ПОПОЛНЕНИЕ В ЛИНЕЙКЕ LG TONE FREE С ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И УДОБСТВОМ

Инновационные наушники LG предлагают еще больше возможностей,

включая пространственную обработку, 3D-звуковую сцену и режим шепота

АЛМАТЫ, 11 августа 2021 года — ­­­компания LG Electronics (LG) анонсирует выход новых наушников серии LG TONE Free FP 2021 года. Новые модели LG TONE Free идеально подходят для тех, кто ведет активный и энергичный образ жизни. Из главных улучшений – они имеют более удобную посадку в ухе, улучшенный звук Meridian, мощное активное шумоподавление и гигиеничный зарядный чехол UVnano.







Учитывая, что главные приоритеты линейки LG TONE Free – посадка и комфорт, чтобы создать идеальный баланс при разработке наушников, LG, в сотрудничестве с ведущей лабораторией технологий эргономичного дизайна, проанализировала уши сотен людей. В результате, в сравнении с предыдущими моделями, стержень наушников стал короче на 4,4 миллиметра, чтобы соответствовать активному образу жизни пользователей.1 А поскольку наушники серии FP имеют класс пыле и влагозащиты IPX4, их можно использовать под дождем или во время тяжелых тренировок.





Помимо обновленного дизайна, в новых наушниках LG TONE Free появилась функция пространственной обработка звука от Meridian Audio, которая окутывает слушателя звучанием с эффектом полного погружения. Еще одно новое дополнение – 3D-звуковая сцена, применяющая пространственное микширование, повышающее реалистичность звука. А благодаря увеличенным динамикам и диафрагмам с силиконовым окантовкой, новые модели TONE Free обеспечивают более мощные басы без ущерба для четкости и детализации звука.





В каждом наушнике серии FP расположено по три микрофона, которые уменьшают фоновый шум и делают голос во время разговора более четким. Также в новых моделях TONE Free появился режим шепота Whispering Mode. Данный режим повышает четкость вызова и позволяет держать правый наушник близко ко рту в качестве отдельного микрофона, когда нужно поговорить по телефону в библиотеке, на лекции или в кинотеатре.











Одно из ключевых отличий наушников TONE Free от аналогов – активное шумоподавление с устранением низкочастотных звуков, которые не могут быть заблокированы ушными вкладышами с пассивным шумоподавлением. Микрофоны в наушниках улавливают окружающий шум и нейтрализуют его, создавая идентичные звуковые волны, которые не слышны для пользователя.







Благодаря единственному в индустрии зарядному футляру UVnano с функцией ультрафиолетовой очистки, снижается вероятность ушных заболеваний и пользователю легче поддерживать чистоту наушников. За эти функции отвечают светодиоды UV-C, встроенные в зарядные чехлы TONE Free, благодаря которым количество бактерий на сетке динамиков сокращается на 99,9% всего за пять минут зарядки2. Для дополнительной гигиены и снижения риска раздражения кожи, наушники оснащены амбушюрами из медицинского гипоаллергенного силикона3.









Новые наушники LG стали более удобными, долговечными и легкими в подключении к совместимым гаджетам. LG FP9 и FP8 быстро синхронизируются с большим количеством устройств, включая ПК и ноутбуки с ОС Windows. В частности, модель FP9 позволяет зарядному футляру выполнять функции беспроводного адаптера, благодаря функции Plug & Wireless. Подключив чехол к смартфону, игровой консоли или другому совместимому устройству через кабель USB-C – AUX, пользователи могут почувствовать полную свободу и звук с минимальной задержкой.4

Новые наушники LG идеально подходят для долгой дороги, гарантируя до 24 часов воспроизведения: 10 часов вообще без подзарядки и еще 14 часов с использованием зарядного чехла. А благодаря функции быстрой зарядки, всего пять минут в кейсе хватит наушникам еще на час прослушивания, что сильно выручает, когда вы забыли их заранее зарядить или у вас нет времени ждать. Тем, кто привык использовать беспроводные зарядки, понравится наличие данной функции в модели FP8.







В сочетании с приложением TONE Free новые наушники LG открывают доступ к эквалайзеру, режиму окружающего звука, настройке сенсорного управления и функции «Найти мои наушники», если они вдруг потерялись. В приложении также есть функция LAB, где пользователи могут получить доступ к специальным настройкам, таким как «режим шепота» и «игровой режим».

Новая серия LG TONE Free FP появится в продаже во второй половине 2021 года на ключевых рынках.

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1 Сотрудничество с лабораторией технологий эргономичного дизайна в POSTECH, одном из ведущих азиатских научно-технических университетов.

2 Независимые испытания показывают, что зарядный чехол UVnano удаляет 99,9% бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumonia на наушниках в течение пяти минут во время зарядки. Функция УФ-светодиода работает только во время зарядки, и корпус FP9 должен быть подключен к внешнему источнику питания.

3 Основной материал в виде силиконового геля соответствует требованиям ISO 10993 и USP Class VI.

4 Функция Plug & Wireless совместима не со всеми игровыми консолями.

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