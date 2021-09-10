We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
КОМПАНИЯ LG ПОСТАВИЛА ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ТОНН ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА
СЕУЛ, 10 сентября 2021 года— Компания LG Electronics (LG) объявила о новой цели: использовать почти 600 000 тонн переработанного пластика к 2030 году в рамках общих усилий по сокращению выбросов парниковых газов в производственно-сбытовой цепочке. Эта цель является частью глобальной инициативы LG по созданию экосистемы возврата электронных отходов и увеличению использования вторичных материалов (PCR) в бытовой технике и электронике.
В 2020 году LG использовала около 20 000 тонн переработанного пластика в своих продуктах, и планирует увеличить использование таких материалов более чем в десять раз к 2025 году. Переработанный пластик уже используется во внутренних частях телевизоров, мониторов для персональных компьютеров, динамиков, стиральных машин, холодильников и кондиционеров LG, и теперь компания намерена расширить использование переработанного пластика также для создания внешних частей своей продукции. Наряду с использованием большего количества переработанного пластика LG сокращает использование первичного пластика на всех этапах своей деятельности. В этом году 18 моделей OLED-телевизоров будут производиться с использованием меньшего количества чистого пластика (для сравнения: в 2020 году было произведено 14 моделей), что позволит сократить до 10 000 тонн пластика.
LG также увеличивает целевой объем вывоза электронных отходов – в 2006 году было вывезено 4,5 миллиона тонн, а к 2030 году эта цифра будет составлять более 8 миллионов тонн, при этом планируется, что к концу 2020 года будет собрано 3,07 миллиона тонн. Кроме того, LG реализует инициативы по утилизации и переработке электронных отходов в 52 странах. В Южной Корее центр переработки LG Chilseo, открывшийся в 2001 году, принимает обратно электронные отходы и производит новые компоненты из переработанного пластика, после отправляя их на ближайший завод LG по производству бытовой техники для использования в новых продуктах, таких как холодильники.
LG сосредотачивает свои усилия на сокращении выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла продукта – от производства и транспортировки до использования и утилизации. Важная роль в достижении поставленных целей отводится соглашению, которое головной офис компании LG заключил в июне с Министерством окружающей среды Кореи и другими общественными организациями о внедрении методов управления без использования пластика в своем главном научно-исследовательском центре LG Sciencepark.
# # #
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-budet-ispolzovat-bolee-polumilliona-tonn-pererabotannogo-plastika.html isCopied
paste