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КАРТИНА ВИНСЕНТА ВАН ГОГА «КРАСНЫЕ ВИНОГРАДНИКИ В АРЛЕ. МОНМАЖУР» БУДЕТ ОТРЕСТАВРИРОВАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БРЕНДА LG SIGNATURE
О бренде 09/13/2021
В рамках мультимедийной поддержки ГМИИ им. А.С. Пушкина, бренд LG SIGNATURE запустил масштабный проект по изучению и консервации всемирно известной картины Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле», который продлится до конца года. Искусствоведы называют эту картину одной из важнейших работ художника, она единственное документально подтвержденное произведение Ван Гога и была куплена еще при его жизни. «Красные виноградники в Арле» поступили в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1951 году и с тех пор не покидали стены музея. Картине отведена центральная роль в экспозиции Галереи Искусств Стран Европы и Америки XIX-XX веков.
Бренд LG SIGNATURE уже второй год поддерживает Пушкинский музей. Однако сейчас партнерство переходит на новый уровень. В начале 2021 года была запущена образовательная программа Пушкинский х LG SIGNATURE Wednesdays («Среды в Пушкинском») под общим названием «Смотреть и видеть». Это встречи с искусствоведами, психологами, коллекционерами, театральными режиссерами и философами, которые транслируются в социальных сетях музея. Дискуссии дополняют кинопоказы на телевизоре LG SIGNATURE OLED 8K с потрясающей детализацией изображения, впечатляющей яркостью и реалистичностью. Зрителям демонстрируются ленты, посвященные взгляду на искусство и проблемам визуального восприятия. И какие бы темы ни обсуждались, вывод один: в основе всего – Видение. Первый дискуссионный цикл, в онлайн-активностях которого уже приняло участие свыше 500 000 слушателей, будет продолжен осенью. Сейчас же внимание LG SIGNATURE направлено на сохранение шедевров мировой живописи.
В рамках стартовавшего проекта будет проведено детальное изучение картины Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле», чтобы определить, каким способом лучше всего сохранить этот шедевр для будущих поколений.
Возраст картины 130 лет. Впервые за всю историю своего существования она будет изучена с использованием современных естественно-научных методов. Реставраторы Пушкинского музея при поддержке партнеров проведут исследования материалов живописи методами рентгено-флуоресцентной спектроскопии и электронной микроскопии с энергодисперсионным анализом. Специалисты смогут узнать, какими красками была написана картина, как художник их смешивал и как менялась их структура со временем. Чтобы установить, вносил ли Ван Гог в процессе создания какие-то изменения, будет проведен рентгеноструктурный анализ картины. Он же поможет выяснить, как именно художник транспортировал холст из Арля брату Тео в Париж. Отдельные исследования будут посвящены изучению рамы и подрамника работы.
За исследованиями смогут наблюдать все желающие. Каждый этап и процесс реставрации будут представлены в 4-серийном документальном фильме «Тайна красных виноградников», который уже создается брендом LG SIGNATURE и совсем скоро появится на платформе онлайн-кинотеатра IVI. Режиссером ленты выступил Иван Вдовин, обладатель Каннского Льва 2018 и автор таких документальных работ, как «Закура», «Who is Russia. Sakhalin» и «Страх и трепет».
Важно отметить, что мультимедийная инициатива LG SIGNATURE полностью соответствует задачам цифрового направления национального проекта «Культура», в рамках которого до 2024 года планируется открытие 500 виртуальных концертных залов, создание 450 мультимедиа-гидов в региональных музеях и появление более 700 модельных муниципальных библиотек по всей России с целью повышения качества культурной среды.
«Партнерство, которые мы заключили с Пушкинским музеем в прошлом году, вышло на новый уровень. Мы не только запустили образовательную программу, которая позволяет всем желающим погрузиться в тему искусства, но и решили сделать посильный вклад в сохранение мировой живописи. «Искусство вдохновляет технологии, технологии дополняют искусство» – слоган бренда LG SIGNATURE. Я верю, что при помощи технологий станет возможным комплексное изучение картины и сохранение ее для будущих поколений» – отметил г-н ЕнгНам Ро (YoungNam Roh), Президент LG Electronics в России и странах СНГ.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/kartina-van-goga-budet-otrestavrirovana-pri-podderzhke-lg-signature.html isCopied
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