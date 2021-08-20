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ПОДСТАВКА GALLERY STAND ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ LG OLED УЖЕ В ПРОДАЖЕ
АЛМАТЫ, 20 августа 2021 года— LG Electronics (LG) представляет на казахстанском рынке напольную подставку LG Gallery Stand, совместимую с линейкой телевизоров LG OLED: G1 (65" / 55"), C1 (65" / 55"), B1 (65" / 55"), A1 (65" / 55")1.
LG Gallery Stand расширяет возможности установки OLED-телевизоров. Раньше телевизор размещали на тумбах, полках, комодах и прочих решениях, которые используются с середины прошлого столетия. С LG Gallery Stand появилась возможность размещения телевизора в любой части помещения, будь то центр комнаты, стена с панорамными окнами или пространство перед кроватью. Просто установив на заставку любое произведение искусства, вы добавите еще один дизайнерский элемент в свой интерьер.
Помимо свободы в планировке пространства, LG Gallery Stand поможет эргономично разместить провода и сторонние устройства, сохранив элемент минимализма и премиальности. Конструкция подставки позволяет прятать провода внутрь стенда, а дополнительные устройства, такие как роутер и TV-приставка, в удобный крепеж за экраном телевизора.
LG Gallery Stand комплектуется кронштейном и принадлежностями для крепления небольших устройств на вашем телевизоре. Система прокладки кабелей разработана специально для сохранения премиального внешнего вида и создания атмосферы художественной галереи.
Подробнее о новинке https://www.lg.com/kz/televisions/lg-fs21gb
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1 Подробнее о совместимости с другими моделями телевизоров LG смотрите в спецификациях подставки. Крепление соответствует стандарту VESA 300x300 и 300x200.
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