We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ЛОНДОНСКИЙ СТАДИОН «УЭМБЛИ» ПРИВЕТСТВУЕТ ЗРИТЕЛЕЙ НОВЫМИ СВЕТОДИОДНЫМИ ДИСПЛЕЯМИ LG
Вместе с возвратом спортивных событий в прямой эфир, растет спрос на масштабные LED-дисплеи
СЕУЛ, 10 августа 2021 года– фанаты Евро-2020, проводимого УЕФА, в Лондоне первыми увидели LED-дисплеи высокой яркости от LG Electronics, установленные в преддверии долгожданных игр. Установленный над главным входом стадиона Уэмбли, одного из знаковых спортивно-развлекательных объектов в мире, LED-дисплей LG стал самым масштабным обновлением стадиона за последние десятилетия, поскольку он будет приветствовать болельщиков на множестве ключевых матчей, включая Щит сообщества FA – традиционный символ футбольного сезона в Англии.
Новые дисплеи на Уэмбли состоят из основного светодиодного фасадного дисплея, площадью 424,5 квадратных метра, установленного в зале Грейт Холл (Great Hall) и двух сопутствующих блоков, площадью 207,9 квадратных метра, которые расположены по бокам основного дисплея. Светодиодные LED-дисплеи LG высокой яркости идеально подходят для показа любой информации, будь то видео, изображения или текст, как днем, так и ночью. Особенность дисплеев – структурой и дизайном корпуса, которые позволяют людям внутри Большого зала наслаждаться видом снаружи, даже в то время, когда отображается контент. Кроме того, благодаря своему размеру, яркости и качеству изображения светодиодные дисплеи LG обеспечивают такие объекты, как стадион Уэмбли, эффективным решением для привлечения внимания как гостей, так и широкой публики.
Другие светодиодные решения, которые дебютируют в этом спортивном сезоне на Уэмбли, включают дисплеи LG различных форматов и типов, включая один дисплей для помещений. Стратегическое расположение дисплеев, например на парапете, почтовых ящиках и шахтах лифта, решения LG будут демонстрировать как развлекательную информацию, так и полезную, такую как направления к местам для посетителей.
Передовые светодиодные дисплеи LG идеально подходят для показа видеоматериалов в прямом эфире, повторов, объявлений и многого другого, добавляя ценность всему развлекательному контенту. Используя свой опыт и ноу-хау в разработке универсальных дисплеев, подходящих под различные потребности клиентов, LG укрепляет статус ключевого игрока в секторе коммерческих дисплеев.
«Для меня большая честь, что наши LED-дисплеи приветствуют болельщиков лондонского стадиона «Уэмбли», – сказал Пайк Ки-мун, старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics Business Solutions. «Демонстрируя наши решения на объектах с международным значением, мы можем наглядно показывать преимущества нашей передовой светодиодной технологии глобальной аудитории».
«Стадион «Уэмбли» – культовое место, где проходят крупнейшие в мире спортивные и развлекательные мероприятия», – сказал Лиам Бойлан, директор стадиона «Уэмбли». «Мы всегда стремимся улучшить впечатления аудитории, поэтому мы рады добавить на наш объект светодиодные дисплеи LG высокой яркости».
Помимо Уэмбли, LED-дисплеи LG можно найти на других крупных стадионах Великобритании, включая стадион Etihad, домашний стадион клуба «Манчестер Сити», и на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в северном Лондоне, который является домашним стадионом одноименной команды.
- Предыдущая
- Далее
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/londonskiy-stadion-uembli-privetstvuyet-zriteley.html isCopied
paste