ТЕЛЕВИЗОРЫ LG SMART TV ТЕПЕРЬ ПОДДЕРЖИВАЮТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ FILMMAKER™ ПРИ ПРОСМОТРЕ КОНТЕНТА PRIME VIDEO

Пользователи PrimeVideo смогут просматривать на телевизорах LG фильмы и сериалы в том виде, в каком их задумали создатели и режиссеры

СЕУЛ, 29 октября 2021 года — C начала этой недели LG выпускает обновление функций, позволяющее всем пользователем Smart-телевизоров LG 4K и 8K UHD 2020 и 2021 годов выпуска во всем мире смотреть фильмы и сериалы на сервисе Prime Video в режиме FilmmakerTM, который передает картинку, какой ее задумывал режиссер.





Filmmaker Mode был создан UHD Alliance, куда входят ведущие мировые производители бытовой техники, киностудии и телестудии, дистрибьюторы контента и технологические компании, которые стремятся обеспечить наилучшие впечатления от просмотра UHD. Режим Filmmaker, впервые представленный в 2019 году и интегрированный в телевизоры LG в 2020 году, был разработан для сохранения визуального замысла создателя контента, максимально приближая качество домашнего просмотра к настоящему кинотеатру.

Теперь LG и Amazon предлагают контент Prime Video со встроенным сигналом, который автоматически запускает режим Filmmaker на моделях 4K и 8K UHD-телевизоров LG под управлением webOS 5.0 и webOS 6.0.1 Возможность совместимых телевизоров определять и настраивать параметры Filmmaker Mode без необходимости изменения настроек вручную является первой в отрасли, и прокладывает путь для будущих производителей, чтобы лучше поддерживать потоковые сервисы без дополнительных действий зрителя.2

Хотя такие функции обработки изображения, как сглаживание движения и повышение резкости, идеально подходят для большинства видов контента, включая спорт и телепередачи, иногда они могут сделать художественные фильмы слишком плавными и чрезмерно обработанными. Filmmaker Mode автоматически отключает любые настройки обработки изображения, которые могут сделать фильмы неестественными и отображать их не так, как хотели бы режиссеры, сохраняя при этом оригинальное соотношение сторон, цвета и частоту кадров фильма для более реалистичного просмотра. В сочетании с глубоким оттенком черного, повышенной контрастностью и яркими цветами современных телевизоров LG зрители смогут ощутить непревзойденную глубину и реализм при просмотре многих фильмов и сериалов Prime Video, включая Amazon Originals, такие как «Удивительная миссис Мейзел», «Пацаны», «Война будущего» и долгожданный сериал «Колесо времени», премьера которого состоится 19 ноября. Доступ к приложению Prime Video осуществляется одним нажатием горячей клавиши на пульте LG Magic Remote.3

Помимо высокого качества изображения UHD-телевизоры LG, включая линейку OLED, могут похвастаться рядом функций, которые усилят впечатления от просмотра кинофильмов. Dolby Vision™ IQ интеллектуально регулирует настройки изображения в зависимости от жанра контента и условий освещенности, обеспечивая оптимальное качество картинки для любого фильма и обстановки. А Dolby Atmos® создает объемное пространственное звучание, которое помогает зрителям погрузиться в происходящее на экране.

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1 Доступно для Smart-телевизоров LG 4K и 8KUHD 2020 и 2021 года, включая все телевизоры OLED 4K, после обновления программного обеспечения, которое начнется с этой недели для совместимых моделей 2021 года.

2 У зрителей есть возможность принять или отклонить режим Filmmaker во всплывающем окне. После подтверждения FilmmakerMode можно отключить вручную в меню настроек.

3 Доступно в некоторых странах.