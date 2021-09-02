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LG ОБЪЯВЛЯЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНКУРС СТАРТАПОВ ДЛЯ НАБОРА КОМПАНИЙ В ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
LG ОБЪЯВЛЯЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНКУРС СТАРТАПОВ ДЛЯ НАБОРА КОМПАНИЙ В ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Инициатива «Миссия будущего» направлена на поиск инноваций для улучшения качества жизни.
САНТА-КЛАРА, Калифорния, 2 сентября 2021 года — LG Electronics (LG) объявляет о запуске конкурса «Миссия будущего» для стартапов. Цель глобальной инициативы: выявить инновационные технологии и бизнес-идеи, способные проложить путь в будущее. Организатором конкурса является LG NOVA– инновационный центр компании в Кремниевой долине, стратегическая команда которого работает со стартапами и сообществами предпринимателей для создания новых предприятий и привлечения в LG еще большего количества инноваций.
«Миссия будущего» – это ежегодная девятимесячная программа, созданная для поиска лучших идей, концепций и компаний, которые повысят качество жизни в более экологичном, осознанном, здоровом и целостном будущем. Участники, прошедшие отборочный этап конкурса, будут работать с командой LG NOVA над своими бизнес-предложениями в течение трех-шести месяцев, переходя, таким образом, к процессу отбора финалистов, который начнется в марте 2022 года.
Финалисты конкурса смогут работать с командой LG NOVA в Калифорнии. Это ускорит их развитие, поможет вывести бизнес на следующий этап и откроет потенциальные возможности для совместного бизнеса с LG. Компания намерена выделить до 20 миллионов долларов США на поддержку финалистов инвестициями, ресурсами, финансированием для разработки концепции, получения доступа к глобальной инфраструктуре LG и поставкам для создания совместных предприятий.
На протяжении всего процесса лучшие участники конкурса с уникальными бизнес-идеями будут иметь возможность взаимодействовать с LG и партнерами компании, а также получать доступ к корпоративным ресурсам, менторству и пилотным программам для дальнейшего развития бизнеса.
Конкурс 2021-22 годов будет посвящен инновациям для технологически продвинутого образа жизни на благо людей, сообществ и всей планеты по пяти основным направлениям:
- ● Здравоохранение онлайн: изобретательные подходы, системы и устройства, позволяющие людям лучше контролировать свое здоровье в любое время и в любом месте, способствуя улучшению здоровья и благополучию населения;
- ● Энергия для электромобилей: новые услуги, решения и бизнес-идеи, которые помогут масштабировать инфраструктуру электромобилей и ускорить использование электроэнергии для транспортных средств;
- ● Умный образ жизни: контент, услуги, приложения и технологии, которые можно интегрировать в домашнее пространство, потенциально используя платформу LG ThinQ™ для оптимизации и улучшения повседневной жизни;
- ● Метавселенная: инновации, которые помогут построить новый цифровой мир и интернет, основанный на игровых технологиях VR, AR и XR, блокчейнах, цифровых аватарах и многом другом;
- ● Инновационное влияние: свободное направление для принципиально новых или смежных инноваций в соответствии с философией LG, направленной на улучшение жизни и оказывающих положительное влияние на людей, сообщества и планету в целом.
Инициатива «Миссия будущего» – это первый шаг LG NOVA для привлечения внешних инноваций в LG. Компания сотрудничает с новаторами и стартапами по всему миру, чтобы вместе развивать идеи и строить бизнес», – сказал доктор Сокву Ри, старший вице-президент по инновациям LG Electronics и глава LG NOVA – «Проще говоря, LG хочет оказать положительное влияние на общество, и мы считаем, что разные точки зрения могут выявить лучшие инновации для растущего мирового сообщества. Это также касается технологий для устойчивого образа жизни, экологически чистых продуктов и инклюзивного общества в целом. Мы будем использовать инновации, чтобы спасать жизни, землю и создавать лучшую жизнь для всех».
Как это работает. «Миссия будущего»: процесс обзора и отбора
Заявки на участие в конкурсе «Миссия будущего» будут приниматься с 1 сентября по 25 октября 2021 года на сайте missionforthefuture.lgnova.com. Победители будут объявлены в июне 2022 года. Только 10 компаний получат звание финалистов и возможность строить свой бизнес вместе с LG.
Оценка стартапов для «50 Первых» будет проводиться с 25 октября по 31 декабря 2021 года. В процессе 50 компаний получат доступ к ресурсам для развития совместного бизнеса, включая важную бизнес-инфраструктуру и возможность взаимодействовать с мировыми технологическими лидерами, как с наставниками и коллегами. Эта группа также будет подключена к сети корпоративных партнеров LG, венчурным капиталам, пилотным программам и другим влиятельным организациям, что позволит использовать дополнительные возможности для бизнеса.
Команда LG NOVA продолжит процесс взаимодействия со стартапами, которые войдут в «50 Первых», с января 2021 по март 2022, чтобы в конце марта 2022 года объявить «20 избранных». «Избранным» будут предоставлены возможности доступа к финансовым вложениям, глобальной инфраструктуре LG и другим бизнес-ресурсам, основанным на совместной стратегии развития бизнеса и его потребностях.
В конце июня 2022 года команда LG NOVA выберет 10 победителей конкурса, которые смогут развивать свой бизнес совместно с LG при глобальной поддержке компании.
Узнайте больше о том, как LG NOVA способствует инновациям для формирования лучшего будущего на www.lgnova.com.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-objyavlyayet-globalnyy-konkurs-startapov-dlya-nabora-kompaniy-v-innovatsionnyy-tsentr.html isCopied
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