LG ONE:QUICK ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ВЕСТИ РАБОТУ ПО-НОВОМУ

Разработанное для всех возможных сценариев использования в бизнесе,

уникальное решение для дисплеев предопределяет новую эпоху в подходе к организации рабочего процесса

СЕУЛ, 19 октября 2021года— LG Electronics (LG) объявляет о запуске LG One:Quick – решения настолько революционного, что его появление создает совершенно новую категорию. Разработанный в ответ на новые условия работы, LG One:Quick имеет потенциал для изменения и расширения способов общения отдельных людей, коллег и команд в период удаленной работы. LG One:Quick состоит из One:Quick Works (модель 55CT5WJ), One:Quick Flex (модель 43HT3WJ) и One:Quick Share (модель SC-00DA) – специальное беспроводное решение для совместного использования экрана*.









One:Quick Works – это современный 55-дюймовый дисплей для видеоконференций 4K UHD и универсальный инструмент повышения производительности, подходящий для различных рабочих пространств, включая конференц-залы. One:Quick Flex с 43-дюймовым сенсорным экраном 4K UHD оснащен подвижной подставкой для различных сценариев использования в любых условиях бизнеса. Обе модели основаны на платформе Windows и совместимы с огромной библиотекой приложений для видеоконференций и инструментов для совместной работы. После сопряжения с One:Quick Share пользователи могут легко и быстро подключать свои ноутбуки по беспроводной сети к совместимым цифровым дисплеям LG.









One:QuickWorksдля максимальной производительности

LG One:Quick Works – отличное дополнение к любому конференц-залу, обеспечивающее бесперебойную интерактивную связь для продуктивных офисных встреч. Это универсальное решение, получившее награду Red Dot Award 2021, включает в себя встроенный ПК с ОС Windows, четкую камеру 4K UHD, микрофон, динамик и цифровую доску. Чтобы мгновенно повысить производительность, помимо встроенного решения LG для видеоконференций One: Quick Remote Meeting, пользователи могут использовать ярлыки для простой установки популярных приложений для видеоконференций и совместной работы, таких как Teams, Webex и Zoom. Микрофон с высоким усилением позволяет четко улавливать голоса на расстоянии до шести метров с минимальным фоновым шумом, а камера с разрешением 3840 x 2160 пикселей автоматически отслеживает и фокусируется на собеседнике. И камеру, и микрофон можно легко отключить для обеспечения максимальной конфиденциальности и спокойствия.









One:Quick Works также предлагает простые в использовании функции управления и контроля. Приложение для видеоконференций LG One:Quick Remote Meeting, готово к работе прямо из коробки и бесплатно в течение первых шести месяцев. Приложение бесшовно интегрировано с One:Quick Works для обмена документами в различных форматах, выполнения интерактивных рисунков в реальном времени и автоматического определения собеседника.









One:Quick Flexдля максимальной универсальности

LG One:Quick Flex предназначен для различных сценариев использования в бизнесе, таких как встречи небольших групп, беседы один на один и групповые презентации, а также является отличным вариантом для больниц, школ и домов, где люди могут работать, учиться или общаться с другими участниками удаленно. Благодаря видеокамере с широким углом обзора 88 градусов, дисплей для работы можно вращать и использовать как в ландшафтном, так и в портретном режимах. Также доступна функция разделения экрана для упрощения многозадачности. Микрофон и камера, интуитивно понятный интерфейс, полная поддержка сенсорного пера и функции интерактивной доски дополняют этот пакет. One:Quick Flex можно установить на подвижную подставку для удобной транспортировки между общим помещением для совещаний и кабинетом генерального директора во время важной видеоконференции.









One:Quick Shareдля беспроводного совместного использования экрана

LG One:Quick Share позволяет пользователям легко обмениваться экранами своих ноутбуков с совместимыми моделями цифровых дисплеев LG. После простого процесса подключения возможно предоставить общий доступ к экрану своего ПК, нажав кнопку на USB-адаптаре One:Quick Share. Переключение между источниками сигнала происходит так же просто, так как к цифровым дисплеям LG можно одновременно подсоединять до четырех устройств. А с One:Quick Share настройки подключенных цифровых дисплеев LG, такие как громкость, режим изображения и яркость экрана, можно регулировать без пульта дистанционного управления.









«Как лидер рынка в разработке решений для бизнеса, LG всегда стремится поставлять продуманные до мелочей, технологически продвинутые продукты, которые делают работу более продуктивной и удобной», – сказал Пайк Ки-мун, старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics Business Solutions. «Наша новая серия One:Quick – это решение, рожденное новой реальностью, которая заставила нас мыслить нестандартно. Предоставляя нашим клиентам новые способы взаимодействия и выполнения задач, мы надеемся, что они смогут лучше сбалансировать работу и жизнь, а главное – получать от этого удовольствие».









Новейшая коллекция передовых дисплеев LG разработана для повышения продуктивности и предоставления совершенно нового уровня простоты и удобства в совместной работе и коммуникациях. Уже в этом месяце серия LG One:Quick станет доступна в Корее, а после и на ключевых рынках Северной Америки, Европы и Азии.

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* Совместимо с некоторыми дисплеями LG.