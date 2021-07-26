LG ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ AHRI ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Признание авторитетного отраслевого органа свидетельствует о неизменном превосходстве LG в сфере решений для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих и жилых помещениях

СЕУЛ, июль 2021 г. — компания LG Electronics (LG) была отмечена Институтом кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI) наградой за производительность (Performance Award) четвертый год подряд, при этом все 57 моделей LG ОВиК прошли комплексную проверку эффективности.











Основанная в 1953 году, AHRI — торговая ассоциация, представляющая мировых производителей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения и нагрева воды. В настоящее время AHRI насчитывает более 350 членов ассоциации, куда входят все ведущие компании отрасли. Программам оценки и сертификации продукции AHRI доверяют B2B и B2C-клиенты по всему миру.











Для присуждения награды за производительность AHRI обращается к экспертам Intertek, ведущей организации по стандартизации и сертификации, для оценки соответствия фактических характеристики продукта заявленным спецификациям. AHRI случайным образом выбирает 20% моделей в каждой, указанной производителем, категории продуктов. Только те компании, предложения которых проходили первичную оценку эффективности в течение трех лет подряд, имеют право на получение награды за производительность.











В общей сложности 57 решений LG ОВиК в семи категориях продуктов прошли оценку AHRI с 2018 по 2020 год. Протестированные модели относятся к следующим категориям: регулируемый воздушный поток хладагента (VRF), кондиционеры с регулируемой скоростью Mini-Split и Multi-Split, комплектные кондиционеры (PTAC), комплектные тепловые насосы (PTHP), чиллеры с водяным охлаждением, чиллеры с воздушным охлаждением и комнатные фанкойлы.







Одним из протестированных продуктов был Multi V, флагманский наружный блок LG большой емкости, в котором используется собственный инверторный компрессор Ultimate, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. Система VRF от LG обеспечивает надежную работу обогрева даже при -30ºC (-22 градуса по Фаренгейту).







Также оценивалась система охлаждения LG Multi V Water с пластинчатым теплообменником для повышения тепловой эффективности. Решение компании также позволяет экономить электроэнергию благодаря регулированию объема нагреваемой или охлаждаемой воды, в зависимости от количества работающих наружных блоков.









Третий продукт, прошедший оценку AHRI — инверторный спиральный чиллер LG с воздушным охлаждением, основанный на передовой инверторной технологии. Компактный блок компании занимает площадь всего 1,6 квадратных метра (20-тонная модель) и обеспечивает высокий уровень производительности, не занимая большого пространства.

«LG подтверждает безупречную репутацию на североамериканском рынке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха благодаря исключительным технологиям собственной разработки и стабильно растет уже двенадцать лет подряд», — сказал Джеймс Ли, глава бизнес-подразделения Air Solution в LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Мы продолжим укреплять нашу конкурентоспособность во всем мире с помощью решений ОВиК, которые обеспечивают высокий уровень производительности, долговечности и гибкости».