LG ПРИНИМАЕТ РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

LG присоединяется к движению в поддержку инициативы по ограничению глобального потепления до 1.5°C

СЕУЛ, 12 августа 2021 года— Компания LG Electronics (LG) объявила о своем обязательстве достижения научно обоснованных целей по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) основными продуктами LG к 2030 году. LG стала первой корейской компанией, принявшей участие в глобальной Коалиции за достижение чистого нулевого уровня выбросов для удержания глобального потепления на уровне не более 1,5°C. Кампания, проводимая инициативой «Научные цели» (SBTi) при поддержке Проекта углеродной отчетности (CDP), Глобального договора ООН (UNGC), Института мировых ресурсов (WRI) и Всемирного фонда дикой природы (WWF), предусматривает участие порядка 700 глобальных компаний.







LG объявила о своей инициативе ZeroCarbon 2030 в 2019 году, взяв на себя обязательство сократить общий объем прямых выбросов углерода и косвенных выбросов, образующихся в процессе производства, на 50% по сравнению с базовым уровнем 2017 года. Придерживаясь бизнес-амбиций, чтобы удержать глобальное потепление на уровне не более 1,5°C, LG ставит перед собой новую цель – сократить выбросы парниковых газов, образующихся на этапе использования таких продуктов, как холодильники, стиральные машины и бытовые кондиционеры. Фактически, отчет LG для CDP в этом году показал, что на фазу использования основных продуктов компании приходится более 80% выбросов парниковых газов.

Научные цели, продвигаемые SBTi, соответствуют последним исследованиям и тому, что считается необходимым для достижения целей Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5°C. Цель LG по сокращению выбросов углерода от процесса производства до процесса эксплуатации к 2030 году будет рассмотрена и подтверждена SBTi на основе научных данных.

«Текущая деятельность LG соответствует нашей среднесрочной и долгосрочной стратегии ESG (Environmental, Social and Governance) по производству экологически чистых продуктов и услуг для будущих поколений», – сказал Ким Джун-хо, исполнительный вице-президент и глава Центра управления качеством LG Electronics. «LG активно работает над экологическими решениями, уделяя особое внимание темам достижения чистого нулевого уровня выбросов и экономики замкнутого цикла, чтобы будущие поколения могли наслаждаться лучшей жизнью и вносить свой вклад в лучшее будущее».