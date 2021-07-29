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КОМПАНИЯ LG ОГЛАСИЛА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Официальное закрытие мобильного подразделения позволило достичь самого высокого квартального объема продаж за всю историю
СЕУЛ, 29 июля 2021 года— LG Electronics Inc. (LG) объявила о самой высокой квартальной выручке за всю историю, поскольку компания продолжила расширять свою долю на рынке бытовой техники и электроники премиум-класса за пределами Южной Кореи. Консолидированная мировая выручка в размере 17,11 триллиона вон (15,26 миллиарда долларов США) выросла на 48,4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Операционная прибыль во втором квартале 2021 года увеличилась на 65,5% по сравнению с прошлым годом до 1,11 триллиона вон (992,08 миллиона долларов США). Результаты компании LG Mobile Communications, которая официально прекращает свою деятельность в конце июля, считаются прекращенными операциями и больше не включаются в квартальные отчеты о прибылях и убытках.
Компания LG Home Appliance & Air Solution сообщила о выручке во втором квартале в размере 6,81 триллиона вон (6,08 миллиарда долларов США), что на 32,1% больше, чем во втором квартале прошлого года. Операционная прибыль выросла на 6,8% по сравнению со вторым кварталом прошлого года до 653,60 миллиарда вон (582,75 миллиона долларов США), в основном благодаря более высоким продажам на рынках за пределами Южной Кореи и улучшенному управлению ресурсами. Ожидается, что затраты будут расти по мере того, как растет спрос на сырье и материалы, в то время как мир, затронутый пандемией, начинает возвращаться к нормальному состоянию. Конкурентоспособность продукции и операционная эффективность помогут LG сохранить рост продаж и прибыльности основных продуктов на ключевых рынках.
Компания LG Home Entertainment увеличила выручку до 4,04 трлн вон (3,60 млрд долларов США) во втором квартале, что на 79,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Операционная прибыль выросла до 333,50 млрд вон (297,35 млн долларов США), увеличившись на 216,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря растущей популярности OLED-телевизоров премиум-класса и восстановлению спроса на мировом рынке телевизоров, на который в прошлом году негативно повлияло закрытие розничных магазинов. Поскольку цены на телевизионные панели продолжают расти, стратегия LG в области домашних развлечений будет сосредоточена на расширении сегмента премиум-телевизоров и эффективном управлении запасами.
Компания LG Vehicle component Solutions достигла продаж во втором квартале в размере 1,88 триллиона вон (1,68 миллиарда долларов США), с существенным ростом на 106,5% против аналогичного периода 2020 года, благодаря восстановлению автомобильного сектора и увеличению спроса на компоненты и запасные части для электромобилей (xEV). Компания понесла операционные убытки в размере 103,20 миллиарда вон (92,01 миллиона долларов США), поскольку цена на автомобильные полупроводники существенно выросла в течение квартала. Используя опыт в области передовых компонентов для электромобилей, на этой неделе было официально создано совместное предприятие LG с Magna International, под названием LG Magna e-Powertrain.
Компания LG Business Solutions зафиксировала выручку во втором квартале в размере 1,69 триллиона вон (1,50 миллиарда долларов США), что на 28,9% больше, чем год назад, в основном благодаря сохраняющемуся высокому спросу на ПК, мониторы и постепенному восстановлению рынков цифровых дисплеев и гостиничных телевизоров. Однако операционная прибыль снизилась до 61,70 млрд вон (55,01 млн долларов США) из-за более высокой цены на ключевые компоненты, такие как ЖК-панели и солнечные пластины. Планы по прибыльному росту во втором полугодии зависят от продолжения восстановления рынка B2B, а также от стабилизации предложения основных компонентов и активного снижения затрат.
Разъяснение обменных курсов за 2 квартал 2021 года
Неаудированные квартальные результаты LG Electronics основаны на МСФО (Международных стандартах финансовой отчетности) за трехмесячный период, заканчивающийся 30 июня 2021 года. Суммы в корейских вонах (KRW) переводятся в доллары США (USD) по среднему курсу за трехмесячный период соответствующего квартала – 1 121,58 вон за доллар США.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/kompaniya-lg-oglasila-finansovyye-rezultaty.html isCopied
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