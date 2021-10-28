КОМПАНИЯ LG ОГЛАСИЛА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Высокий спрос на бытовую технику и телевизоры LGпремиум-класса позволили достичь самой высокой квартальной выручки за всю историю

СЕУЛ, 28 октября 2021 года— LG Electronics Inc. (LG) объявила сегодня о консолидированной выручке за третий квартал 2021 года в размере 18,79 триллиона вон (16,23 миллиарда долларов США), что на 22% больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года, и является самым высоким квартальным доходом в истории компании. Операционная прибыль была также высокой, однако частично нивелировалась единовременными расходами, в итоге составив 540,7 миллиарда вон (466,99 миллиона долларов США), что на 49,6% ниже, чем в третьем квартале прошлого года, что отражает резерв в размере 480 миллиарда вон (415 миллионов долларов США).

Компания LG Home Appliance& Air Solution сообщила о выручке за третий квартал в размере 7,06 триллиона вон (6,1 миллиарда долларов США) при операционной прибыли – 505,4 миллиарда вон (436,51 миллиона долларов США). Объем продаж вырос на 14,7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, впервые превысив 7 триллионов вон на фоне активного роста в Северной и Южной Америке, а также в Европе. Ожидается, что конкурентоспособность продукции и операционная эффективность помогут LG сохранить рост продаж, хотя и более медленными темпами из-за увеличения стоимости сырья.

Компания LG Home Entertainment в третьем квартале 2021 года достигла продаж в размере 4,18 трлн вон (3,61 млрд долларов США), что на 13,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это был четвертый квартал подряд с доходом более 4 триллионов вон, что в значительной степени обусловлено устойчивым ростом спроса на продукцию премиум-класса, такую как OLED-телевизоры и телевизоры с большим экраном, на ключевых рынках Северной Америки и Европы. Операционная прибыль в размере 208,3 млрд вон (179,91 млн долларов США) снизилась по сравнению с третьим кварталом прошлого года из-за роста цен на компоненты, такие как ЖК-панели.

Компания LGVehiclecomponentSolutions зафиксировала выручку в третьем квартале 2021 года в размере 1,74 триллиона вон (1,5 миллиарда долларов США), что на 4,8% больше, чем за тот же период 2020 года. Операционный убыток составил 537,6 миллиарда вон (464,32 миллиона долларов США), включая единовременные расходы в размере 480 млрд вон, связанные с отзывом компанией General Motors автомобиля Chevy Bolt EV. Хотя в течение квартала в отрасли наблюдался повышенный спрос на автомобили, включая электрические, на мировом автомобильном рынке произошел значительный спад из-за нехватки полупроводников. В четвертом квартале компания сосредоточится на укреплении своей глобальной цепи поставок путем расширения сотрудничества с автопроизводителями и другими поставщиками комплектующих.

Компания LGBusinessSolutions увеличила продажи в третьем квартале до 1,69 триллиона вон (1,46 миллиарда долларов США), что на 13,9% выше, чем год назад, благодаря сохраняющемуся высокому спросу на цифровые дисплеи, ПК, мониторы, а также постепенному восстановлению рынка B2B. Операционный убыток в размере 12,3 млрд вон (10,62 млн долларов США) был вызван ростом цен на основные компоненты, включая ЖК-панели, полупроводники и солнечные пластины, а также увеличением глобальных затрат на логистику. В последнем квартале этого года компания планирует активно работать над восстановлением сегмента B2B, одновременно повышая конкурентоспособность продукции и операционную эффективность.

Разъяснение обменных курсов за третий квартал 2021 года

Неаудированные квартальные результаты LG Electronics основаны на МСФО (Международных стандартах финансовой отчетности) за трехмесячный период, заканчивающийся 30 сентября 2021 года. Суммы в корейских вонах (KRW) переводятся в доллары США (USD) по среднему курсу за трехмесячный период соответствующего квартала – 1 157,83 вон за доллар США.

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