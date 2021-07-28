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LG И MAGNA ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Новая компания объединит усилия Magna и LG и позволит ускорить процесс разработки электронных трансмиссий
СЕУЛ, Южная Корея и ОРОРА, Онтарио, Канада, 28 июля 2021 г. – LG Electronics (LG) и Magna International Inc. (Magna) сегодня подписали соглашение о создании совместного предприятия между двумя компаниями. Новая компания, получившая название LG Magna e-Powertrain, со штаб-квартирой в Инчхоне, Южная Корея, будет возглавляться командой лучших менеджеров.
Руководить новой компанией будет генеральный директор Чеонг Вон-сок, ветеран LG с 20-летним стажем, который в последнее время был вице-президентом и главой подразделения LG Vehicle component Solutions Company. До прихода в LG Чеонг почти десять лет проработал в отделе исследований и разработок Daewoo Motors.
Хавьер Перес, работающий в Magna с 2016 года, станет главным операционным директором новой компании. Он будет контролировать повседневную деятельность совместного предприятия. Перес привнес почти четверть века опыта в индустрии производства автомобилей и контроля качества в LG Magna e-Powertrain, 18 лет из которых были получены в Азии.
Создание совместного предприятия объединяет сильные стороны Magna в области систем электрических трансмиссий и автомобилестроения с опытом LG в разработке компонентов для электромоторов и инверторов. Объявление команды руководителей LG Magna e-Powertrain – это ключевой этап для совместного предприятия, которое будет производить электродвигатели, инверторы и бортовые зарядные устройства, а также системы электронного привода для отдельных автопроизводителей.
Ожидается, что синергия в области проектирования, разработки и производства, созданная LG Magna e-Powertrain, позволит обеим компаниям быстро реагировать на рыночные тенденции и извлекать выгоду из растущего глобального сдвига в сторону электрификации автомобилей. Новая компания предложит автопроизводителям масштабируемый портфель, куда помимо отдельных компонентов трансмиссии, интеллектуального программного обеспечения и элементов управления систем электропривода, войдут комплексные решения, обеспечивающие электрификацию и функциональность.
«Партнерство с Magna позволяет LG расширить свое глобальное производство, предоставить дополнительные возможности для бизнеса и предложить синергию в области закупок и технологических инноваций», – сказал генеральный директор Чеонг Вон-сок. «Ожидается, что совместный подход быстро принесет пользу клиентам и позволит увеличить капитализацию на фоне быстрого роста мирового рынка электрических трансмиссий».
«Ожидается, что рынок электромоторов, инверторов и систем электропривода значительно вырастет до 2030 года. Наша совместная компания объединяет экспертов из Magna и LG, чтобы предоставить портфель электрических решений мирового класса», – сказал главный операционный директор Хавьер Перес. «Используя существующие технологии, инженерные возможности и глобальное присутствие, LG Magna e-Powertrain будет стремиться внедрить лучшие решения, которые помогут автопроизводителям решить часть задач, стоящих перед ними в области электрификации всех производимых автомобилей».
В LG Magna e-Powertrain будет работать более 1000 сотрудников в США, Южной Корее и Китае.
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