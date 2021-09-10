КОМПАНИЯ LG ПОСТАВИЛА ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ТОНН

ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА



К 2025 году использование пластика, изготовленного из вторично переработанных материалов, увеличится в 10 раз











СЕУЛ, 10 сентября 2021 года— Компания LG Electronics (LG) объявила о новой цели: использовать почти 600 000 тонн переработанного пластика к 2030 году в рамках общих усилий по сокращению выбросов парниковых газов в производственно-сбытовой цепочке. Эта цель является частью глобальной инициативы LG по созданию экосистемы возврата электронных отходов и увеличению использования вторичных материалов (PCR) в бытовой технике и электронике.





В 2020 году LG использовала около 20 000 тонн переработанного пластика в своих продуктах, и планирует увеличить использование таких материалов более чем в десять раз к 2025 году. Переработанный пластик уже используется во внутренних частях телевизоров, мониторов для персональных компьютеров, динамиков, стиральных машин, холодильников и кондиционеров LG, и теперь компания намерена расширить использование переработанного пластика также для создания внешних частей своей продукции. Наряду с использованием большего количества переработанного пластика LG сокращает использование первичного пластика на всех этапах своей деятельности. В этом году 18 моделей OLED-телевизоров будут производиться с использованием меньшего количества чистого пластика (для сравнения: в 2020 году было произведено 14 моделей), что позволит сократить до 10 000 тонн пластика.





LG также увеличивает целевой объем вывоза электронных отходов – в 2006 году было вывезено 4,5 миллиона тонн, а к 2030 году эта цифра будет составлять более 8 миллионов тонн, при этом планируется, что к концу 2020 года будет собрано 3,07 миллиона тонн. Кроме того, LG реализует инициативы по утилизации и переработке электронных отходов в 52 странах. В Южной Корее центр переработки LG Chilseo, открывшийся в 2001 году, принимает обратно электронные отходы и производит новые компоненты из переработанного пластика, после отправляя их на ближайший завод LG по производству бытовой техники для использования в новых продуктах, таких как холодильники.





LG сосредотачивает свои усилия на сокращении выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла продукта – от производства и транспортировки до использования и утилизации. Важная роль в достижении поставленных целей отводится соглашению, которое головной офис компании LG заключил в июне с Министерством окружающей среды Кореи и другими общественными организациями о внедрении методов управления без использования пластика в своем главном научно-исследовательском центре LG Sciencepark.





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