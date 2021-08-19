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LG ДОСТИГЛА УСПЕХА В ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ В ДИАПАЗОНЕ 6G ТГц
LG успешно передает данные в диапазоне 6G на более чем 100 метров
СЕУЛ, 19 августа 2021 года– Компания LG Electronics (LG) успешно продемонстрировала прием и передачу данных в терагерцовом (ТГц) диапазоне по беспроводной сети на расстояние более 100 метров на открытом воздухе. Этот важный этап в разработке беспроводной связи стандарта 6G был достигнут 13 июля в сотрудничестве с Fraunhofer-Gesellschaft, крупнейшей в Европе лабораторией прикладных исследований, когда данные передавались между Институтом Фраунгофера Генриха Герца (HHI) и Берлинским технологическим институтом в Германии.
Так как 6G ТГц имеет небольшой радиус действия и испытывает потери мощности во время приема и передачи данных между антеннами, одной из самых больших проблем в развитии беспроводной связи 6G была потребность в усилении мощности для генерации стабильного сигнала на сверхширокополосных частотах. Усилитель мощности, разработанный LG, Институтом HHI и Институтом прикладной физики твердого тела Фраунгофера (IAF), имел решающее значение для успеха этого испытания.
Усилитель мощности способен генерировать стабильный выходной сигнал до 15 дБм в диапазоне частот от 155 до 175 ГГц. LG также успешно продемонстрировала технологию адаптивного формирования луча, которая изменяет направление сигнала в соответствии с изменениями положения канала и приемника, а также переключение антенн с высоким коэффициентом усиления, которое объединяет выходные сигналы нескольких усилителей мощности и передает их на определенные антенны.
С учетом глобальной стандартизации, нацеленной на 2025 год и коммерциализации в течение четырех лет после этого, сети 6G смогут поддерживать более высокую скорость беспроводной передачи и скорость связи с низкой задержкой и высокой надежностью. Сети 6G станут ключевым компонентом технологии Интернет всего (Internet of Everything), которая направлена на улучшение условий бизнес-среды и повседневной жизни, делая их более чувствительными, адаптивными, автономными и персонализированными в соответствии с потребностями конечных пользователей.
LG Electronics лидирует в обеспечении безопасности основных технологий 6G благодаря ряду инициатив. В 2019 году компания LG создала Исследовательский центр LG-KAIST 6G в партнерстве с Корейским передовым институтом науки и технологий, ведущим исследовательским университетом страны. Ранее в этом году LG и KAIST привлекли Keysight Technologies Inc., глобального производителя оборудования для тестирования и измерения беспроводной связи, чтобы вывести сотрудничество на новый уровень. В июне LG была избрана председателем Рабочей группы по приложениям Альянса Next G, отраслевой инициативы Альянса по решениям для телекоммуникационной отрасли (ATIS), направленной на продвижение лидерства мобильных 6G-технологий в течение следующего десятилетия и далее в Северной Америке.
«Успех этого испытания демонстрирует, что мы все ближе и ближе к успешному применению терагерцового спектра радиосвязи в грядущей эре 6G», – сказал доктор И.П. Парк, президент и технический директор LG Electronics. «Наше успешное партнерство с местными и глобальными исследовательскими институтами и организациями, направленное на развитие возможностей 6G, приносит ощутимые результаты».
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