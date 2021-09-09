LG ПОЛУЧИЛА МЕЖДУНАРОДНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ НА ТЕСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СЕУЛ, 9 сентября 2021 года— Центр тестирования программного обеспечения LG Electronics (LG) официально признан лабораторией, сертифицированной по стандарту ISO 26262 для проведения тестов функциональной безопасности программного обеспечения, разработанного для беспилотных автомобилей. Компания стала первым в Южной Корее предприятием, сертифицированным для тестирования программного обеспечения такого рода. Теперь результаты тестирования, опубликованные Центром тестирования программного обеспечения LG, будут признаваться в более чем 70 странах и регионах, включая США, Европу и Японию.*

ISO 26262 – международный стандарт функциональной безопасности электрических и электронных систем, используемых в серийных дорожных транспортных средствах в соответствии с определением Международной организации по стандартизации (ISO). Единый стандарт ISO 26262 определяет вероятность несчастных случаев, вызванных ошибками в автомобильном программном обеспечении, или процессах разработки и является критически важным фактором в коммерциализации беспилотных транспортных средств. Сертификация позволяет LG проверять функциональную безопасность программного обеспечения, написанного для беспилотных транспортных средств, а также всех автомобильных программных систем, созданных на базе архитектуры открытых систем (AUTomotive Open System ARchitecture – AUTOSAR), которые попадают под действие стандарта ISO 26262, без привлечения внешних агентств.

Аккредитация была выдана Корейским агентством аккредитации лабораторий (KOLAS), всемирно признанным агентством, отвечающим за создание национальных систем стандартов и деятельность в области промышленной стандартизации в вопросах, связанных с безопасностью и качеством. Центр тестирования программного обеспечения LG был ранее признан KOLAS международным аккредитованным предприятием для тестирования уровня качества программного обеспечения (ISO / IEC 25023) и промышленной функциональной безопасности (IED 61508-3) электронных продуктов и технологий, в том числе умных устройств, телевизоров, роботов, ИИ, облачных технологий и энергосистем.

«LG Electronics очень гордится оказанным доверием и предоставленной возможностью проводить самую авторитетную в мире функциональную проверку безопасности автомобильного программного обеспечения», – сказал доктор И.П. Парк, президент и главный технический директор LG Electronics – «Благодаря оказанной чести, LG сможет предоставлять еще более качественные продукты и услуги, а клиенты смогут быть уверены в том, что получают надежное программное обеспечение».

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* В соответствии с соглашением о взаимном признании ILAC (ILAMRA).