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КОМПАНИЯ LG УДОСТОЕНА 24 НАГРАД ЗА ИННОВАЦИИ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫСТАВКИ CES 2022
Различные продукты LG, включая OLED-телевизоры, бытовую технику и продукты B2B, отмечены за вклад в инновации
СЕУЛ, 12 ноября 2021 года— Компания LG Electronics (LG) в очередной раз была отмечена в рамках CES Innovation Award за выдающиеся достижения в области технологий, получив в общей сложности 24 награды перед крупнейшей отраслевой выставкой в январе.
Ежегодно Ассоциация потребительских технологий (CTA) выбирает самые инновационные продукты из числа представленных на выставке. В рамках Consumer Electronics Show (CES) 2022 награда за инновации была вручена самым передовым и уникальным продуктам из портфолио LG на предстоящий год. В частности, уже 10 год подряд телевизоры LG OLED получают награду CES Innovation Award, что свидетельствует о передовых технологиях, лежащих в основе ведущих в отрасли продуктов для домашних развлечений.
LG также получила признание за инновации в области бытовой техники, включая холодильники LG InstaView® French-Door Objet Collection, LG tiiun, новую концепцию в домашнем садоводстве, и очиститель воздуха LG PuriCare Pet с системой мультифильтрации с фотокаталитическим дезодорирующим фильтром, а также HEPA-фильтром для улавливания вредных газов, запахов, пыли и других частиц, вызывающих аллергию. LG One:Quick от подразделения LG B2B IT также привлекла внимание судей своим уникальным решением для видеоконференций во время того, когда удаленная работа стала нормой.
Полный список продуктов LG, получивших награды в рамках CES 2022 Innovation Award, будет объявлен во время пресс-конференцией LG, запланированной на 4 января 2021 года в преддверии выставки CES 2022, которая состоится 5-8 января 2022 года.
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