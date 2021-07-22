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LG ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЕТ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ К 2050 ГОДУ
Обязательства расширяются после обещания прийти к нулевому выбросу углерода к 2030 году
СЕУЛ, 21 июля 2021 г.— компания LG Electronics (LG) объявила о своем обязательстве полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году в рамках ключевого компонента стратегии устойчивого развития. Объявление в опубликованном отчете LG Electronics об устойчивом развитии дополняет ранее сделанное обещание достичь углеродной нейтральности к 2030 году с помощью инициативы Zero Carbon 2030, в рамках которой LG обязалась сократить выбросы углерода на этапе производства до 50% от стандартов 2017 года к 2030 году.
Преобразование будет осуществляться регион за регионом, начиная с Северной Америки, где каждый офис и производственные площадки в течение года перейдут на энергию из возобновляемых источников. Производственные предприятия LG за пределами Южной Кореи намерены в ближайшие четыре года перейти на использование 50% электроэнергии из возобновляемых источников.
Достижение этой цели на глобальном уровне потребует использование диверсифицированной стратегии, включая установку высокоэффективных солнечных панелей LG на зданиях, использование соглашений о закупке электроэнергии напрямую у производителей, использование сертификатов возобновляемой энергии (REC) и участие в программе Green Premium в Корее по закупке чистой энергии напрямую у Корейской электроэнергетической корпорации (KEPCO).
В настоящее время LG устанавливает солнечные модули мощностью 3,2 МВт на производственной площадке в индийском городе Нойда. Вырабатываемая электроэнергия будет использоваться как для производства, так и для электроснабжения административного офиса LG. Этот проект будет расширен как часть Механизма Чистого Развития (МЧР), что позволит LG получить сертификаты сокращения выбросов углерода в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).*
«Наше стремление к улучшению жизни для всех, может быть лучше всего реализовано путем перехода LG на возобновляемые источники энергии и достижения углеродной нейтральности», — сказал Парк Пюнг-гу, старший вице-президент подразделения безопасности и окружающей среды LG Electronics. «В современном мире инновации происходят не только в лаборатории, они также должны происходить на наших фабриках и заводах. Современные производители имеют уникальную возможность подарить следующему поколению мир, который стоит унаследовать, и в LG мы серьезно относимся к этой ответственности».
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* Проект МЧР позволяет компаниям зарабатывать кредиты сертифицированного сокращения выбросов (ССВ) при инвестировании проектов в развивающихся странах. ССВ можно продавать и использовать для достижения целей по сокращению выбросов в соответствии с Киотским протоколом.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-polnostju-perejdet-na-vozobnovljaemye-istocniki-energii.html isCopied
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