LG ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Виртуальные миры в популярных онлайн-играх позволят игрокам

присоединиться к LG и HabitatKorea, чтобы помочь нуждающимся





СЕУЛ, 28 сентября, 2021 – В рамках кампании «Решения LG для здорового дома» 2021 года (LG Healthy Home Solutions Campaign 2021) LG Electronics (LG) приглашает поклонников Animal Crossing the Horizon и Fortnite виртуально протестировать новейшие решения для здорового дома и помочь нуждающимся людям изменить жизнь к лучшему. Загружая скриншоты игрового процесса в социальные сети, игроки смогут сделать пожертвование Habitat for Humanity South Korea при участии LG.





LG Home Island в Animal Crossing the Horizon включает три тематические зоны, в которых игроки смогут тестировать новейшую технику компании и участвовать в увлекательных миссиях. В зоне ухода за одеждой Cleaning Maze фанаты игры смогут провести своего аватара через лабиринт и параллельно познакомиться с продуктами – стиральной машиной, сушилкой и системой управления гардеробом Styler от LG. Juicy Fresh Kitchen Zone позволит посетителям протестировать холодильник, плиту и посудомоечную машину LG, а Cool Breeze Air Zone даст возможность подышать здоровым воздухом и почувствовать на себе работу усовершенствованных продуктов компании для охлаждения и очистки воздуха.







Игроки, выполнившие миссию LG «Здоровый дом» и разблокировавшие всю бытовую технику на карте LG в Fortnite и в бесплатной игре Battle Royale, в которую играют миллионы людей по всему миру, смогут получить ценные предметы для восстановления здоровья героя. Миссия будет завершена победой игроков, которые первыми захватят LG Battle Square.





LG сделает пожертвование Habitat Korea от имени игроков, которые разместят скриншот экрана Habitat Korea Photo Zone в своих учетных записях Facebook, Instagram или Twitter с хэштегом #LGHome. Пожертвования будут переданы проектам Habitat Korea в Кении, Индии и Вьетнаме, а в качестве дополнительной поддержки нуждающихся LG предоставит холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику таким общественным учреждениям, как школы и библиотеки.





«Кампания «Решения LG для здорового дома» (LG Healthy Home Solutions) создает возможность для получения уникального виртуального опыта и предлагает увлекательный интерактивный способ безопасно и ответственно поддержать действительно достойное дело», – сказал Лю Джэ-чхоль, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution – «Прошлогодняя кампания была успешной и привела к тому, что более 200 новых бытовых приборов были установлены в новых домах и улучшили жизнь сотен семей».



Чтобы присоединиться к кампании LG, введите адрес мечты DA-0265-8322-0996 в Animal Crossing the Horizon или код острова 0850-7901-9021 в Fortnite. Полную информацию можно найти по ссылке https://www.lg.com/in/healthy-home-solution.