МОДУЛЬ КАМЕРЫ LG ADAS ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ В НОВОМ MERCEDES-BENZ С-КЛАССА

Современная система помощи при вождении использует возможности

искусственного интеллекта и глубокое обучение для более быстрого и разумного реагирования

СЕУЛ, 6 октября 2021 года— Компания LG Electronics (LG) сообщила о доступности инновационного модуля камеры Advanced Driving Assistance System (ADAS) в новом Mercedes-Benz C-Class 2021 года, который в настоящее время выходит на рынки по всему миру. Система ADAS от LG использует последние достижения в области автомобильных технологий и работает в тандеме с точными инженерными решениями Mercedes-Benz AG для обеспечения безопасности водителя и пассажиров нового C-класса.







Усовершенствованный ADAS от LG поддерживает множество важных функций безопасности, включая автономное экстренное торможение (AEB), систему предупреждения о сходе с полосы (LDW), систему помощи движению по полосе (LKA), распознавание дорожных знаков (TSR), интеллектуальный контроль дальнего света фар (IHC) и адаптивный круиз-контроль (ACC), чтобы защитить не только водителя и пассажиров, а также других автомобилистов и пешеходов. Уже к 2022 году ряд функций, поддерживаемых системой ADAS от LG, таких как AEB и LDW, станут обязательными для новых машин во многих странах мира.









Разработанная LG система ADAS отражает многолетнее лидерство компании в области мобильной связи, распознавания образов и возможности подключения. Передовые технологии искусственного интеллекта и глубокого обучения, которые являются ключевыми для бизнес-стратегии LG, позволяют камере собирать и обрабатывать различную информацию о дорожном движении, чтобы помочь водителям реагировать на дорожные условия в режиме реального времени. Система точно распознает окружающую обстановку, постоянно анализируя положение автомобиля относительно движущихся и неподвижных объектов, и автоматически применяет тормоза в случае неизбежного столкновения. Также данные с камеры позволяют системе предупреждать водителей о непреднамеренном выезде на соседнюю полосу или слишком близком приближении к впереди идущему автомобилю.



Быстрорастущая компания LG Vehicle component Solutions (VS) сотрудничает с рядом мировых автомобильных брендов, включая Mercedes-Benz, Ford и Cadillac. Совместное предприятие LG Magna e-Powertrain производит электрические двигатели, инверторы, бортовые зарядные устройства и системы электронного привода для рынка электромобилей. VS получила признание международной организации по тестированию и сертификации – TÜV Rheinland, за безопасность продукции, а модуль фронтальной камеры ADAS был сертифицирован на соответствие стандарту ISO 26262 Дорожные транспортные средства — Функциональная безопасность (Functional Safety Product and Functional Safety Process certifications).

«LG сотрудничает с Mercedes-Benz AG/Daimler AG уже почти десять лет в рамках подготовки будущего мобильных и автономных транспортных средств», – отметил Ким Джин-йонг (Kim Jin-yong), Президент компании LG Electronics Vehicle components Solutions. «Именно партнерство с лидерами автомобильной промышленности позволяет нам внедрять инновации в сфере транспорта и делать дороги в мире безопаснее для всех».