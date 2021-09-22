ЭЛЕГАНТНЫЕ ПРОДУКТЫ LG БЫЛИ ВЫСОКО ОЦЕНЕНЫ ЗА ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЭКСПЕРТАМИ ОТРАСЛИ

10 продуктов LG были отмечены престижной наградой InternationalDesignExcellenceAwards 2021

СЕУЛ, 22 сентября 2021 года— Компания LG Electronics (LG) в очередной раз была отмечена за выдающиеся достижения в области дизайна продукции на церемонии вручения награды International Design Excellence Awards (IDEA) 2021 года, получив в общей сложности 10 наград. Среди победителей LG StanbyME – уникальный беспроводной дисплей, предназначенный для аудитории, потребляющей контент нового типа – он получил желанную золотую награду.









LG StanbyME – это новая интерпретация устройства потребления контента для нового поколения зрителей. 27-дюймовый светодиодный дисплей, подключенный к подвижной подставке с тканевым покрытием на задней панели, создает премиальную атмосферу и гармонирует с любым интерьером, становясь украшением любой комнаты. Помимо IDEA Gold award, LG StanbyME был удостоен других престижных международных наград в области дизайна в этом году, в числе которых iF Design Award 2021 и Red Dot Award: Product Design 2021.

Четыре продукта LG премиум-класса получили бронзовые награды за оригинальность: подставка Gallery stand для телевизоров LG OLED evo за эстетичный тонкий дизайн, саундбар LG Eclair за уникальный изогнутый вид, который отличается от традиционных звуковых панелей, LG WashTower™ за единственный в своем роде унифицированный корпус и интеллектуальные технологии, а очиститель воздуха LG PuriCare за элегантный внешний вид и высокую производительность.

Ещё пять продуктов, дизайн которых был признан безупречным, вошли в финал:



• Система для ухода за одеждой LG Styler Objet Collection

• Пылесос LG CordZero ThinQ™ A9 Kompressor and All-in-One Tower™

• Очиститель воды LG PuriCare Dual

• Линейка выдвижных духовых шкафов LG InstaView™

• Игровой динамик LG UltraGear™

«Дизайн помогает потребителям вести желаемый образ жизни и выражать свою индивидуальность» – сказал Ли Чул-бэ, глава центра корпоративного дизайна LG Electronics. «LG старается поддерживать намерения клиентов повысить качество жизни, и будет делать это, продолжая демонстрировать проекты, соответствующие образу жизни, к которому стремятся наши клиенты».

International Design Excellence Awards (IDEA) ежегодно спонсируется Американским обществом промышленных дизайнеров (IDSA) и является одной из самых престижных международных наград в области дизайна, присуждаемой продуктам с искусным и оригинальным дизайном, которые внесли вклад в область промышленного дизайна.