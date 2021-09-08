LG XBOOM 360 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЗВУК В СОЧЕТАНИИ СО СТИЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Всенаправленный высококачественный звук и изысканный дизайн делают новейшую акустическую систему LGXBOOM универсальной для использования как в помещениях, так и в открытых пространствах







СЕУЛ, 8 сентября 2021 года— Новый динамик LG XBOOM 360 (модель RP4) от LG Electronics (LG) имеет конусо-цилиндрический дизайн и обеспечивает аутентичный всенаправленный звук, который идеально подходит для любого помещения и случая. Приятная для глаз уникальная конструкция динамика позволяет LG XBOOM 360 передавать звук во всех направлениях, обеспечивая реалистичное звучание с впечатляющей мощностью и чистой. Этот стильный динамик, идеально подходящий для современного образа жизни, ориентирован на небольшие дружеские компании и будет представлен на ключевых рынках уже в текущем месяце.

Привлекательная конусо-цилиндрическая форма LG XBOOM 360 радует глаз и способствует передаче звука без искажений, благодаря отражающей структуре динамика. Как правило, отражатель в высокочастотном и низкочастотном динамиках используется только в высококачественных аудиоустройствах, поэтому он обеспечивает звук на 360 градусов с минимальными искажениями. В помещении или на улице LG XBOOM 360 окружит слушателей ярким, детализированным звуком, делая музыку любых жанров живой и трехмерной.















Превосходное качество сборки обеспечивает воспроизведение верхних и нижних частот, создавая исключительный баланс звука. Титановая диафрагма высокочастотного динамика создает линейную частоту для превосходного качества и точного воспроизведения в высокочастотном диапазоне. Кроме того, прочный низкочастотный динамик из стекловолокна воспроизводит динамические басы с чистым естественным звучанием в средних частотах. Сочетание производительных драйверов и выходной мощности 120 Вт позволяет LG XBOOM 360 сделать любое пространство комфортным для прослушивания.



















Новейшая беспроводная колонка LG разработана для обеспечения универсальности и мультисенсорного восприятия, необходимого современным потребителям. LG XBOOM 360 может создать подходящую атмосферу для любого случая благодаря 360-градусному декоративному освещению с тремя различными предустановками: Ambient, Nature и Party, а также другие настраиваемые параметры освещения и звуковые эффекты при использовании специального приложения. В приложении пользователи также найдут приятную для вечеринок функцию DJ Effect, которая позволяет смешивать несколько сэмплов, а также скретчинг и другие звуковые эффекты. Акустическая система обеспечивает 10 часов прослушивания без подзарядки, включает в себя встроенную металлическую ручку для большей мобильности и имеет шикарное текстильное покрытие бежевого, бордового, темно-серого и зеленого цветов.1

Очень важно, что XBOOM 360 демонстрирует политику LG в стремлении снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологичный динамик, частично изготовленный из переработанного пластика и других вторичных материалов, получил сертификат экологической продукции от SGS Société Générale de Surveillance SA, Швейцария, а также подтверждение экологических требований от Underwriters Laboratories и признание Global Recycled Standard от Control Union Certifications.2

■Технические характеристики

Дизайн и цвета:









■ Размер: 250 x 514 x 250 мм (ШВГ)

■ Мощность: 120Вт RMS (при подключении к источнику питания)

■ Колонка: Аутентичный всенаправленный звук

НЧ-динамик из стекловолокна, 5,25 дюйма x 1

Титановый рупорный ВЧ динамик 1,0-дюймовый x 1

■ Другие

■ характеристики: Декоративное освещение (Ambient, Nature и Party)

DJ Effect (необходима установка Приложения)

Wireless Party Link (подключение двух динамиков по беспроводной сети)

Приложение XBOOM (iOS/Android)

■ Портативность: До 10 часов автономной работы (29 Втч) без подзарядки

Ручка для переноски

■ Возможности

■ подключения: Bluetooth / USB 2.0 / Aux

# # #

1 Наличие цветов может отличаться в зависимости от региона.

2 Сертификация SGSEco-Product основана на четырех основных экологических критериях, включая эффективность использования ресурсов, использование опасных веществ, экономию энергии и возможности вторичной переработки, измеряемые в течение срока службы продукта. Экологический мониторинг требует, чтобы экологические атрибуты продукта соответствовали заявлениям производителя. Модель RP4 содержит детали, изготовленные из переработанного полиэстера бывшего в употреблении.