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LG АНОНСИРУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

О бренде 10/12/2021
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СЕУЛ, 12 октября 2021 года— LG Electronics Inc. (LG) объявила сегодня о предварительных финансовых результатах за третий квартал 2021 года.

LG сообщила о предварительном консолидированном доходе в размере 18,8 триллиона вон, что на 22% больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года, и является самым высоким квартальным доходом в истории компании. В соответствии с действующими стандартами бухгалтерского учета в третий квартал LG включит резерв в размере около 480 миллиардов вон в связи с отзывом Chevy Bolt EV. Ожидается, что операционная прибыль в размере 540,7 миллиардов вон будет на 49,6% ниже, чем в третьем квартале прошлого года с учетом резерва на отзыв.

 

LG Electronics прекратила производство мобильных телефонов в конце июля и рассматривает результаты деятельности компании Mobile Communications как операционный убыток от прекращения деятельности. Для корректного сравнения результатов была пересчитана прибыль за аналогичный период прошлого года.

 

Предоставленные цифры являются предварительной консолидированной финансовой отчетностью на основе K-IFRS, предоставленной для инвесторов до получения окончательных финансовых результатов LG Electronics, включая чистую прибыль. Подробности о каждом подразделении будут официально объявлены позднее в этом месяце.

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