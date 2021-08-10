ЛОНДОНСКИЙ СТАДИОН «УЭМБЛИ» ПРИВЕТСТВУЕТ ЗРИТЕЛЕЙ НОВЫМИ СВЕТОДИОДНЫМИ ДИСПЛЕЯМИ LG

Вместе с возвратом спортивных событий в прямой эфир, растет спрос на масштабные LED-дисплеи

СЕУЛ, 10 августа 2021 года– фанаты Евро-2020, проводимого УЕФА, в Лондоне первыми увидели LED-дисплеи высокой яркости от LG Electronics, установленные в преддверии долгожданных игр. Установленный над главным входом стадиона Уэмбли, одного из знаковых спортивно-развлекательных объектов в мире, LED-дисплей LG стал самым масштабным обновлением стадиона за последние десятилетия, поскольку он будет приветствовать болельщиков на множестве ключевых матчей, включая Щит сообщества FA – традиционный символ футбольного сезона в Англии.









Новые дисплеи на Уэмбли состоят из основного светодиодного фасадного дисплея, площадью 424,5 квадратных метра, установленного в зале Грейт Холл (Great Hall) и двух сопутствующих блоков, площадью 207,9 квадратных метра, которые расположены по бокам основного дисплея. Светодиодные LED-дисплеи LG высокой яркости идеально подходят для показа любой информации, будь то видео, изображения или текст, как днем, так ​​и ночью. Особенность дисплеев – структурой и дизайном корпуса, которые позволяют людям внутри Большого зала наслаждаться видом снаружи, даже в то время, когда отображается контент. Кроме того, благодаря своему размеру, яркости и качеству изображения светодиодные дисплеи LG обеспечивают такие объекты, как стадион Уэмбли, эффективным решением для привлечения внимания как гостей, так и широкой публики.





Другие светодиодные решения, которые дебютируют в этом спортивном сезоне на Уэмбли, включают дисплеи LG различных форматов и типов, включая один дисплей для помещений. Стратегическое расположение дисплеев, например на парапете, почтовых ящиках и шахтах лифта, решения LG будут демонстрировать как развлекательную информацию, так и полезную, такую как направления к местам для посетителей.









Передовые светодиодные дисплеи LG идеально подходят для показа видеоматериалов в прямом эфире, повторов, объявлений и многого другого, добавляя ценность всему развлекательному контенту. Используя свой опыт и ноу-хау в разработке универсальных дисплеев, подходящих под различные потребности клиентов, LG укрепляет статус ключевого игрока в секторе коммерческих дисплеев.



«Для меня большая честь, что наши LED-дисплеи приветствуют болельщиков лондонского стадиона «Уэмбли», – сказал Пайк Ки-мун, старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics Business Solutions. «Демонстрируя наши решения на объектах с международным значением, мы можем наглядно показывать преимущества нашей передовой светодиодной технологии глобальной аудитории».



«Стадион «Уэмбли» – культовое место, где проходят крупнейшие в мире спортивные и развлекательные мероприятия», – сказал Лиам Бойлан, директор стадиона «Уэмбли». «Мы всегда стремимся улучшить впечатления аудитории, поэтому мы рады добавить на наш объект светодиодные дисплеи LG высокой яркости».



Помимо Уэмбли, LED-дисплеи LG можно найти на других крупных стадионах Великобритании, включая стадион Etihad, домашний стадион клуба «Манчестер Сити», и на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в северном Лондоне, который является домашним стадионом одноименной команды.