫ, 21 июля 2021 г. — На казахстанский рынок вышла новая модель игрового монитора линейки UltraGear™ 27GP850-B от компании LG Electronics (LG). Технические характеристики новинки, востребованные на рынке геймерского оборудования и претендующие на лидерские позиции в сегменте премиальных мониторов, были оценены экспертами и удостоены премии RedDot 2021.









«Скорость важна не только в виртуальной реальности. Успех в достижении целей, адаптивность к стремительно меняющемуся миру во многом зависят от умения быстро реагировать и принимать решения. Наш новый игровой монитор появился как ответ на вызов новых требований времени. Его высокая конкурентоспособность заключается в высокой скорости обновления экрана, потрясающей четкости и достоверности цветопередачи.» — комментирует появление новинки Президент LG Electronics Almaty Kazakhstan, господин Ыдо Ким.









Скорость и плавность изображения.

Улучшенная матрица Nano IPS1 обеспечивает минимизированное остаточное изображение и быстрое время отклика в 1 мс (GtG)2. Сверхбыстрая скорость обновления экрана в 165 Гц (с возможностью разгона до 180 Гц) дает возможность игрокам оперативно перейти к следующему кадру и обеспечивает плавность изображения. Технология Dynamic Action Sync уменьшает задержку ввода и позволяет быстро реагировать в режиме реального времени. Вариативность выбора режимов – Gamer, FPS или RTS – создана, чтобы адаптировать игровой опыт под предпочтения пользователя. Настройки могут быть скорректированы и оптимизированы для любого типа игры. Именно сочетание скорости с высоким разрешением и возможностью отображения цветового пространства DCI-P3 создает для геймеров тот самый желанный «эффект погружения».

Узнать подробнее о возможностях монитора можно из видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=gZ-UQMs6haw&t=8s

Технологии поддержки цветопередачи для полного погружения в игру.

Монитор UltraGear™ 27GP850-B поддерживает широкий цветовой спектр, 98% цветовой гаммы DCI-P33 и воспроизводит цвета с высокой точностью благодаря VESA DisplayHDR™ 400. Это обеспечивает реалистичное визуальное погружение в процесс и дарит возможность геймерам увидеть картину, задуманную её создателями, в исходном качестве.

Заводская калибровка обеспечивает профессиональный уровень настроек.

Модель UltraGear совместима с NVIDIA G-SYNC®, имеет поддержку HDR и предлагает улучшенное качество изображения с плавными движениями, что делает игровой процесс невероятно реалистичным и еще более незабываемым. Более того, игровые технологии безупречно сочетаются с VESA DSC, чтобы обеспечить невероятную скорость и четкость изображения.









Дизайн и эргономичность– для вашего комфорта.

Привлекательный дизайн и практически безрамочный дисплей добавляют процессу игры больше комфорта и эстетического удовольствия. Эргономика управления (возможность отрегулировать наклон, высоту и поворот монитора) позволяет улучшить опыт пользователя и минимизирует усталость.

Подробнее о моделях по ссылкам:

LG 27GP850-B https://www.lg.com/kz/monitors/lg-27gp850-b

###