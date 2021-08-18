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LG OLED ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПРЕМИАЛЬНЫМ ТЕЛЕВИЗОРОМ НА ЦЕРЕМОНИИ EISA 2021
Инновационные решения LG для домашних развлечений снова отмечены ведущими мировыми экспертами в области бытовой электроники
СЕУЛ, 18 августа 2021 года– Компания LG Electronics (LG) дополнила свой список премий пятью наградами в области инноваций в сфере домашних развлечений, на церемонии EISA Awards в сезоне 2021–2022 годов. Ежегодно проводимая ассоциацией Expert Imaging and Sound Association, крупнейшей в мире редакционной организацией по бытовой электронике, премия EISA досталась нескольким продуктам LG за выдающиеся характеристики и превосходный дизайн: телевизоры LG OLED (модели OLED65G1, OLED48C1), телевизор LG QNED Mini LED (модель 75QNED99), саундбар LG Eclair (модель QP5) и наушники LG TONE Free True Wireless Stereo (модель FP8).
Телевизоры LG получают награды EISA как лучшие телевизоры в различных номинациях десятый год подряд. В этом году 65-дюймовый OLED-телевизор LG G1 получил награду, как «Лучший премиальный OLED телевизор» по версии EISA 2021–2022. LG 65G1 устанавливает новый стандарт качества изображения, благодаря панели OLED evo с повышенной яркостью и мощному процессору α (Alpha) 9 Gen 4 AI. Судьи EISA отметили, как «захватывающее заявление», поддержку телевизором LG технологий Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, а также надежное подключение HDMI и широкий спектр интеллектуальных функций.
48-дюймовый телевизор LG C1 OLED получил первую в истории награду EISA, как «Лучший телевизор для игр». Благодаря собственной OLED-панели LG и технологиям обработки видео с поддержкой Dolby Vision HDR на всех четырех входах HDMI, универсальный 48-дюймовый экран 4K с частотой обновления кадров 120 Гц идеально подходит как для гостиной, так и для игровой комнаты. Более того, функции LG Game Optimizer и Game Dashboard обеспечивают предустановленные настройки для разных игровых жанров и настраиваемые параметры изображения, регулируемую частоту обновления (VRR) и автоматический режим с низкой задержкой (ALLM) для визуальных эффектов без разрывов кадров и отзывчивого управления.
В этом году награда EISA «Лучший телевизор 8K» досталась телевизору LG QNED Mini LED, который обеспечивает большую детализацию изображения и более точные цвета благодаря сочетанию технологии Quantum Dot NanoCell и светодиодной подсветки mini LED по сравнению с обычными ЖК-телевизорами. Панель LG Quantum Dot NanoCell обеспечивает повышенную яркость и более глубокий черный цвет, а усовершенствованная подсветка с уникальными зонами затемнения обеспечивает точное освещение с высоким коэффициентом контрастности.
Награду EISA «Инновации в саундбарах», получил LG Eclair. Самый компактный саундбар LG с округлым дизайном, в минималистичном тканевом корпусе, гармонирующем с любым интерьером, особенно подойдет для небольших помещений. Это компактное и в то же время мощное решение оснащено беспроводным сабвуфером с двумя 5,25-дюймовыми динамиками и биполярной конфигурацией, которая сводит к минимуму вибрации, чтобы пользователи могли наслаждаться чистым звуком с глубокими басами, не докучая соседям.
Впервые, наушники LG TONE Free получили награду «Лучшие наушники-вкладыши» за превосходный звук с расширенными функциями, которых нет ни в одном другом продукте TWS. Обладая новой технологией LG 3D Sound Stage, модель LG FP8 создает ощущение погружения, с помощью более крупных драйверов и диафрагмы для получения басов без искажений. Чехол LG UVnano с ультрафиолетовой подсветкой UV-C устраняет микробы и бактерии с наушников во время проводной или беспроводной зарядки. А 10-часовое время автономной работы, функция быстрой зарядки и класс пыле и влагозащиты IPX4 – вкупе с эргономичным дизайном делают LG TONE Free удобными для использования в дороге и для активного образа жизни.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-oled-priznan-luchshim-premialnym-televizorom-na-tseremonii-eisa-2021.html isCopied
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