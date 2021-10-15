LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ АРТ-ПРОЕКТЫ ПО ВСЕМУ ЛОНДОНУ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ OLED-ТЕХНОЛОГИЯМИ

От известных современных художников до восходящих звезд – OLED-дисплеи LG готовы освещать поистине вдохновляющие произведения искусства

СЕУЛ, 15 октября 2021 года— LG Electronics (LG) запускает в Лондоне серию художественных инициатив с использованием технологии LG OLED в рамках кампании SELF-LIT. На этой неделе LG представляет миру новое веяние в искусстве – LG OLED Art, созданное на основе технологии самоподсвечивающихся пикселей.









В соответствии с философией LG «Искусство вдохновляет технологии, технологии дополняют искусство», в арт-пространстве LG SELF-LIT Masterpiece и SELF-LIT Museum компания представила работы мировых художников на самых современных телевизорах LG OLED, которые передают реалистичные цвета и текстуры с помощью миллионов самоподсвечивающихся пикселей. Благодаря невероятно точной цветопередаче и бесконечной контрастности, произведения искусства выглядят так, как было задумано художником – с реалистичными цветами и глубоким черным для максимального погружения и реализма.









Первая выставка LG OLED X Дэмиен Херст: «История живописи» пройдет в пространстве LG во время Frieze London, одной из самых влиятельных международных ярмарок современного искусства в мире. Будучи единственным брендом бытовой техники, участвующим в выставке Frieze London, сотрудничество LG и Херста будет представлено выдающимися работами художника, который исследует творческий потенциал инновационной технологии и то, как она сможет помочь для новых разработок в области цифрового искусства.









На выставке присутствуют основные работы художника, включая картины из серий «Калейдоскоп» и «Вращение», а также их самосветящиеся цифровые репродукции и NFT-серия, отображенные на премиальных OLED-телевизорах LG. Первый в мире сворачивающийся телевизор LG SIGNATURE OLED R, а также стильный LG SIGNATURE OLED 8K и вдохновленная искусством серия LG G1 Gallery позволят по-новому взглянуть на впечатляющие работы Херста, благодаря непревзойденному качеству изображения.

Кроме того, до конца года LG расширит свой проект SELF-LIT за счет выставки LUX «Новая волна современного искусства», расположенной в самом сердце творческого сообщества Лондона, на улице The Strand, 180. Используя уникальные свойства OLED, ведущие художники-инсталляторы, такие как Рефик Анадол и Эс Девлин, продемонстрируют свое творчество с помощью более 100 продуктов OLED, включая телевизоры LG, профессиональные дисплеи и прозрачные OLED-дисплеи. А посетители, в свою очередь, смогут познакомиться с завораживающим визуальным искусством, вдохновленным революционными технологиями.









Посредством серии знаковых выставок, где безупречно сочетаются технологии и искусство, LG стремится предоставить посетителям галереи еще больше интересных впечатлений. Каждое цифровой шедевр, оживленный LG OLED, будет загружаться на веб-сайт проекта по мере его представления, чтобы любители искусства и поклонники OLED по всему миру могли наслаждаться ими в любое время и в любом месте.