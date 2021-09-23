LG ПРИОБРЕТАЕТ ИЗРАИЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ-ПОСТАВЩИКА РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сделка поможет LGразрабатывать более безопасное программное обеспечение для автомобилей, расширять бизнес по производству комплектующих для транспортных средств и позволит Cybellum расширять возможности решений безопасности для клиентов по всему миру.

СЕУЛ, 23 сентября 2021 года — Совет директоров LG Electronics (LG) одобрил приобретение Cybellum, ведущего поставщика решений для оценки рисков кибербезопасности транспортных средств. Сделка позволит LG получить примерно 64% акций технологической компании стоимостью 140 миллионов долларов США, что является стратегическим шагом, который расширит возможности LG в области кибербезопасности и ускорит становление в качестве поставщика инновационных решений для будущего мобильности.





Оставшиеся акции будут приобретены в ближайшем будущем, будет проведена окончательная оценка и подтверждена общая сумма инвестиций. В дополнение к этим первоначальным инвестициям LG заключила простое соглашение о будущем акционерном капитале (SAFE), чтобы инвестировать дополнительно 20 миллионов долларов США в Cybellum после завершения процесса трейдинга в четвертом квартале.





Cybellum, основанная в 2016 году в Тель-Авиве, является ведущей компанией в области кибербезопасности транспортных средств, в которой работает около 50 сотрудников. В настоящее время компания сотрудничает с ключевыми игроками отрасли, успешно поставляя свою продукцию производителям и поставщикам транспортных средств по всему миру. Помимо Израиля, Cybellum имеет представительства в Японии, Германии и Северной Америке. Cybellum останется независимой организацией и брендом, продолжая расти и поддерживать своих клиентов и партнеров с тем же уровнем обязательств и стандартов, к которым привыкли клиенты Cybellum.





В связи с ростом числа и типов угроз кибербезопасности, а также переходом мировой автомобильной промышленности к эпохе подключенных автомобилей безопасное подключение имеет важное значение, соответственно потребность в кибербезопасности транспортных средств, отвечающей международным стандартам, как никогда высока. Кибербезопасность транспортных средств со временем будет становиться все более важной, поскольку автомобили превращаются в органически связанные системы со сложными взаимодействиями между их различными компонентами. Cybellum позволит LG превентивно обеспечить устойчивый рост в быстроразвивающейся отрасли автомобильной кибербезопасности и создать за счет оптимизации безопасности программного обеспечения дополнительные преимущества для клиентов в таких ключевых областях, как разработка и проектирование деталей и их дальнейшая эксплуатация.





Одним из самых передовых решений Cybellum для защиты транспортных средств от угроз кибербезопасности является платформа Cyber Digital Twins, которая создает подробное представление компонентов программного обеспечения автомобиля без доступа к исходному коду и автоматически выявляет любые потенциально возможные риски. Для проверки уязвимостей платформа полагается на поток аналитических данных об угрозах в режиме реального времени и предоставляет полную оценку этих уязвимостей и рекомендуемые решения для их устранения.





Это первое приобретение LG в Израиле и в сфере кибербезопасности. Инвестиция подчеркивает важность направления кибербезопасности в рамках стратегии LG по укреплению своего бизнес-портфеля за счет перспективных приобретений, альянсов и партнерских отношений с фокусом на развитие бизнеса автомобильных компонентов. В августе 2018 года LG приобрела австрийскую ZKW Group – ведущего игрока на рынке автомобильного освещения. В июле LG создала совместное предприятие LG Magna e-Powertrain с третьим в мире по размеру поставщиком автомобильных комплектующих Magna International, которое позволит повысить конкурентоспособность на рынке и создаст возможности для развития обоих партнеров.





«Мы рады партнерству с LG и тому, что мы смогли предоставить нашим акционерам», – сказал Слава Бронфман, генеральный директор Cybellum – «Cybellum разработала наиболее полное предложение по управлению безопасностью продуктов в отрасли, а объединение усилий с LG позволит нам еще больше ускорить реализацию нашего видения. Нас ждет значительный рост в ближайшем будущем».





«Ни для кого не секрет, что программное обеспечение играет важную роль в автомобильной промышленности, и вместе с этим возникает потребность в эффективных решениях для кибербезопасности», – сказал доктор Ким Джин-ён, президент компании LG Electronics Vehicle component Solutions – «Эта последняя сделка еще больше укрепит прочные позиции LG в области кибербезопасности, позволяя нам быть еще более подготовленными к эпохе подключенных автомобилей».





Компания LG Vehicle Solutions (VS) была основана в 2013 году. Ее продажи в 2020 году составили 5,18 миллиарда долларов США, что на 6,1 процента больше, чем в 2019 году. За счет инвестиций в кибербезопасность транспортных средств LG стремится повысить конкурентоспособность своих информационно-развлекательных систем, силовых агрегатов электромобилей и систем освещения транспортных средств, которые являются тремя основными направлениями в индустрии автомобильных компонентов.