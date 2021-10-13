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ТЕХНОЛОГИЯ LG MICRO LED ПОЛУЧИЛА ВЫСШУЮ ПРЕЗИДЕНТCКУЮ НАГРАДУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ LIGHT CONVERGENCE EXPO 2021
Инновации открывают возможности для Micro LED дисплеев с улучшенным качеством изображения, более глубоким черным цветом и параметрами настроек
СЕУЛ, 13 октября 2021 года— Технология Micro LED от LG Electronics стала лауреатом Президентской премии на Международной выставке Light Convergence EXPO 2021, стартовавшей сегодня в Южной Корее. LG разработала новый прикладной метод, при котором чипы RGB переносятся непосредственно на стеклянную заднюю панель тонкопленочного транзистора (Thin Film Transistor, TFT), а не на традиционную печатную плату, что выводит технологию на новый уровень. Инновации LG открывают новые захватывающие возможности, предлагая изображения высокого разрешения с более глубоким и реалистичным черным цветом.
Micro LED обеспечивает потрясающее качество изображения с исключительной яркостью, контрастностью и четкостью. Дисплеи с данной технологией являются самоизлучающими за счет использования крошечных светодиодов. Технология нового поколения Micro LED от LG, получившая награды, обеспечивает яркие, точные цвета и глубокий черный цвет для впечатляющего просмотра. Модульная конструкция этого универсального дисплея предоставляет покупателям возможность выбрать размеры экрана в соответствии с пространством и предпочтениями. И все это в сочетании с изящным безрамочным дизайном, позволяющим органично вписываться в окружающую обстановку.
Международная выставка Light Convergence EXPO, в которой участвуют около 200 организаций, представленных на 500 стендах, является ежегодным мероприятием, демонстрирующим последние достижения в области передовых технологий LED, OLED, вывесок и освещения. Ежегодно на церемонии вручения правительственных наград, организованной Министерством торговли, промышленности, энергетики Кореи и Корейским агентством содействия торговле и инвестициям, отмечается значительный вклад в дальнейшее развитие LED и OLED технологий.
“LG рада снова принять участие в этой выставке и для нас огромная честь получить признание за наши инновации в технологии Micro LED”, – сказал Пайк Ки-мун, старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics Business Solutions. “Мы рады технологии Micro LED и как новатор, и как производитель”.
Благодаря передовым технологиям и производственным ноу-хау, LG представила свой первый продукт Micro LED в 2020 году, еще больше укрепив свою мировую репутацию новатора в области дисплеев. Первый продукт LG на базе Micro LED – LGMAGNIT органично сочетает в себе высочайшее качество и яркость изображения с ведущими в отрасли технологиями.
Международная выставка Light Convergence EXPO 2021 пройдет с 13 по 15 октября в Корейском международном выставочном центре (KINTEX) в Кояне, Южная Корея.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/tekhnologiya-lg-micro-led-poluchila-vysshuyu-prezidentskuyu-nagradu.html isCopied
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