ЦЕЛЬ LG ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОДОБРЕНА КЛИМАТИЧЕСКИМ ЭКСПЕРТОМ SBTi

Проверка подтверждает разумность стратегии LG по достижению научно обоснованных целей, установленных Парижским соглашением

— LG Electronics (LG) объявила, что ее стратегия по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) на всем производственном процессе от изготовления до использования к 2030 году была независимо рассмотрена и подтверждена климатическим экспертом SBTi. LG получила подобное признание первой из производителей бытовой техники в Корее. Проверка подтверждает уверенность LG в стратегии по сокращению общего объема прямых выбросов парниковых газов в соответствии с бизнес-амбициями по удержанию глобального потепления на уровне не более 1,5°C, которые LGв начале этого года.

SBTi – это глобальная коалиционная организация, соучредителями которой являются Проект углеродной отчетности (CDP), Глобальный договор ООН (UNGC), Институт мировых ресурсов (WRI) и Всемирный фонд дикой природы (WWF) для продвижения научно обоснованных целей по сокращению выбросов ПГ. Для достижения обязательства ZeroCarbon 2030, принятого в 2019 году, план LG предусматривает снижение общего объема прямых выбросов углерода в Перечне 1 и косвенных выбросов, образующихся в процессе производства, на 50% по сравнению со стандартами 2017 года в Перечне 2. В Перечне 3 LG рассчитывает сократить выбросы парниковых газов до 20% на этапе использования продукции.





Обязательства LG в области охраны окружающей среды были дополнительно продемонстрированы на конференции RoutetoNetZero: Asia в прошлом месяце, организованной Carbon Trust – лондонской коммерческой организацией, финансируемой государством и основанной 20 лет назад для реагирования на изменение климата. В презентации были представлены продукты LG, получившие маркировку Carbon Trust Footprint и сертификацию Water Footprint за их эффективность в снижении выбросов углекислого газа (CO2) и потребления воды для минимизации воздействия бытовой техники на окружающую среду.

В рамках недавно обнародованной инициативы «Нулевое негативное воздействие на окружающую среду» LG планирует создать больше производственных площадок, которые окажут положительное влияние на окружающую среду. Чтобы обеспечить достижение амбициозных целей по углеродной нейтральности и экономике замкнутого цикла, LG объявила о намерении сократить использование пластмасс на основе нефтехимии, внедрив в производственный процесс до 600 000 тонн переработанного пластика к 2030 году и почти вдвое увеличив утилизацию электронных отходов до 8 миллионов тонн к тому же году.

«Будучи лидером отрасли, LG очень серьезно относится к своей ответственности как добросовестного корпоративного гражданина в мировом сообществе», – сказал Ким Джун-хо, исполнительный вице-президент и глава Центра управления качеством LG Electronics. «LG твердо привержена достижению углеродной нейтральности в соответствии с научно обоснованными целями, чтобы будущие поколения могли сказать, что life’s good (жизнь прекрасна)».





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